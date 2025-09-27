Víctor del Valle, peluquero: "Si quieres cubrir tus canas a partir de los 50, este es el tinte más bonito y efectivo"

Según un estudio llevado a cabo en 2012 por el CSIC, la mayoría de las mujeres empieza a notar su melena grisácea a partir de los 35 años. Estos cabellos blancos, que surgen por la pérdida de melanina —el pigmento que da color al cabello—, son un proceso inevitable del envejecimiento.

Aunque la moda del pelo gris se haya convertido en una tendencia que ha conquistado a millones de mujeres, incluida la reina Letizia, y proyecte una estética sofisticada, la realidad es que la reacción más habitual ante las primeras canas sigue siendo cubrirlas.

Es por este motivo que cada vez más expertos optan por no solo disimular estos mechones blancos, sino incorporarlos como parte de la belleza. La forma más bonita, según el peluquero Víctor del Valle, son las mechas money piece, una técnica que enmarca el rostro, neutraliza las canas y rejuvenece al instante.

Mechas 'money piece'

Las money piece reciben su nombre del color dorado de una moneda y son un tipo de mecha que se basa en la técnica balayage. Esta técnica pone foco en los mechones delanteros del rostro para enmarcarlo. Son una opción perfecta para darle un toque de luz al rostro.

Esta técnica de coloración consiste en aclarar estratégicamente las dos secciones frontales del cabello, generalmente alrededor del rostro, para enmarcarlo y resaltar sus facciones.

A diferencia de otras técnicas, las money piece se caracterizan por ser más gruesas y notorias en comparación con las babylights, aunque pueden adaptarse a diferentes estilos y niveles de intensidad dependiendo del gusto personal.

El origen del nombre proviene de la idea de que estas mechas aportan un aspecto sofisticado sin necesidad de un cambio de color completo. Al iluminar específicamente las zonas que rodean el rostro, se logra un efecto de brillo y frescura que parece revitalizar instantáneamente la apariencia.

Entre todas sus ventajas, las money piece destacan al imitar el efecto natural del sol, ya que aclara ligeramente el cabello en las zonas más expuestas, lo que contribuye a un look veraniego y relajado.

Una de las mayores ventajas de las mechas money piece es su versatilidad. Funcionan bien en prácticamente cualquier tono de cabello, desde rubios hasta castaños y negros, y se pueden personalizar en función del tono de piel y el estilo personal de quien las lleva.

Por ejemplo, en cabellos oscuros, los tonos caramelo o miel crean un contraste llamativo, pero elegante, mientras que en melenas rubias se pueden utilizar tonos platinados para un efecto más suave y sutil.

Esta flexibilidad también se aplica a la intensidad de las mechas, que pueden ser discretas y delicadas o, por el contrario, más gruesas y marcadas para un look más atrevido.

Además de su efecto estético, otra gran ventaja de las money piece es el bajo mantenimiento que requieren en comparación con otras técnicas de coloración.

Debido a que están concentradas en las secciones frontales, el crecimiento de la raíz no es tan evidente, lo que permite espaciar las visitas a la peluquería.

Esto no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce el daño potencial al cabello, ya que no es necesario retocar todo el color con frecuencia.

En términos de estilismo, estas mechas funcionan especialmente bien con peinados que despejan el rostro, como las coletas altas, los moños desordenados o el cabello semi-recogido.

No obstante, también destacan en melenas sueltas con ondas ligeras o peinados lisos, puesto que la luz incide directamente en las zonas aclaradas, potenciando el efecto luminoso.