Ni microblading ni laminado: el sencillo truco de experta para unas cejas definidas que rejuvenecen el rostro

La pérdida de vello en las cejas es un fenómeno muy común a partir de los 50 años. Su causa principal suele ser el envejecimiento natural de los folículos pilosos; sin embargo, también pueden influir los cambios hormonales —en especial durante la menopausia—, el estrés o incluso una depilación excesiva y prolongada a lo largo de los años.

Ante esta situación, son muchas las mujeres que recurren a técnicas estéticas como el microblading o el laminado de cejas, que permiten aportar mayor densidad visual y recuperar esa apariencia más juvenil. Sin embargo, existe una forma mucho más sencilla —y económica— de conseguir el mismo efecto.

Se trata de las messy brows, o cejas desordenadas, una tendencia que podemos conseguir con maquillaje y que busca realzar el grosor y la textura natural de las cejas, aportando un aspecto rejuvenecedor de inmediato.

Qué son las 'messy brows'

Las messy brows o cejas desordenadas es un estilo que busca resaltar la textura natural del vello, aportar un volumen natural, una textura más irregular y un estilo desenfadado.

El principio detrás de esta tendencia no es simplemente dejar las cejas al azar, sino trabajarlas de forma estratégica para que se vean llenas, definidas y ligeras al mismo tiempo.

Uno de los beneficios más destacados de las messy brows es su capacidad para rejuvenecer el rostro. El hecho de que sea un estilo desenfadado ofrece una naturalidad que se asocia con la juventud.

Las cejas muy marcadas y geométricas pueden endurecer los rasgos y, en algunos casos, sumar años a la apariencia general.

Sin embargo, las cejas naturales, ligeramente despeinadas y con movimiento, pueden aportar dinamismo y suavidad a las facciones.

Al imitar la apariencia de cejas más pobladas, las messy brows pueden contrarrestar uno de los signos del envejecimiento más comunes: la pérdida de densidad en las cejas.

Una ceja más llena puede equilibrar rasgos faciales marcados, como pómulos prominentes o líneas de expresión, al desviar la atención hacia los ojos y aportar un marco que armoniza el conjunto del rostro.

Cómo conseguir las 'messy brows'

Para lograr el efecto de cejas desordenadas, lo esencial es aprender a peinar y fijar las cejas de la manera correcta, sin necesidad de un maquillaje excesivo.

Los productos más recomendados son los geles fijadores transparentes o con pigmento, ceras especiales e incluso jabones diseñados para mantener los vellos en su lugar sin apelmazarlos.

El objetivo es levantar ligeramente los pelitos, peinándolos hacia arriba y hacia afuera, creando una ilusión de mayor densidad y frescura.

Además, según los expertos, si lo que buscamos es un acabado natural, lo mejor es utilizar lápices con una mina muy fina para dibujar pequeños pelos donde haga falta más volumen o estructurar la ceja sin que se vea artificial.

Con este producto, podremos rellenar los espacios con menos pelo fácilmente, así como seguir la forma de nuestra ceja a la perfección.

De acuerdo con las maquilladoras, es importante mantener la naturalidad en la elección del tono y la forma, evitando alejarse demasiado del color original del cabello.

Además, para que las cejas luzcan tupidas y saludables, es fundamental mantenerlas fortalecidas.

Uno de los mejores métodos para lograrlo es el uso de un buen sérum de crecimiento, que ayude a nutrir los folículos y a prevenir la caída del vello.