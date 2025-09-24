Ni pintalabios ni gloss: el tinte para labios y mejillas que hidrata, rejuvenece y aporta color durante todo el día

Es un must a la que las que todas aspiramos cuando nos maquillamos: conseguir un efecto buena cara, al instante, utilizando los menos productos posibles.

Los labios y las mejillas son dos de las zonas del rostro que más evidencian el cansancio, la deshidratación o la falta de luminosidad. No es casualidad que los productos que aportan color e hidratación ligera a la vez estén viviendo su mejor momento.

No es de extrañar que, en este terreno, exista un cosmético que está dando mucho de qué hablar: el Jelly Tint Lips & Cheeks de MET, un tinte en formato stick que promete cambiar la rutina de maquillaje gracias a su acabado natural, su versatilidad y su fórmula tratante enriquecida con activos calmantes e hidratantes.

Este producto que ya está en los neceseres de influencers, expertas en belleza y usuarias que buscan un maquillaje rápido y favorecedor con efecto buena cara durante todo el día.

Si buscas un producto práctico, que favorece a todas y con un plus de tratamiento, este tinte es la elección perfecta. Y, visto su éxito en ventas y en redes sociales, todo apunta a que será el próximo imprescindible de la temporada.

Pintalabios y colorete en uno

Lo primero que conquista del Jelly Tint Lips & Cheeks es su doble función, ya que sirve tanto para dar un toque de color translúcido a los labios como para aportar un rubor saludable a las mejillas.

Con una textura en gel fresca y ligera, el producto se desliza con facilidad sobre la piel y se funde al instante, evitando parches y dejando un acabado homogéneo.

Su color es regulable, puedes aplicar una sola capa para un efecto sutil y natural o insistir un poco más para conseguir un tono más intenso y vibrante.

El resultado es siempre un look natural, jugoso y fresco, como si la piel hubiera recuperado vitalidad de forma instantánea.

Ácido hialurónico y extractos calmantes

Pero no se trata solo de maquillaje. La clave del éxito de este tinte está en su fórmula.

Ácido hialurónico : conocido por su capacidad de retener la humedad, ayuda a mantener los labios y las mejillas hidratados durante horas.

: conocido por su capacidad de retener la humedad, ayuda a mantener los labios y las mejillas hidratados durante horas. Caléndula : un extracto botánico con propiedades calmantes, perfecto para pieles sensibles o propensas a la irritación.

: un extracto botánico con propiedades calmantes, perfecto para pieles sensibles o propensas a la irritación. Serenoa (Saw Palmetto): con acción suavizante, aporta confort a la piel y ayuda a mantener la barrera cutánea en equilibrio.

Esta combinación convierte al Jelly Tint Lips & Cheeks en un cosmético híbrido: no solo embellece, también cuida la piel.

Efecto buena 24 horas

Una de las mayores ventajas de este tinte es su larga duración. A diferencia de otros productos en crema o gloss que desaparecen con facilidad, el Jelly Tint se fija sin resecar, manteniendo el color durante toda la jornada.

Esto lo hace perfecto para jornadas largas, eventos o incluso para quienes quieren olvidarse de retoques constantes. Basta con deslizar el stick por la mañana y el tono se mantiene fresco durante horas.

Su acabado translúcido permite, además, que el producto se adapte a todos los tonos de piel, realzando la belleza natural sin enmascararla.

¿Por qué todo el mundo habla de él?

El Jelly Tint Lips & Cheeks de MET está triunfando en redes sociales y foros de belleza por varios motivos:

Versatilidad : un solo producto sustituye a dos (labial y colorete), ideal para quienes buscan simplificar su rutina.

: un solo producto sustituye a dos (labial y colorete), ideal para quienes buscan simplificar su rutina. Acabado natural : el efecto es fresco, jugoso y muy favorecedor en cualquier piel.

: el efecto es fresco, jugoso y muy favorecedor en cualquier piel. Tratamiento incorporado : no solo maquilla, también hidrata y calma gracias a sus activos.

: no solo maquilla, también hidrata y calma gracias a sus activos. Precio asequible : comparado con otras firmas de maquillaje híbrido, MET ofrece una opción más accesible sin renunciar a calidad.

: comparado con otras firmas de maquillaje híbrido, MET ofrece una opción más accesible sin renunciar a calidad. Tendencia viral: muchos vídeos en TikTok e Instagram muestran cómo transforma el rostro con apenas unos toques.

No es casualidad que empiece a posicionarse como uno de los productos más recomendados en la categoría de "maquillaje efecto natural", tendencia que sigue creciendo entre las mujeres que buscan resaltar su belleza sin sobrecargar el rostro.

Además, el uso del Jelly Tint Lips & Cheeks es muy sencillo:

En labios : desliza directamente sobre la superficie y difumina con el dedo si quieres un acabado más suave. Para más intensidad, aplica varias capas.

: desliza directamente sobre la superficie y difumina con el dedo si quieres un acabado más suave. Para más intensidad, aplica varias capas. En mejillas: coloca unos toques en la zona central y difumina hacia arriba con la yema de los dedos o con una brocha de pelo suelto.

El producto es tan fácil de usar que no siempre hace falta espejo, lo que lo convierte en un imprescindible para llevar en el bolso.

El auge del no makeup makeup ha traído consigo la búsqueda de productos multifuncionales, fáciles de usar y con acabado natural. El Jelly Tint Lips & Cheeks encaja a la perfección en esta tendencia de dar color sin saturar, hidratar como un bálsamo y aplicarlo en pocos segundos.

Jelly Tint Lips & Cheeks, tinte para labios y mejillas. MET

Un básico que simplifica el neceser y que, por su acabado translúcido, se adapta tanto a un look diario de oficina como a un maquillaje más elaborado para la noche.