Moncho Moreno, peluquero: "Para estar joven a partir de los 50, este es el corte de pelo que siempre recomiendo"

En el mundo de la moda y la belleza, una tendencia es un patrón de preferencias, estilos o conceptos que gana popularidad y se propaga entre un gran número de personas durante un período determinado.

Concretamente, en España, muchas de las tendencias vienen de mano de los grandes expertos que han nacido en nuestro país, como Balenciaga; sin embargo, otras las heredamos de países como Corea, donde "existe una cultura muy potente de embellecer sin artificio, suavizando y armonizando los rasgos".

Una de estas tendencias heredadas es el corte de pelo hush cut. Según el peluquero Moncho Moreno, es un estilo muy elegido por las coreanas porque aporta movimiento y rejuvenece el rostro de inmediato.

En qué consiste el 'hush cut'

El hush cut es "un corte en capas largas, desfiladas y muy trabajadas para que el cabello se vea ligero, con aire y movimiento. No busca rigidez ni formas marcadas, sino esa sensación de melena natural que se adapta a tu rostro", explica Moncho Moreno a Telva.

Como también explican los expertos de L'oreal París, "es ideal para ganar volumen sin ser demasiado atrevidas, ya que el capeado no es excesivamente marcado como puede pasar en otros cortes como el shag o el corte mariposa".

Su característica principal es el desfilado estratégico de las capas, lo que le da un aire despeinado, pero cuidadosamente estructurado, permitiendo que el cabello tenga un movimiento natural y una textura relajada sin esfuerzo.

Una de las principales ventajas del hush cut y uno de los motivos por los que ha conquistado a las coreanas es su capacidad para enmarcar el rostro de manera sutil y favorecedora.

Al incorporar capas suaves alrededor de la cara, consigue resaltar los pómulos y suavizar las facciones, lo que genera un efecto rejuvenecedor inmediato.

Este tipo de corte es altamente adaptable a diferentes longitudes y tipos de cabello, desde melenas largas hasta estilos más cortos.

No obstante, según indican los expertos, el hush cut funciona especialmente bien en cabellos muy lisos, (lo general entre las coreanas), ya que las capas consiguen dar un efecto de más volumen, movimiento, textura y forma a su melena, especialmente en cabellos medios y largos.

Además, otro de los grandes beneficios de este corte de pelo es su bajo mantenimiento. A diferencia de otros cortes que requieren retoques constantes, el hush cut se desgasta de manera natural, manteniendo su forma y frescura por más tiempo sin necesidad de visitas frecuentes a la peluquería.

Esto lo convierte en una opción ideal para quienes prefieren un look moderno sin comprometer demasiado tiempo en estilizado. Para realzar su textura y volumen, basta con aplicar un poco de mousse o spray texturizante y dejar que el cabello caiga de forma natural.

Este corte también es perfecto para quienes buscan un cambio sin necesidad de sacrificar demasiado largo.

Gracias a la técnica de capas, el cabello conserva su longitud mientras se le añade dinamismo y movimiento, lo cual también añade una dosis de juventud, al parecer una melena más densa.

En cuanto a la forma de estilizarlo, el hush cut puede llevarse con flequillo o sin él, aunque un flequillo desfilado o tipo cortina complementa perfectamente el look y potencia aún más su efecto rejuvenecedor.