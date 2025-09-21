José García, peluquero: "Si quieres rejuvenecer a partir de los 50, este es el corte de pelo que siempre recomiendo"

Ir cumpliendo años con confianza y estilo es un arte reservado a unos pocos. Tener una imagen fresca y joven, nada tiene que ver con la edad, ni con los tratamientos estéticos por los que se pueden optar.

Existen truquitos realmente efectivos para potenciarlo, siendo uno de los más "milagrosos" un buen corte de pelo. Accesible, potente y favorecedor, ponerte en manos de un buen profesional puede cambiar por completo tu apariencia.

El director del salón de belleza pamplonés Jose García Peluqueros, José García, es uno de los profesionales más reconocidos del país. Él lo tiene claro:

"Si queremos una imagen juvenil a partir de los 50 años, debemos optar por cortes que aporten movimiento y sensación de densidad, con capas suaves y acabados ondulados o rizados".

El cabello, con el paso de los años, se vuelve más fino, más seco, con menos volumen y, muchas veces, más quebradizo. Pero eso no significa que no podamos lucir una melena espectacular.

Cortes que rejuvenecen

Según explica el estilista y peluquero, hay una serie de estilos que triunfan entre las mujeres de más de 50 porque aportan frescura, dulzura y ese aire moderno que tanto favorece:

Pixie con volumen en la parte superior : nada de rapados extremos. José recomienda dejar la zona superior más larga para lograr ese efecto “lifting capilar” que suaviza los rasgos y aporta cuerpo. ¿El toque ideal? Un flequillo largo y ladeado, perfecto para disimular arruguitas en la frente y suavizar la mirada.

: nada de rapados extremos. José recomienda dejar la zona superior más larga para lograr ese efecto “lifting capilar” que suaviza los rasgos y aporta cuerpo. ¿El toque ideal? Un flequillo largo y ladeado, perfecto para disimular arruguitas en la frente y suavizar la mirada. Bixie : una mezcla entre bob y pixie, con puntas desfiladas que aportan textura. Este corte realza el cabello natural y permite jugar con ondas suaves para un acabado natural y juvenil.

: una mezcla entre bob y pixie, con puntas desfiladas que aportan textura. Este corte realza el cabello natural y permite jugar con ondas suaves para un acabado natural y juvenil. Shixie : un híbrido entre shaggy y pixie, con capas desiguales y desenfadadas. Su aspecto imperfecto es, precisamente, lo que lo hace tan moderno. Además, es ideal para dar movimiento al cabello fino y se adapta a cualquier tipo de rostro.

: un híbrido entre shaggy y pixie, con capas desiguales y desenfadadas. Su aspecto imperfecto es, precisamente, lo que lo hace tan moderno. Además, es ideal para dar movimiento al cabello fino y se adapta a cualquier tipo de rostro. Bob ondulado o asimétrico: clásicos que nunca fallan. El bob con ondas (wavy bob) suaviza los rasgos, y el asimétrico, más largo por delante que por detrás, estiliza el cuello y rejuvenece visualmente.

Sí al pelo largo

Una gran parte de la población piensa que llevar el pelo largo después de los 50 no está prohibido. De hecho, José García lo defiende con fuerza:

"Se dice que a partir de los 50-60 hay que cortarse la melena, pero yo digo que es todo lo contrario: el cabello largo y con volumen hace que nos veamos más favorecidas". Eso sí, con algunas condiciones.

Mujer en la peluquería. iStock

Lo importante es que el cabello largo esté bien cuidado, tenga capas suaves y movimiento. Evita las melenas rectas, compactas y sin vida, porque endurecen los rasgos y hacen que el rostro parezca más serio y envejecido.

Cortes que añaden años

Pero, tan importante como saber qué cortes de pelo funcionan, es tener claro cuáles no favorecen a partir de cierta edad. Según José García, estos son los errores más comunes:

Cortes rectos y sin capas : aportan rigidez y endurecen el rostro. Mejor optar por acabados naturales y con movimiento.

: aportan rigidez y endurecen el rostro. Mejor optar por acabados naturales y con movimiento. Flequillos demasiado cortos : no favorecen porque no enmarcan bien el rostro y marcan demasiado las líneas de expresión.

: no favorecen porque no enmarcan bien el rostro y marcan demasiado las líneas de expresión. Cortes demasiado cortos o casi rapados : pueden acentuar arrugas, flacidez y falta de volumen.

: pueden acentuar arrugas, flacidez y falta de volumen. Capas muy marcadas: el temido efecto "escalera" no solo envejece, sino que afina aún más el cabello fino. Siempre mejor elegir capas suaves y desfiladas.

¿El pelo cambia con la edad?

El cabello sufre una serie de transformaciones naturales debido al envejecimiento capilar. Disminuye la producción de melanina (de ahí las canas), se ralentiza el crecimiento, el pelo se afina y también perdemos densidad. Además, la producción de sebo baja, por lo que el cabello tiende a resecarse y romperse con facilidad.

Por eso, más allá del corte, es esencial cuidar el cabello con productos nutritivos, protectores térmicos y evitar abusar del calor o los tintes agresivos. Una melena sana, por muy corta o larga que sea, siempre va a sumar juventud a tu imagen.

Para muchas mujeres, pasados los 50, llega un momento de cambio en el que se busca un look más cómodo, pero sin renunciar a sentirse guapas y actuales. El corte de pelo adecuado no solo rejuvenece visualmente: refuerza la autoestima, refresca el estilo y aporta esa chispa de confianza que marca la diferencia.

En palabras del propio José García: "El cabello es parte fundamental de nuestra imagen. A cualquier edad, pero especialmente después de los 50, un corte bien elegido puede ser el mejor aliado para sentirnos empoderadas y seguras".