El glosario 'beauty' definitivo. Volumen de la R a la Z: los términos imprescindibles sobre tendencias de belleza

Montaje con algunas referencias del último tomo del glosario de belleza. Cristina Sobrino

Todo lo bueno toca a su fin, pero que este diccionario de belleza publique su última entrega es sinónimo de que se encuentra completo y de que ahora se puede consultar de la A a la Z. Una herramienta esencial para las amantes del sector, en especial ahora, que esta industria evoluciona a un ritmo vertiginoso.

Tanto tendencias, como ingredientes y técnicas han ido transformándose en los últimos tiempos, en parte debido al nacimiento de diferentes marcas y al empuje de las redes sociales. Debido a ello, tener claros los conceptos que dominan el mercado es esencial para poder hacer uso de este tipo de productos de forma lógica.

En cualquier caso, ante dudas, siempre es preferible consultar a expertos en la materia, desde farmacéuticos especializados en dermocosmética, hasta dermatólogos, pasando por profesionales de la medicina estética.

R

Radicales libres. Son moléculas inestables muy reactivas que buscan otras, o electrones, para lograr ese equilibrio.

Normalmente, ataca a proteínas como el colágeno y la elastina, pero también al ácido hialurónico y a los fosfolípidos. Esto provoca alteraciones en el funcionamiento de estas, lo que desemboca en envejecimiento celular.





Son moléculas inestables muy reactivas que buscan otras, o electrones, para lograr ese equilibrio. Normalmente, ataca a proteínas como el colágeno y la elastina, pero también al ácido hialurónico y a los fosfolípidos. Esto provoca alteraciones en el funcionamiento de estas, lo que desemboca en envejecimiento celular. Reactividad. Hace referencia a una serie de reacciones que se producen en la piel. Algunos ejemplos son la aparición de rojeces, tirantez, picor y escozor. Se suelen dar debido a las condiciones medioambientales, pero también se puede deber a problemas vasculares.





Hace referencia a una serie de reacciones que se producen en la piel. Algunos ejemplos son la aparición de rojeces, tirantez, picor y escozor. Se suelen dar debido a las condiciones medioambientales, pero también se puede deber a problemas vasculares. Redensificación. Tratamiento facial o capilar para el que no se emplea la cirugía. Se basa en productos como el colágeno, que engrosan la piel. Si se trata del cabello, se recurre a técnicas como la mesoterapia, la bioestimulación con plasma rico en plaquetas o el láser.

En el caso del rostro se consigue, además, reducir los poros. En cuanto al pelo, se suele recurrir a ello como prevención ante la caída.





Tratamiento facial o capilar para el que no se emplea la cirugía. Se basa en productos como el colágeno, que engrosan la piel. Si se trata del cabello, se recurre a técnicas como la mesoterapia, la bioestimulación con plasma rico en plaquetas o el láser. En el caso del rostro se consigue, además, reducir los poros. En cuanto al pelo, se suele recurrir a ello como prevención ante la caída. Retinoide. Es el término que hace referencia a una serie de compuestos químicos que provienen de la vitamina A. Estos pueden ser de origen natural o sintético y el valor de los mismos reside en los efectos positivos que causan sobre la piel y determinadas funciones biológicas.

Entre sus beneficios, está la regulación del crecimiento, la diferenciación y renovación de células, la estimulación de colágenos y elastina…





Es el término que hace referencia a una serie de compuestos químicos que provienen de la vitamina A. Estos pueden ser de origen natural o sintético y el valor de los mismos reside en los efectos positivos que causan sobre la piel y determinadas funciones biológicas. Entre sus beneficios, está la regulación del crecimiento, la diferenciación y renovación de células, la estimulación de colágenos y elastina… Retinol. Se trata de uno de los derivados que se mencionan en el apartado anterior. En concreto, es la forma activa de la vitamina A. Funciona como antioxidante que previene el envejecimiento, y también es una forma de proteger la piel de ataques externos.





Se trata de uno de los derivados que se mencionan en el apartado anterior. En concreto, es la forma activa de la vitamina A. Funciona como antioxidante que previene el envejecimiento, y también es una forma de proteger la piel de ataques externos. Rosácea. Enfermedad cutánea crónica o inflamatoria que suele afectar a la zona central del rostro. Lo que se aprecia es un enrojecimiento, vasos sanguíneos visibles, pápulas que se inflaman, ardor, picor…

Fórmula transformadora de noche con retinol 1% puro de Arturo Alba. Su precio es de 67 euros. Arturo Alba

S

Scrub. Producto cosmético que se utiliza para exfoliar. Se compone de una base, que puede ser en gel, crema o aceite, y partículas en grano. Se utiliza para acabar con células muertas, impurezas y limpiar en profundidad la capa más superficial del rostro.





Producto cosmético que se utiliza para exfoliar. Se compone de una base, que puede ser en gel, crema o aceite, y partículas en grano. Se utiliza para acabar con células muertas, impurezas y limpiar en profundidad la capa más superficial del rostro. Sebo. Sustancia formada por lípidos que sale de las glándulas sebáceas que se encuentran en cada pelo. A pesar de que la percepción del concepto que se tiene puede ser negativa, su función es la de proteger la piel.





Sustancia formada por lípidos que sale de las glándulas sebáceas que se encuentran en cada pelo. A pesar de que la percepción del concepto que se tiene puede ser negativa, su función es la de proteger la piel. Sérum. Producto de textura ligera, su formulación puede ser líquida o en gel. La idea es que contengan una alta concentración de ingredientes activos con la capacidad de penetrar en las capas más profundas de la tez.

Se suelen emplear para hidratar, reparar, iluminar, con propósitos antiedad o para recuperar o mantener la firmeza del cutis.





Producto de textura ligera, su formulación puede ser líquida o en gel. La idea es que contengan una alta concentración de ingredientes activos con la capacidad de penetrar en las capas más profundas de la tez. Se suelen emplear para hidratar, reparar, iluminar, con propósitos antiedad o para recuperar o mantener la firmeza del cutis. Shatush. Técnica de coloración del cabello que pretende aclarar de forma sutil y en degradado, normalmente de medios a puntas. La idea es que el resultado final sea una especie de pelo besado por el sol.





Técnica de coloración del cabello que pretende aclarar de forma sutil y en degradado, normalmente de medios a puntas. La idea es que el resultado final sea una especie de pelo besado por el sol. SPF. Estas siglas que acompañan a los fotoprotectores que están presentes en las rutinas de cuidado facial que se siguen a diario responden a las siguientes palabras: Sun Protection Factor o Factor de Protección Solar.

En concreto, indica la medida de protección de la crema o la bruma ante la radiación UVB.





Estas siglas que acompañan a los fotoprotectores que están presentes en las rutinas de cuidado facial que se siguen a diario responden a las siguientes palabras: Sun Protection Factor o Factor de Protección Solar. En concreto, indica la medida de protección de la crema o la bruma ante la radiación UVB. Strobing. Es la técnica de maquillaje que se basa en aplicar iluminador en aquellas zonas del rostro donde incide el sol. Hace unos años se popularizó, especialmente, por el empleo de la misma por parte del equipo de estilistas de las Kardashian. Ahora se sigue poniendo en práctica, pero de forma mucho más sutil y natural.





Es la técnica de maquillaje que se basa en aplicar iluminador en aquellas zonas del rostro donde incide el sol. Hace unos años se popularizó, especialmente, por el empleo de la misma por parte del equipo de estilistas de las Kardashian. Ahora se sigue poniendo en práctica, pero de forma mucho más sutil y natural. Swatch. Anglicismo que hace referencia a una muestra de un producto cosmético que se hace sobre la piel. Suele aplicarse la base, corrector, colorete… sobre la mano o en el dorso de la muñeca.

Es un término que se ha popularizado en redes sociales gracias a las creadoras de contenido de este sector.

Ejemplo de 'swatches' de brillos de labios con color. Foto de Ashley Piszek en Unsplash

T

Talasoterapia. Técnica terapéutica que emplea los elementos del medio marino, desde el agua, hasta las algas, pasando por sus sales, para mejorar la salud, belleza y bienestar de las personas.





Técnica terapéutica que emplea los elementos del medio marino, desde el agua, hasta las algas, pasando por sus sales, para mejorar la salud, belleza y bienestar de las personas. Texturizador. Producto para crear textura que puede estar formulado en formato espray, polvo o sérum.





Producto para crear textura que puede estar formulado en formato espray, polvo o sérum. Tightlining. Técnica de maquillaje que consiste en aplicar a ras de la línea de agua para definir mejor la forma del ojo. En español se suele hacer referencia al concepto como delineado invisible.

Otros de sus efectos son el de conseguir una mirada de impacto, así como definir y engrosar la base de las pestañas.





Técnica de maquillaje que consiste en aplicar a ras de la línea de agua para definir mejor la forma del ojo. En español se suele hacer referencia al concepto como delineado invisible. Otros de sus efectos son el de conseguir una mirada de impacto, así como definir y engrosar la base de las pestañas. Tónico. Líquido que se utiliza después de la limpieza facial antes de otros tratamientos como sérums o cremas. Su finalidad es la de restablecer el pH de la piel, acabar con los residuos que se encuentran en esta y prepararla mejor para que absorba lo que posteriormente se aplique.





Líquido que se utiliza después de la limpieza facial antes de otros tratamientos como sérums o cremas. Su finalidad es la de restablecer el pH de la piel, acabar con los residuos que se encuentran en esta y prepararla mejor para que absorba lo que posteriormente se aplique. Top coat. Capa superior de esmaltado transparente que se pone sobre el color para sellarlo, protegerlo y, por ende, que la duración de este se prolongue.





Capa superior de esmaltado transparente que se pone sobre el color para sellarlo, protegerlo y, por ende, que la duración de este se prolongue. Toxina botulínica. Se conoce más por su nombre comercial, bótox, y se trata de una neurotoxina de origen bacteriano que produce parálisis muscular. En medicina estética se emplea en dosis bajas para tratar las arrugas, así como la sudoración excesiva o la hiperactividad muscular.





Se conoce más por su nombre comercial, bótox, y se trata de una neurotoxina de origen bacteriano que produce parálisis muscular. En medicina estética se emplea en dosis bajas para tratar las arrugas, así como la sudoración excesiva o la hiperactividad muscular. Translúcido. Hace referencia a una cualidad de los polvos matificantes o para sellar. Cuando estos se aplican al rostro, no dejan rastro de color alguno, sino que se mimetizan con el del producto que se hubiera aplicado de forma previa en la tez.





Hace referencia a una cualidad de los polvos matificantes o para sellar. Cuando estos se aplican al rostro, no dejan rastro de color alguno, sino que se mimetizan con el del producto que se hubiera aplicado de forma previa en la tez. Triple limpieza. Rutina de que pretende limpiar el rostro en profundidad en tres pasos. En primer lugar, se utiliza un desmaquillante con base oleosa; a continuación, un limpiador acuoso; y por último, un exfoliante o tónico.

Le Gel Coat de Chanel, un brillo lacado con protección reforzada. Disponible por 33 euros. Chanel

U

Ultherapy. Lifting sin cirugía que se realiza mediante ultrasonidos concentrados de alta intensidad para tensar y rejuvenecer la piel.





Lifting sin cirugía que se realiza mediante ultrasonidos concentrados de alta intensidad para tensar y rejuvenecer la piel. Umbral sensorial. Nivel a partir del que la persona percibe irritación o estímulo tras el uso de un producto.





Nivel a partir del que la persona percibe irritación o estímulo tras el uso de un producto. Unificación del tono. Hacer referencia a la forma de igualar el aspecto de la piel en cuanto a su color.

Se puede llevar a cabo mediante el uso de bases de maquillaje, tintes o correctores. No obstante, también es posible hacerlo a través de tratamientos despigmentantes médicos y estéticos.





Hacer referencia a la forma de igualar el aspecto de la piel en cuanto a su color. Se puede llevar a cabo mediante el uso de bases de maquillaje, tintes o correctores. No obstante, también es posible hacerlo a través de tratamientos despigmentantes médicos y estéticos. Uñas quebradizas. Se alude así a aquellas que se doblan y rompen con facilidad. Esto normalmente se debe a la falta de ciertas vitaminas o nutrientes.





Se alude así a aquellas que se doblan y rompen con facilidad. Esto normalmente se debe a la falta de ciertas vitaminas o nutrientes. Upcycling. Esta práctica sostenible también se aplica en el sector de la belleza y consiste en reutilizar residuos para que estos pasen a ser ingredientes para formular nuevos artículos cosméticos.





Esta práctica sostenible también se aplica en el sector de la belleza y consiste en reutilizar residuos para que estos pasen a ser ingredientes para formular nuevos artículos cosméticos. UPL. Sus siglas hacen referencia a las palabras en inglés Ultrapulsed Light, una tecnología que mediante la luz pulsada corrige y reduce manchas, rojeces y previene el fotoenvejecimiento.

Perfeccionador iluminador con vitamina C de Pixi que además unifica el tono de la piel. Su precio es de 18,09 euros en iHerb. iHerb

V

V-Shape. Término en tendencia en inglés que indica una forma facial concreta. Para conseguirla, se recurren al uso de rellenos como el ácido hialurónico; al bótox para reducir la mandíbula; o incluso a tratamientos como Ultherapy.





Término en tendencia en inglés que indica una forma facial concreta. Para conseguirla, se recurren al uso de rellenos como el ácido hialurónico; al bótox para reducir la mandíbula; o incluso a tratamientos como Ultherapy. Velo facial. Procedimiento estético en el que se aplica al rostro una mascarilla con ingredientes activos como puede ser el colágeno o la elastina.





Procedimiento estético en el que se aplica al rostro una mascarilla con ingredientes activos como puede ser el colágeno o la elastina. Visagismo. Estudio de las formas, proporciones y características del rostro de cada persona. Ayuda a determinar qué tipo de maquillaje y corte de pelo es el más favorecedor para cada cual.





Estudio de las formas, proporciones y características del rostro de cada persona. Ayuda a determinar qué tipo de maquillaje y corte de pelo es el más favorecedor para cada cual. Vitaminas inyectables. Tratamiento también conocido como mesoterapia facial mediante el cual, a través de microinyecciones, la tez recibe este tipo de sustancias.





Tratamiento también conocido como mesoterapia facial mediante el cual, a través de microinyecciones, la tez recibe este tipo de sustancias. Voluminización facial. Técnica que tiene como finalidad devolverle al rostro el volumen que se va perdiendo con el paso de los años. Se trata de un procedimiento muy poco invasivo. Habitualmente, para conseguirlo, se utiliza ácido hialurónico.

Imagen de archivo de una chica aplicándose un velo facial. Foto de Laura Jaeger en Unsplash

W

Wash and wear. Define al corte de pelo que se puede llevar sin estilizar mediante herramientas de calor. Es decir, tras el lavado del cabello, queda tal y como es.





Define al corte de pelo que se puede llevar sin estilizar mediante herramientas de calor. Es decir, tras el lavado del cabello, queda tal y como es. Waterproof. Adjetivo que señala que un producto de cosmética o belleza es resistente al agua. Se da en máscaras de pestañas, fotoprotectores, delineadores...

Diorshow Iconic Overcurl Waterproof. Disponible en la página web de la marca por 42 euros. Dior

X

Xerosis. Sequedad excesiva de la piel. Esto puede deberse tanto a causas externas, como el clima, así como a factores internos, como el envejecimiento o la toma de ciertos medicamentos.

Y

Ylang-ylang. Aceite esencial vegetal que se utiliza en productos para el cabello y la piel con un aroma característico y múltiples propiedades beneficiosas. Entre estas se encuentran la regulación de la cantidad de sebo; hidrata y mantiene la humedad de la tez; es antioxidante y antienvejecimiento; es calmante y antiinflamatorio; y además aporta al pelo mucho brillo.





Aceite esencial vegetal que se utiliza en productos para el cabello y la piel con un aroma característico y múltiples propiedades beneficiosas. Entre estas se encuentran la regulación de la cantidad de sebo; hidrata y mantiene la humedad de la tez; es antioxidante y antienvejecimiento; es calmante y antiinflamatorio; y además aporta al pelo mucho brillo. Yoga facial. Combinación de técnicas y masajes específicos para mejorar las condiciones de los músculos de la cara, el cuello y el escote.

Z

Zinc. Mineral con capacidad antioxidante, antiinflamatoria y reparadora para la piel.

NHCO Zinc 56 cápsulas disponible en A5 Farmacia de Gema Herrerías. Su precio es de 16,90 euros A5 Farmacia

El glosario de belleza de Magas llega a su término con la esperanza de que, gracias al mismo, el universo beauty resulte mucho más accesible a la lectora. La industria, dominada por palabras técnicas, tendencias, neologismos y extranjerismos, se presenta ahora más cercana y por fin se sintoniza en el mismo idioma. Ha sido un placer, de la A a la Z.