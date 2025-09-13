Lydia Bosch (61 años) sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Es un sacrificio, pero me compensa"

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Nature Aging, gran parte del proceso de envejecimiento ocurre en dos episodios: uno a mediados de los 40 y otro a los 60. Es durante estos momentos que nuestro cuerpo experimenta cambios masivos, como la pérdida de masa muscular o la ralentización del metabolismo.

En las mujeres, estos cambios son más drásticos debido a la menopausia y, de hecho, son muchas las que empiezan a tomar medidas antes o, durante, para mitigarlos. Una de ellas es Lydia Bosch, que confesó en un vídeo de YouTube, junto a su amiga Patricia Pérez, algunos de sus hábitos de autocuidado.

La alimentación y el ejercicio son dos de los pilares a los que más presta atención. Según comenta, sigue una dieta hiperproteica y, además, se levanta todos los días a las 7 de la mañana para hacer una hora de cardio al aire libre.

Cinco comidas al día y una dieta hiperproteica

"Cuando eres joven piensas que nada te afecta. Tomaba el sol 400 horas, con aceite y Coca-Cola, y creía que las arrugas nunca llegarían", confesó la actriz a Patricia Pérez. Con el paso de los años; sin embargo, tuvo que aceptar otra realidad.

Con la llegada de la menopausia, Lydia Bosch entendió que debía prestar atención a la alimentación, ejercicio y al cuidado de la piel. "Es un esfuerzo, pero se convierte en una forma de vida que me compensa", explicaba.

Uno de estos cambios que tomó la actriz es el de seguir una dieta hiperproteica y realizar cinco comidas al día. Una estrategia que aporta múltiples beneficios que van más allá de la estética.

Tal y como su propio nombre indica, una dieta hiperproteica es un régimen alimenticio que se caracteriza por un consumo de proteínas significativamente superior a las recomendaciones nutricionales establecidas.

Consiste en la ingesta de grandes cantidades de alimentos ricos en proteínas, mientras se reduce el consumo de carbohidratos y grasas, con el objetivo de facilitar la pérdida de peso, aumentar la masa muscular y promover la saciedad.

Las proteínas aportan múltiples beneficios. No solo reparan tejidos, músculos, piel, uñas y cabello, sino que intervienen en la síntesis de enzimas, hormonas y neurotransmisores.

Lydia Bosch confiesa sus hábitos alimenticios.

Durante la menopausia, este papel se intensifica porque el cuerpo tiende a perder músculo, lo que disminuye el gasto energético basal y favorece la acumulación de grasa, especialmente visceral.

Al asegurar una ingesta de proteínas adecuada, a menudo algo mayor que la recomendación general, se ayuda a preservar esa masa magra, lo que contribuye a mantener un metabolismo activo, menor flacidez y mayor fuerza funcional.

Todo ello, teniendo en cuenta la saciedad que aportan las proteínas, lo cual reduce los antojos o el picoteo entre horas a la vez que se protege la salud ósea y se reduce el colesterol LDL.

Lydia Bosch, en concreto, incorpora la proteína con moderación, pero en cinco comidas al día. En el desayuno, por ejemplo, tiene un menú variado, que va desde claras de huevo con cereales y pomelo; cereales con queso fresco y frutos secos o fresas; hasta un bol con proteínas, cacao puro, nueces, miel y plátano, que acompaña con tortitas de avena.

A media mañana, la actriz suele tomar ventresca con pavo o jamón york en raciones medidas y pan wasa, un pan de centeno crujiente y fino, hecho con ingredientes simples como harina integral de centeno, agua, sal y levadura.

Patricia Pérez, por su parte, dice que es "importantísimo hacer cinco comidas" e incluso recomienda a Lydia que, en vez de tomar atún en lata a media mañana, pruebe con un batido de brócoli, espinacas, plátano y avena.

En la comida, opta por ensaladas variadas, como la de col con tomate y maíz, y proteínas ligeras, principalmente pollo. Patricia Pérez le recordó, también, la importancia de elegir carnes de calidad, de corral o ecológicas, para evitar hormonas y exceso de sodio.

Sin embargo, toda esta alimentación debería, especialmente a partir de los 50, complementarse con ejercicio. Por ello, la actriz ha confesado que hace 1 hora de cardio todas las mañanas.

1 hora de cardio por las mañanas

En su vida cotidiana, Bosch intenta mantener cierta disciplina, teniendo en cuenta los horarios imprevisibles de su trabajo. Por este motivo, aprovecha todas las mañanas para hacer ejercicio.

Además, la actriz lo hace "al aire libre", ya que lo considera "maravilloso para sus pulmones" y, sobre todo, en ayunas.

Es sabido que nuestro cuerpo necesita quemar energía, la cual proviene de los alimentos, para funcionar de forma adecuada.

De este modo, si en lugar de comer haces ayuno, tu organismo utilizará las calorías y grasas almacenadas en él para emplearlas como fuente de energía, lo cual puede ser más beneficioso para quemar grasa.