María Baras, peluquera: "Este es el corte de pelo que lleva Nieves Álvarez (51). Rejuvenece y aporta volumen al cabello"

Debutó en las pasarelas con 18 años y, actualmente, es una de las top models más internacionales de nuestro país. No hay duda de que Nieves Álvarez carga a sus espaldas el título de la elegancia y sofisticación en persona, que, además, busca prolongar durante mucho más tiempo.

Prueba de ello es la atención que le otorga a su aspecto. La española ha considerado siempre el cuidado de la piel como parte fundamental de su profesión, porque es su lienzo, su luz y la base de todo. Pero, más allá del rostro, cuida también otros aspectos, como su cabello.

Tal y como ha escrito María Baras, su peluquera, en redes sociales, Nieves Álvarez visita el salón todos los meses. La modelo lleva un corte clavicut y un color de pelo llamado mocha mousse; sin embargo, también se realiza otro tipo de cuidados en la melena, como un tratamiento con bótox.

El corte de pelo de Nieves Álvarez

El corte de pelo clavicut, cuyo nombre proviene de la palabra inglesa clavicle (clavícula), se caracteriza por tener una longitud que llega justo a esta zona del cuerpo, situándose entre el largo tradicional y la media melena.

Su principal atractivo radica en que es un corte intermedio que ofrece lo mejor de ambos mundos: la frescura de un cabello más corto, pero sin renunciar a la posibilidad de llevarlo recogido o de experimentar con distintos peinados.

Según la peluquera María Baras, "es un corte lleno de estilo que permite mil peinados: liso, ondas, recogidos… Que es perfecto para cabellos finos porque lo engruesa".

Con el paso del tiempo, el cabello tiende a perder densidad y vitalidad, pero este corte, al terminar en una línea recta o ligeramente desfilada, consigue que el pelo luzca más grueso y con cuerpo. Al dar la impresión de mayor densidad, el cabello recupera un aspecto saludable y lleno de energía.

Además, el clavicut enmarca el rostro de forma equilibrada. Al no ser ni demasiado largo ni excesivamente corto, crea un marco que resalta los pómulos, define el contorno del rostro y alarga visualmente el cuello, lo que genera una apariencia más estilizada y juvenil.

Esta característica es especialmente favorecedora en personas que desean disimular la pérdida de firmeza en la piel, ya que el corte desvía la atención hacia las zonas superiores del rostro, destacando la mirada y los rasgos más frescos.

Aunque la versatilidad es un factor a considerar, una de las principales ventajas del clavicut es su facilidad para el peinado.

Al tener un largo manejable, permite jugar con estilos lisos, ondulados o incluso rizados sin perder su forma original. Cuando se lleva liso, el clavicut proyecta una imagen sofisticada y pulida, ideal para entornos formales o profesionales.

En cuanto al mantenimiento, el clavicut es una opción práctica, ya que no requiere visitas constantes a la peluquería para mantener su forma. Bastará con un repaso cada ocho o diez semanas para conservar su longitud ideal y sus puntas saludables.

Sin embargo, Nieves Álvarez acude cada mes a la peluquería para perfeccionarlo y, sobre todo, para cuidar de su color de pelo que, en este caso, opta por un color de pelo mocha mousse.

"El mocha mousse es un tono natural y favorecedor", explica la experta, "a veces lo oscurecemos a un chocolate oscuro, ahora lo mantenemos así con algún reflejo miel luminoso".

Además del corte y color, la modelo se realiza un tratamiento con bótox. Según la peluquera, es un método destinado a engrosar el cabello a base de un concentrado de principios activos de alta cosmética (aminoácidos, vitaminas, colágeno, aceite de caviar…).

"Nutre el cabello devolviéndolo su suavidad y brillo natural, gracias al colágeno conseguimos mayor regeneración celular que protege, tonifica y revitaliza la fibra capilar", escribe.