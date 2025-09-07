Marta Sánchez (59), sin tapujos sobre cómo consigue estar joven: "Me pongo de mala leche cuando engordo"

A punto de cumplir 60, Marta Sánchez sigue siendo un icono indiscutible de la música y también de estilo de vida. Su secreto no está solo en su carisma sobre el escenario, ni en esa voz que marcó a toda una generación con temas como Soy yo.

La cantante madrileña sigue a rajatabla una rutina de cuidado personal que combina disciplina, disfrute y mucha constancia. Algo que luce en su día a día con orgullo gracias a un físico tonificado que sigue sorprendiendo.

Brazos definidos, abdomen plano y piernas esbeltas que bien podrían corresponder a alguien 20 años más joven. Y lo mejor es que no hay ningún misterio inalcanzable detrás.

Marta ha compartido abiertamente qué hace para sentirse bien por dentro y por fuera, un testimonio que puede inspirar a miles de mujeres que buscan llegar con energía y confianza a los 50, 60 o más.

Más allá de cirugías o tratamientos estéticos, lo que convierte a Marta en un icono de juventud es su estilo de vida consciente y activo. Sigue llenando escenarios, bailando coreografías y manteniendo un físico que, sin duda, refleja el trabajo constante de años.

La importancia de su imagen

En una entrevista concedida en el programa Gente Maravillosa, de Canal Sur, Marta Sánchez dejó claro que la imagen es importante para ella, pero no por vanidad, sino porque cuidarse es una forma de respeto hacia sí misma.

"No quiero abandonarme y me cuido mucho", confesaba sin rodeos, reconociendo que su relación con la comida y el cuerpo es muy real, como la de cualquier mujer.

"Me pongo de mala leche cuando engordo. Me gusta comer y tomarme un buen champán, pero me gusta estar en mi talla y en mi peso". Una frase sincera con la que muchas lectoras pueden sentirse identificadas.

Su rutina deportiva

El secreto del físico de Marta no es una fórmula milagrosa, sino una planificación sencilla y constante. Ella misma detalló que dos días a la semana hace pesas y cardio. Además, un día adicional entrena con su entrenador personal.

"Me cuesta un poco, pero soy bastante disciplinada", admitía con humor. Esta combinación, que alterna fuerza y resistencia, es una de las más recomendadas por expertos en fitness a partir de los 50.

Esta rutina de ejercicios no solo moldea la figura, sino que ayuda a mantener la masa muscular, proteger los huesos y mejorar la salud cardiovascular.

Durante mucho tiempo, existió la idea de que las pesas eran cosa de hombres o de jóvenes. Hoy, la ciencia y la experiencia de mujeres como Marta Sánchez demuestran lo contrario: el entrenamiento de fuerza es un auténtico escudo frente al envejecimiento.

Entre sus beneficios destacan:

Previene la pérdida de masa muscular, un proceso natural con la edad.

Fortalece los huesos, reduciendo el riesgo de osteoporosis tras la menopausia.

Aumenta el metabolismo basal, ayudando a controlar el peso.

Mejora la postura y la autonomía física, claves para sentirse ágil y segura.

Marta, a punto de cumplir seis décadas, es la prueba viviente de que introducir mancuernas, barras o ejercicios de resistencia en la rutina puede marcar la diferencia.

Disciplina y disfrute

Si hay algo que destaca en la filosofía de Marta Sánchez es el equilibrio. La cantante disfruta de la vida, de la buena comida y del champán, pero también sabe cuándo poner límites y apostar por la disciplina.

Ese balance entre placer y autocuidado es, según psicólogos y entrenadores, el verdadero secreto de la longevidad saludable.

El resultado se ve no solo en su cuerpo, sino también en su energía y seguridad en el escenario. Marta demuestra que cuidarse no significa renunciar a disfrutar, sino integrar hábitos saludables que permitan sentirse bien a cualquier edad.