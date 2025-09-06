Víctor del Valle, peluquero: "Si quieres iluminar y rejuvenecer el rostro sin cambiar de color, esta técnica es mi favorita"

España es uno de los países europeos donde más se recurre a la coloración. De acuerdo con diferentes estudios, más del 70% de las mujeres han pasado alguna vez por la peluquería para teñirse o aclararse el cabello.

El motivo principal no siempre es cubrir canas, sino rejuvenecer el rostro, aportar luz al look o, simplemente, aportar un toque a tu estilo sin que sea demasiado llamativo.

Sin embargo, muchas mujeres no quieren arriesgarse con un cambio de tono radical o con tintes agresivos que puedan dañar la fibra capilar. Por eso, cada vez cobran más fuerza técnicas de coloración estratégicas, menos invasivas y con un efecto inmediato.

Una de ellas es la combinación del money piece y el retoque del balayage, la favorita del peluquero sevillano Víctor del Valle, uno de los grandes profesionales de nuestro país, que arrasa por sus favorecedores estilismos en todos sus clientes.

Si estás buscando un efecto que ilumine sutilmente tu rostro, rejuvenecer al instante, sin alterar tu color base, la técnica favorita de Víctor del Valle es la respuesta. El money piece junto con el retoque del balayage no solo aporta luz y frescura, sino que transforma la forma en la que la melena enmarca el rostro.

Qué es el 'money piece'

El money piece es una técnica de coloración que consiste en aclarar de manera sutil los mechones que enmarcan el rostro. Su nombre, traducido literalmente como "pieza de dinero", hace referencia al impacto inmediato que provoca: un "lujo" estético que transforma sin necesidad de un cambio total de color.

"Es perfecto para todas aquellas que quieran sentirse más iluminadas, pero sin tocar su color de base", explica el experto en uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram. El resultado es un efecto glow instantáneo, que potencia las facciones y aporta frescura sin comprometer la naturalidad del tono.

El money piece funciona como el marco del cuadro, pero para completar la obra, Víctor del Valle apuesta por un retoque de balayage. Esta técnica, que ya se ha consolidado como una de las más demandadas en peluquerías de todo el mundo, consiste en aplicar reflejos degradados que se integran de manera natural con el tono base.

"El balayage aporta una luminosidad difuminada, que no marca raíces y que se mantiene elegante incluso con el paso de las semanas", detalla el peluquero. Además, la combinación de ambas técnicas consigue un efecto doble:

Iluminación frontal inmediata, gracias al Money Piece.

Movimiento y dimensión, gracias al balayage.

El resultado es un cabello que rejuvenece al instante, con un aspecto natural y elegante.

Ventajas frente a la coloración tradicional

Frente a los tintes químicos de aplicación global, el money piece y el balayage tienen varios beneficios:

No cambian el color de base : ideal para quienes no quieren un cambio drástico.

: ideal para quienes no quieren un cambio drástico. Rejuvenecen al instante : la luminosidad cerca del rostro tiene un efecto lifting inmediato.

: la luminosidad cerca del rostro tiene un efecto lifting inmediato. Son de bajo mantenimiento : el degradado del balayage y el marco del Money Piece evitan retoques constantes.

: el degradado del balayage y el marco del Money Piece evitan retoques constantes. Daño mínimo en la fibra capilar: al tratarse de aclarados estratégicos, la salud del cabello se mantiene más protegida.

Pero, para Víctor del Valle, el verdadero secreto está en personalizar cada técnica: "No se trata de aplicar luz por aplicar. El money piece debe adaptarse al rostro de cada mujer y el balayage debe equilibrar la melena para lograr un efecto natural y favorecedor".

El peluquero insiste en que, aunque pueda parecer una técnica sencilla, lo ideal es acudir siempre a un profesional. Solo un experto puede adaptar los tonos y el nivel de aclarado a cada tipo de piel, cabello y estilo personal.

El gran atractivo de esta tendencia es que no entiende de edades. Funciona igual de bien en una treintañera que quiere dar un toque luminoso a su melena, que en una mujer de 50 que busca suavizar sus facciones y rejuvenecer su rostro sin renunciar a su tono natural.