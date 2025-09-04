Susanna Griso deja claro cómo tener unos brazos tonificados a los 55 años: "Solo lo hago dos veces por semana"

La presentadora de Espejo Público (Antena 3) es una de las grandes referentes del panorama televisivo. Su exitosa carrera como presentadora de diferentes formatos de éxito es fruto de la constancia y el esfuerzo, algo que ha sabido mantener a lo largo de los años, acompañándolo siempre con un físico envidiable.

Lejos de entrenamientos complicados o rutinas demasiado esclavas, Susanna Griso confesaba recientemente que apenas dedica dos sesiones a la semana para trabajar la fuerza y poder así mantener unos brazos firmes y definidos que tanto la caracterizan.

A sus 55 años, la reputada periodista se ha convertido en un referente de estilo de vida saludable. La periodista destaca por su profesionalidad en pantalla, pero también por su imagen joven y en forma.

De lo más comentado sobre su espléndido físico son sus brazos tonificados, que incluso han sorprendido a sus propios colaboradores en directo.

Cuando le preguntaron cómo lo consigue, respondió con naturalidad: "Entreno solo dos veces por semana y tengo buena genética". Una confesión que rompe con el mito de que para mantenerse firme y estilizada hay que pasar horas en el gimnasio.

Grandes resultados

La fórmula de Griso es simple y realista. Se trata de combinar sesiones de fuerza específicas con ejercicio cardiovascular moderado y hábitos diarios activos. Así lo ha explicado tanto en redes sociales como en su programa:

Dos entrenamientos de fuerza a la semana. Con mancuernas, bandas elásticas o peso corporal, centrados en brazos, hombros y espalda.

Cardio matinal en bicicleta estática. Entre 50 y 60 minutos antes de acudir al plató, lo que activa su metabolismo y la prepara mentalmente.

Estiramientos diarios. Una parte imprescindible de su rutina para cuidar la flexibilidad y prevenir lesiones.

Actividades variadas al aire libre. Yoga, pilates, caminatas, running o incluso esquí.

Método VILPA. Pequeñas ráfagas de actividad intensa durante el día, como subir escaleras o caminar rápido.

Ejercicios para brazos

Para lograr unos brazos firmes como los de Susanna Griso, los entrenadores personales recomiendan centrarse en ejercicios de fuerza progresiva. Estos son los más efectivos a partir de los 50:

Fondos de tríceps en banco o paralelas.

Curl de bíceps con mancuernas o barra.

Press militar, ideal para hombros y estabilidad.

Remo con barra o TRX para brazos y espalda.

Flexiones adaptadas al nivel de cada persona.

Sin embargo, uno de los errores más comunes, según la entrenadora Ada Rodríguez (JD Fitness), es pensar que cuantas más repeticiones hagas mejor. La clave está en trabajar con técnica correcta, aumentar poco a poco la intensidad y ser constante.

El papel del cardio en ayunas

Otro de los secretos de Susanna Griso es su disciplina de hacer cada mañana en bicicleta estática. Dedica casi una hora en ayunas, una estrategia que ayuda a:

Mejorar la quema de grasa.

Aumentar la resistencia cardiovascular.

Reducir el estrés y mejorar el ánimo.

Preparar el cuerpo y la mente para la jornada laboral.

Combinado con ejercicios de fuerza, este hábito contribuye a mantener no solo los brazos definidos, sino un físico equilibrado y saludable.

El método VILPA

Durante Espejo Público, Griso presentó junto a su entrenador David Piñeiro el entrenamiento VILPA (Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity). Consiste en incluir de dos a tres sesiones de actividad intensa a lo largo del día, como los que a continuación te detallamos:

Subir escaleras en lugar de coger el ascensor.

Caminar a paso rápido durante dos minutos.

Llevar la compra en mochila para trabajar brazos y espalda.

Aumentar la intensidad en tareas domésticas.

El ejemplo de Susanna Griso demuestra que menos es más. A sus 55 años, la presentadora se convierte en inspiración para miles de mujeres que buscan brazos tonificados sin rutinas imposibles. Una prueba de que el secreto está en la constancia, en la técnica y en saber escuchar al cuerpo.