Juan Antonio Martín, entrenador: "Este es el ejercicio que hace Emma García (52 años) para unos brazos firmes"

La flacidez en los brazos es uno de los mayores complejos entre mujeres. A pesar de que afecta a ambos géneros por igual, es innegable que el femenino suele enfrentarse a esta condición con mayor frecuencia, principalmente por razones biológicas como el grosor de la piel o la distribución de grasa subcutánea.

Es precisamente este motivo el que obliga a muchas mujeres a prestar más atención a esta zona del cuerpo, especialmente, aquellas cuyo aspecto físico es importante para su trabajo, como Emma García.

Es muy fácil percibir que la presentadora de televisión se preocupa por su imagen. A sus 52 años, luce un cuerpazo que, sobre todo, destaca por un abdomen plano y unos brazos firmes y definidos. Según explica el entrenador Juan Antonio Martín a Lecturas, esto tiene un secreto: los movimientos compuestos con peso.

El entrenamiento de Emma García, según el experto

Emma García siempre ha presumido de una figura delgada y esbelta de la que no duda presumir cada verano con sus looks en bikini. La presentadora ha compartido, varias veces, sus duras sesiones de entrenamiento donde trabaja diferentes zonas del cuerpo.

Para esta ocasión, el entrenador Juan Antonio Martín se ha focalizado en sus brazos: firmes, definidos y sin flacidez. Según ha contado al medio citado, esto lo consigue con movimientos compuestos con peso y sesiones exigentes.

De acuerdo con el entrenador, Emma García realiza ejercicios que "implican varios grupos musculares a la vez, como los brazos, el abdomen, la espalda, las piernas…"

Los movimientos compuestos suponen una mayor fuerza muscular, mayor gasto calórico y quema de grasa y un desarrollo muscular más eficiente al trabajar varios grupos musculares a la vez, ahorrando tiempo en el entrenamiento.

Además, Juan Antonio Martín explica que la presentadora combina ejercicios con peso libre y con el propio peso corporal. Emma realizaría ejercicios como dominadas asistidas, planchas activas o fondos de tríceps.

De hecho, si nos vamos a su perfil de Instagram, los ejercicios compartidos por la presentadora son algunos como el curl de bíceps con pesas, barra o TRX, y flexiones realizados varias veces a la semana.

El curl de bíceps es uno de los ejercicios más eficaces y populares para tonificar los brazos. Es muy sencillo de realizar y, además, se puede ajustar perfectamente al nivel físico de la persona que entrena.

Sin embargo, en el caso de Emma García, el entrenador explica que sus sesiones deben ser "exigentes, sin cabida para ejercicios vacíos o de adorno".

Y es que, uno de los secretos para tonificar los brazos y otras zonas del cuerpo es ir subiendo de peso progresivamente para generar la sobrecarga progresiva, la clave para desarrollar fuerza, aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento físico.

No obstante, siempre es importante comenzar con el ejercicio basándonos en nuestro nivel físico. "No necesitas hacer dominadas ni ejercicios que te resulten imposibles para empezar”, asegura el entrenador.

Por ello, lo ideal es empezar con otros ejercicios más sencillos como el fondo de tríceps en una silla, plancha sobre antebrazos, remo con bandas o garrafas de agua o ejercicios funcionales que impliquen todo el cuerpo.