Bárbara Martos, maquilladora, tajante: "Jamás uses lápiz en el párpado inferior si quieres una mirada joven a partir de los 40"

Sucede más de los que a todos nos gustaría: notamos que nuestro maquillaje de confianza, el que siempre nos hacemos y nunca falta en nuestra rutina diaria, ya no nos favorece tanto como antes. Y es que, con el paso de los años, los trucos de belleza que antes resaltaban las facciones ya no funcionan igual.

Las líneas de expresión, los párpados más caídos o la pérdida de firmeza en la piel nos obligan a adaptar nuestra rutina de maquillaje con nuevas técnicas que favorezcan una apariencia más fresca y rejuvenecida.

Los profesionales, estilistas y maquilladores, conocen como nadie este terreno y, en este caso, una de las más valoradas de nuestro país ha querido dar un consejo infalible para rejuvenecer la apariencia al instante, especialmente pasados los 40.

Bárbara Martos, maquilladora profesional y creadora de contenido en redes sociales, donde supera los 23.000 seguidores, triunfa por su forma sencilla y didáctica de explicar los trucos de maquillaje, ha hecho que muchos de sus vídeos se viralicen.

Especialmente, son sus consejos para mujeres de pieles maduras los que más llaman la atención y triunfan entre una parte de la población que busca fórmulas efectivas y fáciles para potenciar su belleza natural.

El error más común después de los 40

Entre los consejos que Martos ofrece, hay uno que está dando mucho que hablar. La maquilla recomienda no usar lápiz de ojos en el párpado inferior si se quiere rejuvenecer la mirada. Según Martos, se trata de un error muy común que puede endurecer las facciones y hacer que el ojo se vea más pequeño, justo lo contrario de lo que la mayoría busca.

Muchas mujeres han crecido con la costumbre de perfilar los ojos tanto arriba como abajo. Sin embargo, como explica la maquilladora, delinear el párpado inferior con lápiz negro o marrón puede apagar la mirada, acentuar las ojeras y resaltar las arrugas de la zona.

"Si tienes más de 40 años y quieres crear más profundidad en la mirada, no uses el lápiz en el párpado inferior", aconseja Martos. La especialista asegura que esta práctica resta luminosidad y hace que el ojo pierda frescura, algo que con la edad se vuelve aún más evidente.

El consejo de no maquillar el párpado inferior no es casual. Con la edad, la zona del contorno de ojos suele mostrar signos de cansancio más marcados: ojeras, bolsas, arrugas o pérdida de firmeza. Si se aplica un delineado oscuro en esa parte, todo ello se enfatiza.

En cambio, la técnica de resaltar únicamente la línea de pestañas superiores y la línea de agua ofrece un efecto rejuvenecedor. La mirada se ve más abierta, luminosa y con mayor profundidad, sin marcar las imperfecciones. Además, es un truco fácil de aplicar, no requiere gran destreza y se adapta a cualquier estilo de maquillaje.

Cómo usar el lápiz de ojos correctamente

En lugar de maquillar el párpado inferior, Martos recomienda una técnica diferente que aporta un efecto lifting inmediato. El truco está en cerrar ligeramente los ojos y aplicar el lápiz de manera sutil en la línea de agua superior, justo en la raíz de las pestañas.

De esta forma, se consigue un efecto óptico que agranda el ojo, intensifica la mirada y aporta mayor definición sin endurecer el rostro. Ella lo define como un "tip fundamental" para dar más profundidad y frescura, especialmente en pieles maduras.

El resultado es un maquillaje elegante, discreto y mucho más favorecedor, que se adapta a todo tipo de ocasiones, desde un look diario hasta un evento especial.

El maquillaje que favorece a todas

Además de este consejo clave, la maquilladora ha compartido en sus redes uno de sus looks de maquillaje favoritos para verano, que asegura "queda bien a todas".

La base de este make up está en los tonos tierra y bronceados, que aportan calidez y favorecen a cualquier tipo de piel. Martos comienza aplicando polvos bronceadores para definir pómulos, mandíbula y nariz. Incluso los utiliza como sombra de ojos, ya que aportan un dorado natural que ilumina la mirada.

A continuación, traza una línea muy fina en el párpado superior con un lápiz marrón, pegado a las pestañas para un acabado natural y sofisticado. La mirada se abre gracias a la máscara de pestañas que Martos trabaja especialmente en las pestañas exteriores.

El look se completa con un labial nude, aplicado directamente, sin perfilador, para un acabado fresco y actual. El resultado, según Martos, es un maquillaje sencillo pero versátil, ideal tanto para una cena como para un día de trabajo: "Un make up ideal para cualquier evento y situación".