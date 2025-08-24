El peluquero Alberto Cerdán lo tiene claro: "Este es el color de pelo que más rejuvenece a partir de los 50"

Cuando hablamos de rejuvenecimiento a través de la belleza, son muchos los recursos estéticos que los expertos suelen aconsejar evitar. El exceso, la rigidez o la falta de frescura tienden a endurecer los rasgos, aportar seriedad o sumar años en lugar de restarlos.

Un ejemplo muy claro de ello es el color negro. Al absorber la luz en lugar de reflejarla, este tono puede acentuar sombras en la piel y marcar más las arrugas o signos de cansancio. Es por ello que los peluqueros pocas veces lo recomiendan como tinte a las mujeres que buscan rejuvenecer.

En su lugar, el rubio es el color por excelencia. Refleja la luz y crea un halo brillante alrededor de la cara, que ayuda a disimular imperfecciones y suavizar líneas de expresión. Sin embargo, no todos los rubios son iguales y, según el peluquero Alberto Cerdán, el más rejuvenecedor es el tono vainilla.

Los beneficios del rubio vainilla

El rubio vainilla es un tono de cabello que se caracteriza por ser un rubio claro y suave, con matices dorados y cremosos que recuerdan a la vainilla.

A diferencia de otros tonos de rubio más fríos como el platino o el cenizo, que suelen endurecer los rasgos, el rubio vainilla es más cálido y tiene mayor efecto rejuvenecedor, explica Alberto Cerdán a Telva.

La calidez del rubio vainilla genera un efecto óptico que atenúa las líneas de expresión y devuelve vitalidad a la piel, logrando que los rasgos se ven más relajados y armónicos.

Sin embargo, su poder rejuvenecedor no es la única ventaja de este color. Según explica el peluquero, el rubio vainilla potencia la textura del cabello.

En melenas finas, este tono aporta la ilusión de mayor densidad y movimiento, gracias a la combinación de reflejos que juegan con la luz.

Al generar contrastes suaves, la melena adquiere más cuerpo y dinamismo, alejándose del efecto plano que a menudo provocan los tonos excesivamente fríos o uniformes.

Alba Esteban, colorista embajadora de L'Oréal Professionnel, también apoya el poder del rubio vainilla. Según cuenta al medio citado, "tiene ese punto dulce y elegante, ni es muy frío ni muy amarillo y lo hace muy favorecedor, rejuvenece el rostro y aporta un aire más saludable".

Su versatilidad es otro de sus grandes atractivos. El rubio vainilla se adapta a diferentes tipos de piel y estilos personales, ya que ilumina sin exagerar y no provoca un cambio muy brusco.

En mujeres con canas, este tono también es especialmente favorecedor, ya que es capaz de integrar las canas con el resto de la melena, neutralizándolas y haciéndolas formar parte del conjunto.

Además, se trata de un color de pelo mucho menos dañino porque no requiere de una decoloración muy agresiva, es más natural.

Así como el experto recomienda el rubio vainilla, hay otros que recomienda evitar, como los tonos rubio ceniza y los tonos más fríos como el platino, "ya que se ven más apagados y pueden debilitar el pelo fino".