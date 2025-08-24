Maiko Tahara, experta en yoga facial: "Este es el ejercicio más efectivo para eliminar la papada en solo una semana"

Cuando Maiko Tahara llegó a España a finales de los años 90 desde Yokohama, nadie en España sabía lo que eran los masajes faciales bautizados como liftings japoneses. El yoga facial era una técnica desconocida, la cual la experta trató de promover alrededor del país.

Se convirtió en una de las primeras en tratar los rostros españoles con sus avanzadas técnicas de yoga facial, que consistían en estimular y tonificar todos los músculos del rostro con el fin de eliminar las tensiones y, también, tratar ciertas imperfecciones que les inquietaban, como el bruxismo o la papada.

Desde su Instagram (@yoga_facial), la experta en lifting comparte los ejercicios más efectivos para quienes buscan eliminar el doble mentón. Uno de sus favoritos consiste en colocar el cuello en el borde de la cama, con la cabeza colgando y la boca abierta, y tratar de tocar con la barbilla el pecho.

El ejercicio recomendado por la experta

La papada, conocida también como doble mentón, consiste en una acumulación de grasa que se forma debajo de la mandíbula. A pesar de no ser un motivo de consulta médica, ni implica dolor o molestia, es una de las preocupaciones estéticas más comunes entre hombres y mujeres.

Por mucho que siempre hayamos pensado que la papada surge por sobrepeso, lo cierto es que hay más factores que afectan a su aparición, como genéticos, envejecimiento natural de la piel o por la pérdida brusca de peso.

En este sentido, la cirugía es la forma más efectiva de eliminarla; sin embargo, es normal que muchas personas no quieran o puedan pasar por un procedimiento de ese tipo.

El yoga facial es la disciplina menos agresiva para conseguir unos resultados similares a la cirugía. De acuerdo con los expertos, como Maiko Tahara, realizar ejercicios faciales de forma constante puede reafirmar la piel, reducir arrugas y prevenir la flacidez.

Para la papada, concretamente, el ejercicio favorito de Tahara es colocar el cuello en el borde de la cama, con la cabeza colgando y la boca abierta, y tratar de tocar con la barbilla el pecho.

A pesar de su efectividad, la experta confiesa que hay personas que no pueden o no deberían realizar este ejercicio, ya que puede provocar ciertas molestias y dolores en las cervicales si no se hace correctamente.

El ejercicio también es muy eficaz para tratar la apnea del sueño. Con el movimiento recuperamos la fuerza de la base de la lengua y de los músculos de la garganta. Esto evita relajar estos músculos y bloquear el flujo de aire a los pulmones.

Cómo hacer el ejercicio de la experta

Para comenzar, la experta sugiere que si la postura en sí ya nos cuesta, lo mejor es que no realicemos el ejercicio y nos centremos en otros que ofrece en sus redes sociales. Así como efectivo, también puede ser muy desafiante para determinadas personas.

Una vez colocados en la cama boca arriba, con la cabeza colgando, vamos a estirar los brazos. Abrimos la boca y pegamos la lengua al paladar. Mientras exhalamos por la nariz, levantamos la cabeza y tratamos de pegar la barbilla al pecho, para volver a la posición inicial. Cuando la cabeza esté en la posición más baja, tenemos que inhalar. Repetimos unas 30 veces.

Tal y como confiesa la experta, lo fundamental del ejercicio es que mantengamos siempre la lengua pegada al paladar. La velocidad se tiene que adaptar a nuestro nivel físico, así como que a la mínima que notemos una molestia, tendremos que parar con el fin de que no lesionarnos ni marearnos.