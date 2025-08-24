David Lorente, peluquero, lo tiene claro: "Para estar joven a partir de los 50, hay que optar por este tinte de pelo"

En las peluquerías, las coloraciones más populares son aquellas que cubren, neutralizan o integran las canas como parte de la belleza natural del cabello.

Sin embargo, a pesar de su gran popularidad, la gran mayoría de estos métodos son muy agresivos con el pelo. Aquellas que implican decoloración y la eliminación del color natural, puede debilitarlo y dañarlo seriamente.

Es por este motivo que cada vez más expertos evitan estas mechas y optan por otras más naturales. Según el peluquero David Lorente, uno de estos tintes es el rubio mantequilla, "un color claro pero cálido, que ilumina el rostro y no exige recurrir a decoloraciones excesivas".

En qué consiste el rubio mantequilla

"Desde que el platino ceniza se ha puesto de moda cuesta encontrar el límite", escribe Lorente en sus redes sociales, "en mi salón siempre hemos huido de esos tonos. Pensamos que no favorecen y apagan la piel añadiendo años, y suelen exigir un daño colateral al cabello".

Como alternativa, el peluquero y experto David Lorente recomienda el rubio mantequilla, una de las tonalidades más populares dentro de la gama de rubios cálidos, caracterizado por su suavidad, luminosidad y un matiz ligeramente dorado que recuerda a la mantequilla.

A diferencia de los rubios fríos o ceniza, el rubio mantequilla proyecta calidez y luz al rostro, lo que lo convierte en una elección especialmente favorecedora para quienes buscan un efecto rejuvenecedor inmediato.

Su principal atractivo radica en que, al aportar reflejos dorados y una base clara, ayuda a suavizar las facciones y a iluminar la piel, reduciendo visualmente signos como el cansancio o la piel opacada que suele aparecer con el paso del tiempo.

Al reflejar la luz de forma uniforme, este tono puede disimular pequeñas imperfecciones de la piel, como los pliegues y las arrugas. Sin embargo, si hay algo que puede tapar completamente el rubio mantequilla son las canas.

El rubio mantequilla es uno de los tintes menos agresivos con mayor capacidad de cubrir las canas. Al tratarse de un tono claro, los cabellos blancos o grises se integran con mayor facilidad, evitando el contraste marcado que a veces ocurre con colores más oscuros.

Esto significa que, incluso cuando empieza a crecer la raíz, la transición es más suave y menos visible, lo que ayuda a prolongar el tiempo entre retoques.

Al combinarse con matices dorados, el resultado de este tinte no es plano, sino que presenta diferentes reflejos que aportan movimiento y volumen visual, lo que también rejuvenece.

En términos de imagen, el rubio mantequilla se adapta a diferentes tonos de piel. Su versatilidad también se extiende al peinado, ya que este tinte luce bien tanto en melenas largas, medias y peinados cortos.