Los trucos definitivos para lograr un maquillaje rejuvenecedor efecto lifting sin pasar por el quirófano

De acuerdo al informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), Percepción y uso de la Medicina Estética en España 2023, el 50% de la población española se había sometido durante ese año a algún tratamiento de este tipo. Sin duda, se trata de una cifra sobre la que merece la pena, como mínimo, reflexionar.

Actualmente, la presencia de referentes de belleza inalcanzables hace que chicas que apenas llegan a los 25 años vayan a las clínicas pidiendo inyecciones de bótox, aumentos de labios, de pecho o armonizaciones faciales. Rediseños físicos que jamás corregirán los auténticos problemas que en muchas ocasiones camuflan estas intervenciones.

Sin embargo, es cierto que a todo el mundo le gusta sentirse bien consigo mismo y mostrar su mejor versión, algo que se puede conseguir mediante el ejercicio físico, una buena alimentación, el cuidado de la salud mental y algún que otro truco de maquillaje como los que se enumeran a continuación, que tienen un efecto rejuvenecedor.

La clave

La primera pauta a seguir es algo que se menciona habitualmente, pero es fundamental. Tener una piel bien hidratada, basándose en las necesidades de cada cual, es esencial para que esta luzca radiante y para que todos aquellos productos que se apliquen después se adhieran bien y prolonguen su duración sobre el rostro.

Por supuesto, otro must es utilizar un buen protector solar, que habrá que ir retocando a lo largo del día. Si se lleva base, colorete y demás, en lugar de emplear una crema, lo idóneo sería pulverizar una bruma.

De forma obvia, si además se usan sérums, contornos de ojos y una buena limpieza, la tez alcanzará su prime. Todo bajo el consejo y la supervisión de profesionales de la dermatología y la dermocosmética.

Prebase y base

Normalmente, las propuestas de este tipo que son más cubrientes pueden llegar a endurecer las facciones y marcar las arrugas. En caso de que alguien se sienta mejor utilizando este tipo de alternativas, por diferentes cuestiones, preparar la piel con artículos hidratantes es clave, para evitar en la medida de lo posible las consecuencias que se mencionan.

Igualmente, las bases fluidas y ligeras que unifican su aspecto sin proporcionar un efecto máscara siempre aportan una apariencia más rejuvenecedora. Es imprescindible acertar con el tono de este tipo de productos, ya que muchos de ellos se oxidan tras su aplicación y tienden a oscurecerse algo más.

En cuanto al empleo del corrector, no hay que pecar por exceso. Lo aconsejable es depositarlo solo en las zonas que de verdad necesiten ese toque extra: en la ojera, marquitas de acné o granos. Nada de esparcirlo por todas partes, ya que además suele ser algo más claro que el fond de teint y puede costar a veces integrarlo.

Puntos estratégicos

El iluminador bien posicionado en el rostro puede resultar uno de los mejores aliados cuando se busca crear un maquillaje que resulte más jovial.

Para sacarle el máximo partido a esta propuesta de belleza, lo idóneo sería ubicarlo en los puntos más altos de las facciones: en la zona de arriba de los pómulos, el puente de la nariz, el arco de la ceja y el de cupido. Con esto, esa sensación tipo lifting que se busca se comienza a percibir ante el espejo.

Color

El rubor se ha convertido en una obsesión beauty en estos últimos tiempos. La generación Z ha sustituido la fiebre de unas pestañas de infarto, apostando por las ghost lashes y dándole fuerza a las mejillas.

Una de las claras exponentes de esta tendencia es la cantante Sabrina Carpenter, aunque pasearse por las redes sociales de nombres como el de Kylie Jenner o Hailey Bieber es también sinónimo de lo mismo.

En este caso, la técnica del sunset blush, una forma de aplicar el colorete para replicar los tonos del atardecer en la tez, puede ayudar bastante a lograr ese efecto rejuvenecedor.

La idea consiste en comenzar con un tono anaranjado y una vez que este esté bien integrado, se superpone una propuesta más rosada. Ambos se van fundiendo en dirección a las sienes para crear ese lifting visual. Si se corona con un toque de iluminador, que aporte además un punto de calidez, el resultado será redondo.

Como truco extra, si se utilizan coloretes en formato crema, el acabado será mucho más jugoso.

Enmarcando la mirada

Hace unos años, las cejas exageradas y excesivamente definidas marcaron sensación. Fue una tendencia que vino de la mano de las gurús de belleza de internet, que entonces residían, principalmente, en YouTube, pero con el paso de los años estas referencias han cambiado.

Ahora, estos pelitos se engalanan con tratamientos como el laminado, que los peina y fija hacia arriba, lo que da una sensación de una mirada más limpia y abierta. Si quedan algunos huecos, siempre se pueden rellenar.

Los ojos

Aunque es cierto que los delineados gráficos están viviendo un gran momento, cuando se busca un efecto rejuvenecedor de la mirada, la línea es la de la naturalidad. Es más, si se quiere mantener el eyeliner, lo ideal sería trabajarlo de forma muy difuminada, siempre hacia arriba, y con lápiz o sombra marrón en lugar de negra.

Si se quiere incluir algo de color, los champán, beis y rosa suave son perfectos. Como extra, se puede añadir a la ecuación algo de glitter o shimmer.

¿A evitar? Los tonos demasiado oscuros y mates, cuya tendencia es a apagar el ojo.

Kiss, kiss

Por último, los labios, que se han convertido en los grandes protagonistas del rostro en los últimos años. Según un estudio de 2024 de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), el aumento de estos es una de las intervenciones más demandadas en el país.

Se trata de un procedimiento simple que suele durar entre 15 y 30 minutos y que consigue, no solo incrementar el volumen, sino una mejora a nivel de hidratación. Ahora, la tendencia se redirige buscando unos resultados más naturales y no tan exagerados.

En esta línea se centran precisamente también los consejos para lograr un aspecto más jovial en cuando al maquillaje: aplicación de colores rosados y nude con un toque luminoso, con brillo, a ser posible en el labio inferior, y un delineado sutil que se funda con el color del pintalabios o gloss.

Otra alternativa sería la de apostar por la tendencia de los blurred lips.

Dicho todo esto, y aunque pueda resultar contradictorio, si bien tener la mejor versión de una misma y mostrarla es algo que siempre resulta satisfactorio, no se puede pretender borrar la realidad del paso del tiempo, sino que hay que abrazarla.

A lo largo de siglos y milenios, los estándares estéticos han ido cambiando: desde las redondeces prehistóricas hasta la blancura del Renacimiento o la delgadez extrema de los años 90.

Y, sin embargo, lo que permanece es el tiempo, imperturbable; el resto va pasando, incluidas las personas, y los segundos, minutos y horas no pueden escurrirse entre los dedos intentando frenarlos, porque se trata de una misión sin sentido. La mejor belleza es la salud, en todos los planos.