Nuria Roca (53), sin rodeos: "Mi básico de belleza son las pestañas postizas. Se han convertido en una necesidad"

Nuria Roca (53), sin filtros: "No estoy en mi mejor momento, pero me cuido mucho y no solo con cremas"

Nuria Roca: carisma, estilo y, sí, una belleza que desafía el paso del tiempo. A sus 53 años, la presentadora, colaboradora, actriz e influencer con todas las letras, sigue pisando fuerte en el panorama televisivo y en el corazón de miles de fans que la siguen día a día.

Pero, ¿cuál es el verdadero secreto de Nuria Roca para lucir tan radiante y natural? La valenciana, concedía hace unos días una entrevista a la revista Lecturas donde revelaba algunos de sus trucos de belleza que sigue en su día a día.

En un mundo obsesionado con la eterna juventud y las promesas milagrosas, Roca se desmarca con una filosofía de belleza sensata y, sobre todo, muy real. "Mejor que nunca no estoy, ni lo pretendo, pero sí me cuido", confesaba. La autenticidad por encima de la perfección.

Su rutina de belleza más allá de los básicos

Todas sabemos que una buena rutina de belleza es fundamental. Y Nuria Roca, por supuesto, tiene sus imprescindibles de cabecera. "Un buen limpiador para desmaquillar y que la piel se quede bien limpita, un contorno de ojos, un sérum y una hidratante son mis productos imprescindibles", detallaba.

Hasta aquí, todo en orden. Una base sólida que cualquier experta en cuidado facial recomendaría. Pero, ¿dónde está el quid de la cuestión para una piel que, a sus 53 años, combate la flacidez y la pérdida de luminosidad?

Nuria no se anda con rodeos: "Con la edad y la pérdida de colágeno, la flacidez o la luminosidad me gusta alternar mi rutina de buenos productos con tratamientos. Soy muy fan de los tratamientos". Ahí tienes el toque extra que marca la diferencia.

Y es que, a partir de los 45, nuestra piel pide a gritos un plus. Nuria Roca lo sabe y se "curra" esa piel bonita y saludable.

No es cuestión de magia, sino de constancia. "No saltarme la rutina de limpieza, mis tratamientos de vez en cuando y ser constante con los productos de belleza. La clave es la constancia", recalca.

'Cuidarnos 10 minutos al día no debería ser un regalo'

Más allá de los productos y los tratamientos, la filosofía de Nuria Roca sobre la belleza es, quizá, su mayor revelación. Ella defiende que cuidarse es un acto de respeto hacia una misma, no un lujo ocasional.

"Las tres sensaciones que más me gustan cuando me cuido son la sensación de limpieza, de paz y de sentirme guapa. Cuidarnos 10 minutos no debería ser un regalo", afirma con rotundidad.

Esa sensación de mirarse al espejo por la mañana y reconocer a "una mujer que se cuida, que se gusta y se mima" es la verdadera recompensa. Nuria no entiende la belleza como una obligación impuesta, sino como un pilar fundamental de su bienestar.

Y para aquellas que, como nosotras, luchamos a veces contra la pereza, Nuria tiene un consejo de oro: "Cuando has comprobado los beneficios que tiene el cuidado, por mucha pereza que tengas en un momento dado, luego te vas a encontrar mucho mejor."

La siempre guapa presentadora asegura: "Intento ser muy constante en los rituales, aplico productos y sigo pautas tanto por la mañana como por la noche". La clave, una vez más, es la disciplina y el recordatorio constante de los beneficios que obtenemos.

Belleza con realidad

Nuria Roca también es un ejemplo de cómo vivir la belleza de forma equilibrada, sin obsesiones ni artificios desmedidos. "Esclava de mi imagen no soy, pero en la medida justa sí. Estoy pendiente de aparecer bien, de ponerme en el selfie como mejor se me ve, si hay un poco filtro no pasa nada... Pero tampoco que cuando te vean en persona se asusten. Hay que cuidarse y verse bien, pero con un poco de realidad", confiesa.

Y sí, como muchas celebrities (y mujeres de a pie), Nuria tiene un "básico de belleza" que se ha convertido en un imprescindible para ella desde hace años: ¡las extensiones de pestañas!

"Mi básico de belleza son las pestañas desde hace bastantes años, me las puse y se han convertido en una necesidad", nos contó. Con un efecto muy natural, busca abrir y potenciar su mirada, sin caer en lo artificial. Un pequeño detalle que, para ella, marca una gran diferencia.

Al final, la lección más valiosa que nos deja Nuria Roca no se limita a cremas o tratamientos. Se trata de un mensaje mucho más profundo: "La belleza es respetarse a una misma". Cuidarse no es solo una cuestión estética, sino un acto de amor propio que influye en nuestra relación con los demás y, lo más importante, con nosotras mismas.