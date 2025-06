Cintia, maquilladora: "Lo bien que se difuminan estas sombras 'low cost' y cómo pigmentan me sorprende"

En un nuevo vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la maquilladora profesional y creadora de contenido Cintia Carrasco ha vuelto a dejar clara una premisa que ya viene defendiendo desde hace tiempo: el maquillaje low cost puede estar a la altura, e incluso superar, a muchos productos de alta gama.

"Lo bien que se difuminan estas sombras y cómo pigmentan me sorprende", ha expresado de forma espontánea mientras aplicaba una sombra shimmer de la paleta The True Icon de Makeup Revolution, disponibles por 6,99 euros en Druni.

Este asombro no es una excepción puntual. A lo largo del vídeo, Carrasco ha ido poniendo a prueba una batería de productos de maquillaje económico, casi todos por debajo de los 15 euros, y ofreciendo su opinión en tiempo real mientras mostraba el resultado sobre su piel.

"Vamos a probar muchísimo maquillaje nuevo", ha anunciado al inicio del video, dando paso a una sesión intensiva de primeras impresiones en la que combina productos de marcas accesibles como Rimmel London, Bell, Max Factor, NAM o W7.

Una de las primeras afirmaciones contundentes ha llegado tras aplicar el primer iluminador de Rimmel London. Aunque ya lo conocía, lo ha elegido por su acabado perlado.

"Me encanta cómo deja la piel, como con el reflejo de una perla", afirma. En comparación con otros similares, añade que lo prefiere al de Catrice y Technique por ser más ligero y menos perfumado.

Durante la aplicación de la base Miracle Pure Skin Reset de Max Factor, Carrasco se muestra cauta pero optimista: "Es tan sumamente ligero y líquido que va a quedar demasiado natural.

Pero eso me encanta siempre que no sea grasiento", apunta. Tras el primer contacto, lo describe como un fondo de maquillaje de acabado "segunda piel" que se fija sin resecar.

Una constante en su discurso es la importancia de preparar bien el rostro antes de aplicar cualquier producto, especialmente si se busca un resultado luminoso pero duradero.

De hecho, ha compartido pequeños consejos como evitar aplicar productos brillantes en la frente si se tiene la piel grasa o sellar con precisión para no acentuar pliegues bajo los ojos.

El entusiasmo ha ido creciendo cuando toca el turno del bronceador en crema de Bell. "Wow, chicas, se ha difuminado muy bien", dice tras la primera pasada.

El tono neutro y la textura ligera hicieron que lo comparara favorablemente con uno de Too Faced, pero mucho más compacto y económico.

"Cualquiera diría que este producto es low cost", comenta, subrayando además que se trata de una edición limitada.

Al hablar de correctores, coloretes y polvos, Cintia destaca la capacidad de cobertura sin efecto máscara del corrector multitasker de Rimmel, y elogia, además, la textura cremosa y modulable de los coloretes en crema de Max Factor y NAM.

Otro de los descubrimientos más destacados fue el polvo compacto con vitamina C de Technic. "Me encanta cómo ha suavizado los poros. Me recuerda a los de Huda Beauty, pero muchísimo más baratos", dice.

Maquillaje de ojos

Pero sin duda, es al llegar a la sección de ojos donde más sorprendida se mostró. La maquilladora no duda en asegurar que la paleta de sombras de Makeup Revolution poco tiene que envidiar a otras de alta gama como la de Patrick Ta.

"Estoy flipando... Mirad qué efecto mojado deja en el ojo", dice emocionada al aplicar una sombra shimmer.

The True Icon de Makeup Revolution.

Para cerrar el look, elige un perfilador marrón de Essence, un labial nude mate de Lovely y un gloss de W7 que define como "una fantasía".

De hecho, compara su acabado con el de los glosses de Tarte y concluye que, a pesar de su precio, el resultado era completamente comparable.

Como toque final, usa una bruma fijadora de Rimmel London y deja clara su satisfacción con el maquillaje del día.

"Creo que lo que más me ha gustado ha sido el bronceador de Bell, la paleta de sombras y el gloss de W7", confiesa en su habitual resumen final.