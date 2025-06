Adiós al herpes labial: Primor vende el producto infalible para terminar con las calenturas por solo 6,75 euros

El herpes labial, conocido popularmente como "calentura", es una afección común causada por el virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1). Se estima que más del 60% de la población mundial es portadora de este virus, aunque no todas las personas desarrollan síntomas.

En los casos en los que sí se manifiesta, lo hace con pequeñas ampollas dolorosas alrededor de los labios o en el borde de la boca. En este contexto, cada vez son más demandados productos eficaces, discretos y cómodos para tratar los brotes de herpes.

Entre ellos, han ganado popularidad los parches hidrocoloides, una alternativa moderna a las cremas antivirales tradicionales. Y concretamente, uno de los productos destacados en este ámbito es el parche labial Senti2, disponible en tiendas como Primor por solo 6,75 euros.

Parche labial calenturas o herpes.

Los parches Senti2 están diseñados específicamente para actuar desde los primeros signos del herpes labial, es decir, en la fase de hormigueo o escozor, y continuar protegiendo la zona durante el desarrollo del brote.

El parche está elaborado con gel hidrocoloide, un material que mantiene un entorno húmedo en la piel, lo que favorece la curación natural, reduce la formación de costras y disminuye la posibilidad de infecciones secundarias.

Además, los parches tienen una textura fina, transparente e impermeable, lo que permite usarlos de forma discreta a lo largo del día. Pueden incluso maquillarse encima, sin comprometer su función.

La adherencia del parche es resistente, pero al mismo tiempo no daña la piel al retirarlo, lo que lo convierte en una opción higiénica y cómoda para quienes sufren brotes de manera recurrente.

¿Cómo usarlo?

Cada envase contiene 16 unidades de parches hidrocoloides, en un formato individual higiénico que facilita su aplicación tanto en casa como fuera.

El modo de uso es muy sencillo:

Limpiar y secar la zona afectada, asegurándose de que no haya restos de crema o aceite.

la zona afectada, asegurándose de que no haya restos de crema o aceite. Despegar con cuidado el parche utilizando el aplicador sin tocar la parte adhesiva.

utilizando el aplicador sin tocar la parte adhesiva. Colocar el parche centrado sobre la calentura.

centrado sobre la calentura. Presionar suavemente hasta que quede bien adherido.

hasta que quede bien adherido. Dejar actuar el parche hasta que se despegue solo (puede durar hasta 12 horas o más).

el parche hasta que se despegue solo (puede durar hasta 12 horas o más). Sustituir por uno nuevo si el brote no ha terminado.

El fabricante recomienda aplicar el parche desde los primeros síntomas (hormigueo, picor, inflamación) para una mayor eficacia, aunque también puede utilizarse en fases posteriores del herpes.

Relación calidad precio

Los parches labiales Senti2 se comercializan en Primor con un precio habitual de 6,75 euros por caja (16 unidades), lo que supone un coste por unidad de aproximadamente 0,42 euros.

No obstante, pueden encontrarse en otros canales como Amazon o parafarmacias online desde 5,73 euros hasta 6,99 euros, dependiendo de ofertas y promociones.

Mientras que los tratamientos tópicos con cremas antivirales deben aplicarse varias veces al día y pueden resecar la zona, los parches Senti2 se colocan sobre la zona a tratar sin necesidad de tratarlo.

Concretamente, este producto ofrece varias ventajas claras:

Mantienen un ambiente húmedo que favorece la cicatrización.

que favorece la cicatrización. Protegen contra bacterias y el contacto con el entorno, reduciendo el riesgo de infecciones.

y el contacto con el entorno, reduciendo el riesgo de infecciones. Disminuyen la probabilidad de contagio por contacto directo.

por contacto directo. Evitan tocar la lesión repetidamente, algo habitual con cremas.

repetidamente, algo habitual con cremas. Son cómodos, discretos y compatibles con maquillaje.

Pero eso no es todo, estos parches no contienen medicamentos, por lo que pueden utilizarse sin receta médica y son aptos incluso para personas con la piel sensible o con alergias a principios activos comunes.