Helena Rodero, farmacéutica especialista en cosmética, alerta sobre la crema Nivea: "Yo nunca me la pondría"

Pocos productos de belleza y remedios caseros son tan míticos como la crema Nivea en su mítica lata azul. Es un clásico que ha estado presente en millones de hogares durante generaciones. Desde sus orígenes en 1911, esta crema se ha ganado la fama de ser un "todo en uno" para la piel.

Hidrata, nutre, protege y hasta combate estrías o asperezas en codos y pies. Sin embargo, la farmacéutica y experta en belleza Elena Rodero lanza una advertencia que muchos no esperaban: no es recomendable para todo tipo de piel y, mucho menos, para usar en el rostro.

Rodero explica que lo primero que hizo fue analizar el INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) de la crema, algo que no fue sencillo porque en la página oficial de Nivea no se encuentra la fórmula completa, sino solo una selección de ingredientes.

La experta aclara que "una cosa es valorar los ingredientes que están en la fórmula, ordenados de mayor a menor cantidad, y otro saber el porcentaje exacto de cada uno, que es "secreto"." Pero, una vez localizados, su sorpresa fue notoria.

Entre los ingredientes principales que destacan en la fórmula están la parafina líquida, la cera microcristalina y la lanolina, todos ellos ingredientes muy grasos que aportan una textura untuosa y rica a la crema. Esto la convierte en un producto potencialmente comedogénico, es decir, que puede obstruir los poros y favorecer la aparición de granitos, espinillas y puntos negros, entre otros.

¿Por qué la Nivea no es para el rostro?

La farmacéutica es clara y contundente sobre el error que se comete al aplicar la mítica crema Nivea, como un producto cosmético más: "Yo en el rostro nunca me la pondría, y menos en el contorno de los ojos."

Esto se debe a que la crema es demasiado pesada para la delicada piel del rostro, especialmente para pieles grasas o mixtas, y puede empeorar problemas como el acné o la congestión cutánea. Además, la crema contiene una gran cantidad de moléculas aromáticas, es decir, perfumes que aunque aportan su característico olor, pueden ser irritantes o causar alergias en pieles sensibles.

"Antes que ponerme Nivea, que lleva mogollón de moléculas aromáticas tipo perfume que pueden dar problemas en la piel, me pongo una vaselina sin perfume, que me va a hacer una acción similar, será más barata y no me dará problemas de intolerancia o alergia", afirma Rodero.

Usos de la Nivea de lata azul

Elena Rodero sí reconoce que la crema puede ser útil para zonas del cuerpo donde la piel es más gruesa y seca, como los codos, las rodillas y los pies. En estas áreas, la textura untuosa y rica en grasas puede ayudar a suavizar y nutrir sin riesgo de obstruir poros sensibles.

Además, la crema Nivea tiene ingredientes hidratantes como la glicerina y el pantenol, que ayudan a retener la humedad y a cuidar la piel, pero su fórmula clásica no ha cambiado mucho en más de un siglo, y hoy existen productos con fórmulas más adaptadas a las necesidades específicas de cada tipo de piel.

Rodero también responde a quienes defienden la crema por la experiencia de generaciones anteriores con un contexto histórico: "Hace décadas, para limpiarse la cara se usaba jabón de manos, que es muy agresivo y alcalino. Esto destroza la barrera protectora natural de la piel, dejándola seca y tirante. Por eso, una crema muy grasa como Nivea era necesaria para compensar esa sequedad extrema."

En la actualidad, los productos de limpieza facial son mucho más suaves y específicos, por lo que no necesitamos cremas tan pesadas para restaurar la hidratación. Además, ahora sabemos que usar una crema comedogénica en pieles grasas o sensibles puede empeorar el estado de la piel.

¿Qué aleternativa elegir?

La experta recomienda buscar hidratantes que no contengan perfumes ni ingredientes comedogénicos, y que incluyan activos que refuercen la barrera natural de la piel, como ceramidas, ácidto hialurónico o niacinamida.

Son ingredientes que aportan hidratación, mejoran la función protectora de la piel y son adecuados para todo tipo de piel, incluidas las grasas y sensibles.

En cuanto a la vaselina, la experta propone una neutra, sin perfume, como una opción económica, sencilla y efectiva para hidratar zonas secas sin riesgo de irritación o alergias. La vaselina crea una barrera protectora que retiene la humedad y puede usarse en las mismas zonas donde se suele aplica la crema Nivea, como codos, rodillas y pies.

Además, un truco extra para amantes del perfume es aplicar un poco de vaselina en la piel antes de la fragancia para que esta dure más tiempo, gracias a su base grasa.