María Artiaga, maquilladora: "Así es como debes maquillar un ojo maduro si quieres rejuvenecer el rostro"

Uno de los signos más evidentes del paso del tiempo es la falta de elasticidad en la piel, especialmente la que cubre el rostro. Si a ello se añade la genética, como es el caso de los ojos hundidos que con la edad se acentúan, se debe prestar especial atención al maquillaje.

Si es tu caso y tienes los ojos hundidos, con una piel madura, probablemente más de una vez te habrás mirado al espejo tras maquillarte pensando: "Esto no me favorece nada". Y no es tu culpa. Muchas veces aplicamos técnicas generales sin tener en cuenta que cada tipo de ojo y cada etapa de la vida requiere un enfoque distinto.

La maquilladora profesional María Arteaga, experta en realzar la belleza natural sin sobrecargar, ha compartido su método infalible para maquillar ojos hundidos y con piel con falta de firmeza. ¿El objetivo? Restar volumen donde sobra, añadir luz donde se necesita y lograr una mirada rejuvenecida sin artificios.

¿Cómo maquillar un ojo hundido en piel madura?

"La clave está en crear dimensión sin recargar, aprovechando los volúmenes del rostro para suavizarlos o acentuarlos", explica Arteaga. A continuación, te contamos paso a paso cómo conseguir ese efecto lifting natural, sin bisturí ni filtros, solo con maquillaje bien aplicado.

Nada de sombras en crema: mejor prebase y texturas en polvo

El primer error habitual es usar sombras en crema creyendo que así ganamos intensidad o duración. Pero en pieles maduras, puede ocurrir lo contrario: se marcan más las líneas de expresión y la piel se ve más pesada. “Lo primero de todo, aplica una prebase de sombras porque, en pieles maduras, nunca utilizo sombras en crema para que la piel se vea menos pesada y más natural”, recomienda la experta. Esta prebase no solo fija mejor los productos, sino que alisa ópticamente la zona del párpado, lo que mejora el resultado final. El truco del hueso: sombras intensas, pero no donde crees

Uno de los mayores errores al maquillar ojos hundidos es aplicar tonos oscuros justo en el párpado móvil. Esto, lejos de mejorar el efecto, acentúa el hundimiento. "Aplicaremos las sombras más intensas en la zona del hueso y nunca en el párpado móvil. Esto reducirá la sensación de volumen del hueso". Es decir, se trata de maquillar por fuera del ojo en lugar de sobre el párpado, redibujando ópticamente su forma y creando la ilusión de una mirada más levantada. La V externa que transforma la mirada

Uno de los gestos más importantes en esta técnica es crear una forma almendrada con una sombra intensa, que aporte definición sin marcar arrugas. "Con el tono más intenso, dibujo una forma almendrada haciendo una pequeña V en la zona externa del ojo. Esto quitará redondez y hundimiento". Este truco es perfecto para estilizar el ojo, levantar la mirada y disimular la caída del párpado sin necesidad de técnicas complicadas ni mucha cantidad de producto. Difuminar bien y jugar con la luz

Nada de cortes abruptos ni sombras marcadas. La clave está en integrar suavemente los tonos para no endurecer los rasgos. "Difumina la V que acabamos de hacer hacia el centro del párpado para restarle volumen al párpado móvil y vamos a iluminar el resto del párpado con un tono claro para evitar hacerlo más hundido". Los tonos claros en el centro del párpado aportan luz, abren la mirada y contrarrestan el efecto hundido. Además, permiten que el maquillaje se vea fresco y luminoso, en lugar de apagado. Mejor mate que brillo

Aunque los brillos pueden parecer tentadores, sobre todo en maquillajes de fiesta, en pieles maduras no siempre juegan a favor. "Si la piel es madura, un acabado mate te va a dar un efecto de piel más lisa", sentencia Arteaga. Los tonos mates no reflejan la luz, lo que evita destacar pliegues o imperfecciones. Apuesta por sombras sedosas de acabado mate que se integren bien con la piel. Delineado sí, pero con suavidad

Uno de los errores más comunes es prescindir del delineado o hacerlo demasiado duro. El delineado, bien hecho, da estructura y profundidad al ojo, sin necesidad de sombras muy marcadas. "Innegociable delinear el ojo, tenga la forma que tenga. Y si es piel madura, siempre suavizando los trazos para que no endurezca". Puedes hacerlo con lápiz, difuminarlo con una brocha pequeña o incluso usar sombra oscura para un efecto más sutil. Lo importante es que el trazo no sea duro ni demasiado gráfico. Línea de agua clara y pestañas bien trabajadas

Otro truco estrella que aporta frescura inmediata a la mirada es aplicar un tono beige en la línea de agua inferior. Nada de negro o marrón: eso solo cierra más el ojo. "Aplica beige en la línea de agua porque los tonos luminosos nos siguen ayudando a que parezca menos hundido". Y, por supuesto, no olvides mimar las pestañas. Rízalas, aplica máscara con paciencia y enfócate, especialmente, en las externas para abrir la mirada. "Las pestañas, por supuesto, trabajadas con mucho amor porque son el centro de todo el look".

En definitiva, y como casi siempre pasa, menos es más, pero bien aplicado. El maquillaje para ojos hundidos y piel madura no tiene por qué ser complicado ni estar repleto de productos.

Con una buena técnica, un par de brochas y los tonos adecuados, puedes transformar tu mirada en pocos minutos. Al final, el maquillaje no es solo una herramienta estética, es también una forma de verte (y sentirte) bien contigo misma.