Xavier Rodrigues, maquillador profesional: "Si buscas una mirada más joven no te apliques corrector de ojeras"

Cuando hablamos de maquillaje, cada experto tiene su truco maestro para conseguir resultados perfectos. Pero en lo que todos coincidimos, nos dediquemos o no al mundo de la belleza, es que nos gusta resaltar nuestras mejores facciones y parecer más jóvenes conforme vamos cumpliendo años.

El maquillador profesional de MAC Cosmetics, Xabier Rodrigues, es conocido por su habilidad para crear looks impecables y naturales. Uno de los secretos más sorprendentes que comparte es cómo aplicar el corrector de ojeras para lograr una mirada fresca y descansada sin que el maquillaje se note.

A pesar de que en el mundo del maquillaje tradicional siempre se nos ha aconsejado aplicar corrector en todo el contorno de los ojos, el experto revela la clave a través de una regla clara: no apliques corrector en el párpado superior. Este pequeño cambio puede marcar la diferencia entre un aspecto natural y un maquillaje que parezca forzado o sobrecargado.

El gran secreto del maquillador experto para un corrector de ojeras perfecto no solo radica en la elección del producto, sino en saber dónde aplicar y dónde no aplicar. Al evitar el corrector en el párpado superior y permitir que el color natural de la piel actúe como una sombra sutil, se consigue un look fresco, natural y luminoso.

Esto, combinado con una aplicación precisa de corrector en las ojeras y una capa de máscara de pestañas, el resultado es un maquillaje de ojos impecable en muy poco tiempo.

Una mirada más joven

Rodrigues es conciso en que la piel del párpado superior tiene un color natural que, en lugar de cubrirlo con corrector, puede aprovecharse como una sombra sutil. De esta forma, al no aplicarlo, el color propio de la piel actúa como una base delicada que aporta profundidad y resalta los ojos de manera mucho más natural. Se trata de recrear un maquillaje de ojos sin necesidad de aplicar sombra.

El concepto detrás de este consejo es sencillo pero poderoso. La piel del párpado superior tiene una tonalidad que, si se deja visible, proporciona un acabado fresco y luminoso.

A diferencia de la zona de las ojeras, que suele ser más oscura debido a la acumulación de pigmentación, el párpado superior generalmente no necesita corrección. Al dejarlo tal cual, no solo ahorras tiempo en el maquillaje, sino que además consigues un look más natural, sin capas innecesarias de producto.

Xabier defiende que menos es más. Al no aplicar corrector en el párpado superior, se consigue una mayor armonía en el rostro, evitando que las zonas del contorno de los ojos se vean artificialmente iluminadas, lo que podría restar autenticidad a la mirada.

¿Cómo tapo las ojeras?

Aunque la recomendación es no aplicar corrector en los párpados superiores, esto no significa que debas ignorar las ojeras. Para corregir la zona inferior de los ojos, la clave es elegir un corrector adecuado que se adapte a tu tono de piel y textura. La aplicación correcta es fundamental para evitar que el producto se asiente en las líneas finas o que se vea pesado.

Rodrigues sugiere optar por correctores líquidos o cremosos que sean ligeros y de fácil difusión. Deberías aplicar el corrector en la zona de las ojeras y difuminarlo con los dedos o una esponja, asegurándote de que se funda bien con la piel, sin dejar líneas visibles. La idea es que el corrector ilumine la zona sin restar naturalidad.

Una vez que has aplicado el corrector correctamente, Xabier propone que no hace falta mucho más para lograr un look radiante. La máscara de pestañas es, para él, un paso imprescindible y, sin duda, el toque final para un acabado perfecto.

Con solo una capa de rímel, puedes realzar tus ojos y crear un efecto más despierto y luminoso. La clave aquí es no sobrecargar las pestañas. Una aplicación ligera y precisa hará que tus ojos se abran sin necesidad de sombras complicadas ni de más productos. Un enfoque minimalista es ideal para aquellas personas que buscan un maquillaje rápido y eficaz para el día a día, sin perder el toque de elegancia y frescura.

Cuidado con la sombra de ojos

Siguiendo el principio de la naturalidad, Xabier Rodrigues también comparte su visión sobre las sombras de ojos. Si bien las sombras líquidas o en crema son perfectas para un acabado más sutil y duradero, no es necesario complicarse con colores intensos. Xabier aboga por mantener la simplicidad: usa las sombras con tonos neutros o suaves para crear una base perfecta.

De hecho, para muchas personas, las sombras en crema o líquidas aplicadas con los dedos dan un acabado más difuso y natural que las sombras en polvo.

Si prefieres una mayor duración, especialmente si tienes párpados más grasos, Rodrigues recomienda el uso de una prebase para párpados. Este paso asegura que las sombras se fijen bien durante todo el día, evitando que se acumulen en los pliegues.

Tu maquillaje según tu estilo

Una de las grandes enseñanzas de Xabier Rodrigues es que el maquillaje debe adaptarse a ti, no al revés. No importa la edad, el tono de piel o el estilo personal; lo importante es sentirte cómodo y auténtico con lo que estás haciendo. Para Xabier, no existe un color o técnica universal que funcione para todos. Cada persona tiene su propio estilo y personalidad, y el maquillaje debe ser una extensión de eso.

Por lo tanto, si te sientes más cómoda con un maquillaje sencillo y natural, como el que propone Xabier, ¡no dudes! Si prefieres un look más llamativo, con sombras intensas y colores vibrantes, no hay nada de malo en ello. Lo más importante es que el maquillaje te empodere y te haga sentirte bien contigo misma.

Y recuerda siempre que, el truco está en lo simple, lo natural y lo que mejor resalta tus propios rasgos. Siguiendo estos consejos de Xabier Rodrigues, puedes conseguir una mirada más radiante y descansada con solo unos pocos pasos.