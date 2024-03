Adiós al negro: el truco para iluminar tu mirada y que está arrasado en España

El mundo de la belleza está en constante cambio. Las tendencias irrumpen sin miedo entre expertas, aficionadas y celebrities para demostrar que la libertad y la innovación son la clave. Cada vez nos permitimos más inventar, probar y ver qué es lo que mejor nos hace sentir, así como comprobar qué partes de nuestro rostro preferimos resaltar.

Si hay algo en lo que el maquillaje destaca es en el abanico de posibilidades que nos ofrece para probar. En su momento, pintarnos las pecas nos parecía una locura y ahora es el paso que no puede faltar en la rutina de miles de personas. Ya no existen restricciones a la hora de maquillarnos, por lo que entran en juego conceptos que jamás imaginarían hace tan solo unos años.

Los colores llamativos, los eyeliners gráficos, el brillo y los stickers de diamantes ya son parte de la esencia de muchas personas. A pesar de que haya productos tradicionales que nunca van a salir de nuestro neceser, como la máscara de pestañas, las firmas internacionales han descubierto la manera de combinar todos los conceptos y conseguir un resultado único y original.

Ya vimos como los colores llamativos irrumpieron en la cosmética, primero fueron las sombras, después los delineadores y ahora, las máscaras de pestañas. Este último producto se podría considerar como el paso más importante en una rutina de belleza, hay pasos que no nos podemos saltar, pero hay otros que simplemente tienen un puesto irrefutable.

Un rostro cambia completamente en el momento en el que nos aplicamos el famoso rimmel y por ello resulta fundamental escoger el perfecto, que no las apelmace, que no deje grumos, que sea duradero y que no deje residuos. Además, que haga bien su papel: destaque y aporte luz y color a nuestra mirada.

Esta es la nueva tendencia viral para aportarle luz al rostro

Las máscaras de pestañas negras tienen un hueco especial en nuestro neceser; sin embargo, si hay una tendencia que puede conseguir este efecto duplicado es ese mismo producto, pero con color. Azules, rosas o burdeos que son capaces de conseguir el resultado de la tradicional, pero a su vez, aportar intensidad y luz.

Prácticamente, todos los colores quedan bien, pero muchas personas optan por elegir aquel que más combine con su color de ojos. A los marrones, les favorecen muchas tonalidades como naranjas, rojos, azules o verdes. Los iris azules o verdes claritos, se pueden combinar con los diferentes tipos de morados o el propio color de los ojos.

En el TikTok, la creadora de contenido, Elena Pérez, emplea una base blanca de Essence para conseguir destacar más el color azul. Sin embargo, si queremos un efecto mucho más sutil, en vez de un primer de pestañas clarito, vamos a elegir uno oscuro: es decir, nuestra máscara tradicional negra. Si aplicamos el color por encima del negro, se percibirá pero mucho más tenue.

Hay muchas maneras de incluir esta tendencia a nuestra rutina, ya que puede funcionar o bien sola, o con sombras y eyeliners en combinación. Si simplemente empleamos el rimmel, toda la atención se desviará a nuestras pestañas y no será necesario aplicar más productos; sin embargo, podemos mezclarlo con un delineador de otro tono o sombras de brillo.

Además, estos productos son excelentes herramientas rejuvenecedoras. Los expertos en maquillaje coinciden en que la técnica de agregar a nuestro rostro un toque de color, especialmente en las pestañas, agrega un destello de luz y realza la blancura de los ojos. Esto provoca un impacto notable en nuestra apariencia gracias a la percepción visual y la psicología del color.