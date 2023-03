2 de 10

La vitamina C reduce el estrés oxidativo, ofrece propiedades calmantes y antinflamatorias, interviene en la regulación de los sistemas pigmentarios, potencia la síntesis de proteínas estructurales etc., pero si hay un beneficio que destaca por encima de los demás es su capacidad otorgar a la piel una luminosidad y aspecto radiante inéditos, y de forma inmediata. Vitamin C Ceramide Capsules, es un sérum potenciador de la luminosidad en cápsulas monodosis de Elizabeth Arden.