Doce tendencias de belleza para 2023

Mucha sostenibilidad e, incluso, trazabilidad. Películas y series cuya imagen se ha convertido en la más imitada, alguna antes incluso de ser estrenada. Tecnología de vanguardia y autocuidados. Las tendencias de belleza en 2023 son tan variadas como la sociedad pero, eso sí, ponen el bienestar en primer plano.

El maquillador y peluquero José Luis Ruzafa, un habitual en las producciones de las mejores revistas de moda españolas, nos explica cómo trasladar cada una de las tendencias en maquillaje y cabello para este año a tu día a día, con trucos de profesional para que te conviertas en la reina del Blush Draping, tengas una melena 100% Barbiecore o consigas un look gótico que ya querría para ella la mismísima Miércoles Addams.

“Me fascina maquillar por el resultado que consigues, tomar el rostro de una persona y poder resaltar su belleza”, explica José Luis Ruzafa, que destaca que “además es una profesión muy creativa”.

Lo dice alguien que ha realizado estilismos de belleza de top models como Karolina Kurkova, Ariadna Artiles o Laura Ponte y a actrices como Clara Lago, Ariadna Gil o Belén Rueda.

De Leticia Dolera, Ana Rujas y Aitana Sánchez Gijón destaca que “tienen una piel espectacular”, mientras que de Nawja Nimri dice que “es muy especial, me encanta porque es muy atrevida y sabe mucho de moda, y se nota”, cuenta, y recalca que “ cualquier persona puede hacerse un buen maquillaje, sólo tienes que practicar ante el espejo y ser autodidacta”. Comentamos con él las tendencias de 2023.

Autobronceadores

En la saga de la inspectora Lottie Parker, la protagonista de las novelas de Patricia Gibney, su hija adolescente y sus amigas suelen dejar el baño perdido… de autobronceador.

Lo cierto es que es el efecto face brown skin es super tendencia, sobre todo entre las más jóvenes, para conseguir un aspecto saludable, sin exponerse demasiado al sol. Los autobronceadores de nueva generación ya no manchan, ni siquiera las impolutas paredes de tu baño.

“Creo que se ha avanzado muchísimo”, explica José Luis Ruzafa que los usa habitualmente en las producciones de moda y recomienda “optar por un autobronceador en serum, que lleve vitamina C, colágeno, vitamina A… Así, de paso, cuidas tu piel. Yo suelo usar el de Beauty Drops".

"Para aplicarlo, lo mezclas con tu hidratante diaria, se extiende perfectamente y va fenomenal, y te evitas manchar. Da buen color, pero ni amarillea, ni se queda a rodales, como los que había antes. Eso sí, no olvides lavarte las manos tras su uso”.

Además, para las noches especiales o ‘momentos de alfombra roja’, el experto recomienda aplicarse en el cuerpo Alleven Colour Shield Glow, un tratamiento e iluminador corporal que no mancha y deja la piel estupenda, además es super fácil de usar porque es en spray. Te verás espectacular con él, con eso te lo digo todo”.

Productos recomendados:

Beauty Drops Autobronceador (7,95 €). Sérum facial autobronceador con eritrulosa y extracto de zanahoria, diseñado para dar color, luminosidad e hidratación al rostro. Gotas Mágicas, de Collistar (34,50€). Potente concentrado solar con extracto de cáscara de nuez y DHA Rapid, molécula autobronceadora de nueva generación. Si aplicas unas gotas, tu piel se transforma. Sí, parece que has pasado un día de playa. ¡Una maravilla!

Alleven Colour Shield Glow. Potenciador de luminosidad para el cuerpo con color, de secado rápido y resistente al agua, deja la piel aterciopelada y con color uniforme, muy natural. Tienen un montón de tonos.

Draped blush o Blush Draping.

Se trata de un renovado y espectacular modo de contouring, que consiste en esculpir el rostro y marcar los ángulos faciales con colores rojizos y rosas, muy subidos de tonos. Es la tendencia de colorete favorita de Gigi Hadid, Kim Kardashian, Kristen Stewart, Lily Collins o Rihanna y ya es tendencia en TikTok.

“Se ha puesto de moda utilizar rosas y rojos, porque se adaptan a todo tipo de pieles. Es una técnica que consiste en unir el colorete aplicado desde el pómulo hasta la zona de la ceja, e incluso fundirlo con la sombra y queda muy bonito", José Luis Ruzafa.

Para lograrlo, enlaza el tono elegido con el pómulo, con el color del párpado y súbelo un poquito más. Lo veo más para momentos especiales, para ir a algún evento. De día se puede ver un poco exagerado, pero de noche queda muy espectacular. Y si quieres darle un toque único, usa dorados y marca tendencia”, sugiere José Luis Ruzafa.

Productos recomendados:

Fit Me Blush, de Maybelline (8,99 €). Colorete con textura empolvada, ligero y muy pigmentado para conseguir un rubor natural, pero duradero.

Modcon Liquid, de KVD (27,99 €). Colorete en gel muy sencillo de extender, pero ojo, con un par de gotas basta. Mejor ir poco a poco y difuminarlo lentamente, hasta conseguir el efecto sonrojado deseado. De larga duración, podrás olvidarte de retoques. Acabado muy jugoso.

Colorful Blush, de Sephora Collection (11,99 €). De textura ligera y sedosa y pigmentación intensa, con acabado mate o nacarado, este colorete, que puedes usar también en el párpado, es ideal para seguir la tendencia draped blush.

Cosmética de vanguardia

La investigación científica puesta al servicio de la belleza es otra de las grandes tendencias en el sector. Un ejemplo claro de ello sería la firma La Prairie, entre cuyos avances se cuentan haber logrado aislar los aceites y las proteínas de caviar para lograr una línea de cuidado facial que consigue una potente firmeza reafirmante de la piel.

El mejor ejemplo sería su Skin Caviar Liquid Lift, que casi desafía a la gravedad. La investigación está logrando avances como cosméticos con factores de crecimiento y super activos de belleza.

A los ya populares retinol, niacinamida o vitamina C, se suman este 2023 el bakuchiol, el ácido linoleico o el último en llegar con mucha fuerza, el cannabigerol, o CBG, el primo más potente del CBD, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y que supera al CBD en la estimulación del colágeno, la elastina y la hidratación.

Productos recomendados:

Skin Caviar Liquid Lift, de La Prairie (667 €). Potentísimo serum reafirmante, notas el efecto desde la primera aplicación, con la piel más tersa y también más luminosa gracias a sus avanzadas tecnologías patentadas de caviar desarrolladas por su laboratorio científico. Una joya. Para potenciar su efecto, mejor usarlo mañana y noche. Despiertas resplandeciente.

Teracell Face Cream (48,50€ ). Crema facial intensiva diseñada como revitalizadora celular. En su composición incluye factores de crecimiento, AH, colágeno y ácido fólico fermentado. Protege de los daños de la radiación solar, mientras hidrata y nutre en profundidad. Además, cuenta con fotoprotección SPF 15. Un combinado perfecto para un cuidado completo con un solo producto.

Concentrado Ultra Plus Retinol-Like, de Camaleón (15,90 €). Con una alta concentración de bakuchiol, el retinol de origen 100% natural y vegetal, más niacinamida, este serum disminuye las líneas de expresión y mejora marcas y cicatrices, además de actuar como regenerador celular.

Advanced CBD Booster, de DS Laboratories (58,95 €). Sérum ultra hidratante con CBD, perfecto para pieles sensibles y que, además, previene las rojeces. Con un sistema de encapsulación de los ingredientes activos en nanosomas, logra liberar los ingredientes activos poco a poco, con lo que sigue trabajando todo el día –y la noche– para cuidar tu piel. ¡Y cómo se nota!

Aceite corporal Full Spectrum, de Profesor CBD (58,95 €). Un espectacular aceite que consigue altos grados de hidratación gracias al CBG que incluye en su composición. Lo mejor, aplicarlo tras el baño, así potencias la reconstrucción de la barrera epidérmica.

Eyeliner de colores.

El eyeliner siempre va a estar de moda, pero ahora arrasa de cualquier forma. Puedes probar a difuminarlo para conseguir un efecto ahumado –Alexa Chung lo hace emborronando el delineador de ojos del día anterior– o lanzarte a jugar con los colores más atrevidos.

“Jugar con el ahumado ayuda a levantar el ojo y a hacerlo más grande”, explica José Luis Ruzafa, “los eyeliner dorados están muy de moda y si tienes la piel más oscura, estás ya bronceada, o usas autobronceador, del que hablábamos antes, da una expresión muy bonita. El blanco también es tendencia, mientras que los granates dan un acabado muy especial. Pero animo a probar cuál te queda mejor”.

Además, destaca que “estoy viendo mucho los cristalitos en el lagrimal e incluso hasta en las cejas, para acabar un maquillaje espectacular”, aunque él asegura que su favorito es “combinar una piel super natural con un eyeliner grueso, queda genial. Pero ojo, tiene que estar bien hecho. Un buen truco para que quede simétrico es, como cuando en el colegio usábamos las reglas para no salirnos, aquí te puedes poner como guía un trozo de celofán para hacer la posición correcta de los dos ojos. Aunque te salgas y manches el celofán, cuando lo quites te quedará una línea perfecta”, recomienda el maquillador.

Productos recomendados:

Diorshow On Stage Liner Eyeliner, de Dior (39 €). Rotulador líquido waterproof hiperpigmentado que proporciona un color intenso hasta 24 horas. Además, cuenta con un montón de colores a elegir, tanto mates como satinados o con efecto madreperla, que dejan un brillo espectacular. Lo mejor es lo fácil de usar y lo preciso que es.

Colección de eyeliners de Kiko Milano (desde 7,99 €). En negro intenso, en gel o con pincel, con glitter, o liquido, en 10 preciosos tonos, la marca presenta una línea tan amplia que encontrarás el tuyo, seguro.

Happy beauty

Fragancias y belleza para el autocuidado, para acallar las tensiones y calmar la mente. La happy beauty, o belleza del bienestar, es una tendencia al alza cuyo objetivo es ayudarte a sentirte mejor y mejorar tu salud mental a través de los cuidados. Por ejemplo, con los últimos lanzamientos Iris Vainilla, de Adolfo Dominguez y Nina Fleur, de Nina Ricci, dos fragancias que ayudan a conectar con la calma.

Iris Vainilla, de Adolfo Dominguez (49 €). La firma ha logrado una fragancia con un aroma misterioso y envolvente, de esos que marcan. Entre sus notas, destacan frutos rojos, iris, jazmín y maderas ambarinas. Además, apuesta por un producto sostenible: con tapón de madera y cero plástico, además la caja es de cartón reciclable FSC.

Nina Fleur, de Nina Ricci (desde 35 €), consigue ese delicioso aroma a manos recién lavadas. Lima italiana y manzana Granny Smith, flor de azahar del naranjo y neroli. Un delicioso combinado de flores y frutas que te ayudan a conseguir el equilibrio mental a través del olfato.

Pestañas ultracurvadas

Siguen al alza, hasta el infinito y más allá, las pestañas efecto muñeca, pero ojo, ahora llévalas combinadas con ropa deportiva, que es el toque para equilibrar. Siéntete Rosalía cada mañana, con una sudadera oversize y tus pestañones.

"Para conseguirlas –explica Ruzafa– puedes optar por un rizador de los de toda la vida. O bien usar pestañas postizas, que siempre te van a dejar unas pestañas estupendas, y si no quieres un efecto muy excesivo, póntelas desde la mitad hacia el final del ojo. Otra opción son las permanentes de pestañas, que no es un producto caro en los salones de belleza y dura bastante tiempo”.

Rizador de pestañas, You are the princess (1,99 €). Con almohadilla de silicona para prensar las pestañas con delicadeza y un mango ergonómico que ayuda a apretarlas para curvarlas todo lo posible. Eso sí, ten cuidado al usar un rizador que hasta que se le coge el truco, puede pillarte la delicada piel del ojo.

Rizos texturizados

Los rizos continúan con su reinado pero ahora lo que se busca es texturizarlos. “Para los rizos hay un montón de productos y cremas que ayudan a reavivar el rizos y además se quedan muy sueltos. Úsalos mechón a mechón, para ayudar a dar forma a tus bucles. Dan muy buen resultado”, explica José Luis Ruzafa, que además aconseja que “a la hora de cortar, sobretodo que no te corten nunca el cabello recto, que texturicen cada mechón. Para conseguir así que los rizos tengan movimiento y soltura, se puedan acoplar bien al cabello y no acabes pareciéndote a las Meninas…”. El maquillador y peluquero recuerda que “en el cabello rizado, el volumen se suele crear de medios a puntas, no en el cráneo. Un buen corte de pelo texturizado y adaptado a tus rizos. Además, si quieres ya apuntarte al color de moda, recuerda que es el año de Penélope Bridgerton y, sí, todos los tonos pelirrojos van a dominar este año, del carmesí al cobrizo dorado.

Productos recomendados:

Dyson Airwrap. Secador y moldeador con tecnología exclusiva que igual te genera bucles definidos, que quita la elactricad estática de tu cabello y evita el frizz, y todo minimizando el calor, la sequedad y los daños. La tecnología al servicio de tus rizos. Activador de rizos Tasmania Loop, de Goa Organics (28,95 €). Libres de sulfatos, los productos de esta firma capilar aportan al cabello el nivel de humectación que necesita. El activador de rizos, con aceite de jojoba y tapioca, ayudar a fijarlos rizos sin apelmazarlos, controlando el encrespado y aportando suavidad. Y deja un aroma delicioso en tu cabello.

Sólidos zero waste

Se trata de una de las tendencias más claras del mercado de la belleza. Por un lado, la sostenibilidad, que se cristaliza en los productos sólidos, que no necesitan plásticos en sus envasados. Además de cuidar tu piel, también cuidan el planeta evitando los residuos de plásticos y promoviendo el movimiento zero waste.

La marca española Valquer Laboratorios es una visionaria de esta tendencia y ha creado incluso un agua micelar sólida, o geles de baño que puedes ‘construir’ tú misma, y rellenar ya que recuerdan que la mayoría de geles contienen entre un 60% y 80% de agua y son embotellados en miles de envases de plástico para su distribución, por eso animan a los hogares españoles a unirse al #shakethechange para minimizar los plásticos y el CO2.

Pero, además, también está al alza la trazabilidad, algo en lo que la firma de lujo Guerlain es una de las pioneras, ya que desde 2019, trazan los ingredientes de sus productos para que el consumidor tenga una idea clara de su apuesta por la producción sostenible. El lema es ‘menos, pero mejor’, y con la mínima contaminación posible.

Productos recomendados:

Geles Valquer Shake, de Valquer Laboratorios (19,95 €). Pack 4 geles de baño sostenibles, con dos botellas y cuatro sobres de 25 gr para crear tus propios geles y ahorrar agua, CO2 y plásticos. Los aromas son super ricos. Limpiador facial sólido 3 en 1 Sugar , de Valquer Laboratorios (11,00 €). Con hueso de albaricoque y sin jabón, limpia y exfolia en un solo paso. Desodorante BÔ-STICK, (18,90 euros) y el recambio: (7,99 euros). Desodorante sólido 100% sostenible, ecológico y con un aplicador super bonito y artesanal hecho de madera que se puede recargar.

Todo en rosa

El 21 de julio de 2023 es la fecha en la que se estrenará la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, que ya nos trae locos a todos. De hecho, las redes sociales ya han dictaminado que el Barbiecore es LA tendencia de 2023.

“No me extraña que triunfe porque en el fondo, todas somos Barbie”, comenta Ruzafa para quién “el estereotipo de rubia ya se fue, ahora puede ser morena, pelirroja, moderna, rockera o años 50 o 90… Hay infinidad de Barbies”, asegura, pero, eso sí, en cuanto a maquillaje “todas comparten una piel limpia, muy bien unificada, resaltando pómulos y ojos, pero todo muy natural y rosado”.

Por eso recomienda que “además de labios y pómulos rosa, incluso hasta la base de maquillaje que tire a rosado con pigmentos rosados. Con eso consigues el look Barbie.” Y para el cabello, esa melena larga, ondulada y con mucho volumen, sugiere “usar un voluminizador, lo aplicas en la raíz en húmedo y con secador y cepillo, lo vas secando hacia arriba, para darle ese efecto cardado, sin tener que cardar el pelo”.

Productos recomendados:

Phytovolume Spray de peinado voluminizador, de Phyto (19,90 €). Con proteínas de guisante, este voluminizador capilar logra resultados desde la primera pulverización. Aplícalo en las raíces y peina, o, simplemente, déjalo secar al aire libre y dale un último toque a tus raíces con el difusor del secador, con la cabeza bocabajo. Verás el volumen que consigues. Kiss Kiss Bee Glow, de Guerlain (44 €). Barra de labios ultra brillante y con un acabado acuoso que para sí querría Barbie, textura fundente y acción hidratante durante 24 horas. ¿Quién da más? Prueba el tono Fuschia Glow para lograr ese rosa Barbie que nos encanta. Blue me complete look face palette , de Kiko Milano (16,09 €). Paleta de colorete en formato perlado o mate, y con efecto bronceador, con ligeros polvos minerales consigue un acabado radiante y esa buena cara que caracteriza a la muñeca más famosa del mundo. YSL Couture Blush Highlighter (39 €). Con un acabado solar perfecto para Barbie, el primer El primer colorete en polvo fusión de la firma ofrece larga duración y una textura sedosa que proporciona un brillo saludable.

Ritualizar la belleza

En 2023, las prácticas de belleza se entienden como parte de nuestra salud y bienestar. Como decíamos, los autocuidados se extienden con fuerza y, además, se lleva crear tus propios rituales de cuidados, momentos de parar, un ‘kitkat’ de belleza que puede permitirte incluso meditar.

Las mascarillas son especialmente indicadas en estos casos, ya que si las combinas con música tranquila y un momento para ti, te pueden permitir estar en sintonía contigo misma.

Pero lo cierto es que requieren de un tiempo que no siempre se tiene, por eso se puede otra opción excelente son los rituales flash, con productos de alto rendimiento en cápsulas o ampollas. En apenas unos segundos, consiguen un potente efecto cosmético. Ruzafa usarlas “en momentos especiales, una la noche antes y otra justo antes de maquillar”.

Productos recomendados:

Recovery Mask Oil Mask, de Sarah Becquer (45,00 €). Espectacular mascarilla formulada al aceite que consigue calmar y descongestionar tu piel, además de nutrirla en profundidad. Ideal para pieles sensibles. Aplícala por la noche, antes de dormir y deja que haga efecto. Por la mañana, notarás la piel luminosa y jugosa. Factor G Renew Ampollas Bioestimulantes, de Sesderma (26.95 €). Siete ampollas para realizar un reto de belleza: una semana para recuperar la tersura de tu piel. Toda la capacidad biotecnológica de Sesderma aplicada rejuvenecer y reafirmar la dermis. Con efecto tensor inmediato.

Cantabria Labs Endocare Tensage, de Cantabria Labs (60,24 €). Ampollas intensivas que actúan devolviendo a la piel la firmeza y elasticidad perdidas. Tan potentes que, aunque hayas dormido mal la noche anterior, logran mejor, y mucho, tu rostro en apenas un minuto. Eso sí, descansa todo lo que puedas que es uno de los mejores activos para cuidarte tú y tu piel.

Híbridos multiusos

Con la inflación, nada como los productos de belleza multiusos, para evitar gastar dinero en varios. Con uno sólo, ya vas lista. Por eso, no es de extrañar que sea una de las grandes tendencias de belleza en un año con los precios tan disparados como este. Además, se dan la mano con el ‘skinmalismo’, otra fuerte tendencia que consiste en utilizar menos productos y rutinas sencillas de belleza. Algo que, de hecho, recomiendan los dermatólogos.

Productos recomendados:

Omoressence, de Omorovizca (104€). Triple híbrido que conjuga ser esencia, tónico y sérum, el resultado es una dermis super hidratada y una mejora sustancial del microbioma de la piel. De venta en Purenichelab.com o en Eros Perfumería.

Invisible UV Flawless Poreless Primer, de Charlotte Tilbury (51,99 €). Actúa como prebase de maquillaje y además es un excelente iluminador, con ácido hialurónico. Capture Totale Super Potent Serum, de Dior (90 €). Fondo de maquillaje, sérum y corrector antiedad, además tiene protección solar SPF 20. Nacido de la investigación con células madre, es uno de los cosméticos más potentes que puedes encontrar en la actualizad y, cosas de Maison, además tiene un aroma maravilloso.

Góticas empoderadas

Parecía que se había quedado en un corner del mercadillo londinense Candem Town, pero nada más lejos de la realidad. El gótico sigue muy vivo gracias a Miércoles, el último hit de Tim Burton que se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, y, sin duda, la coreografía más imitada en TikTok.

Aunque la plataforma no ha dicho esta boca es mía sobre el estreno de la segunda temporada, lo que se sabe es que este año en Halloween el de Miércoles será el disfraz más popular, seguro.

Eso sí, además, su éxito ha sido tal, así como el carisma de la actriz protagonista, Jenna Ortega, que el look gótico empoderado que luce se ha convertido en tendencia, tanto en moda como en maquillaje.

José Luis Ruzafa recomienda “peinar el cabello siempre hacia el rostro, nada de por detrás de las orejas”, y, para el maquillaje, “si quieres ser atrevida, un labio negro, aunque yo propongo un burdeos muy oscuro, que amarillea menos el color de los dientes. Lo podemos complementar algún toque metalizado en las sombras violetas o moradas, que por cierto dan mucha luz a los ojos oscuros, así que brillarás”.

Eso sí, recuerda que “mejor usar los tonos metálicos, tarde y noche. Y por supuesto, llevar uñas negras o de algún tono como azul o verde, siempre muy oscuro. Te puedes maquillar como una gótica suave, que va a trabajar, y por la noche, acentúas mucho más el look con un toque metálico”, propone.

Productos recomendados:

Esmalte de uñas vegano, de Camaleon (4,20€). Con aceite de chía antioxidantes, extracto de calabaza que favorece la regeneración celular y vitamina E para rejuvenecer la uña y prevenir que queden frágiles y quebradizas, los tonos oscuros de Camaleon son perfectos para emular a nuestra gótica favorita. Prueba un par de capas del verde oscuro, hasta que parezca negro y sólo quien te mire las uñas de cerca pueda detectar su tono real y, ¡a bailar a Tiktok!

Máscara de pestañas Perversion (21,34 €), de Urban Decay. Para definir una mirada tan oscura como la de la primogénita de los Addams, una máscara es perfecta para salir hasta altas horas de la madrugada.

NYX Ultimate Smokey Palette, de NYX Professional Makeup (19,95€): Esta paleta de sombras contiene una selección de 16 tonos ahumados y hasta cuatro acabados (mate, satinado, ligeramente brillante y metalizado) desde burgundy, a grises y el negro más oscuro. Su fórmula hiperpigmentada y efecto de larga duración ofrece una intensidad inigualable a tu mirada y una gran variedad de looks y combinaciones.

MAC Locked Kiss Ink 24H Lipcolour, de MAC (36 €). Labial líquido de larga duración.

Rouge Pur Couture The Bold, de YSL (35 €). El tono 9, Undeniable Plum, es ideal para conseguir unos labios tan siniestros como tentadores…

