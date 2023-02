¿Te planteas teñirte de morena? Esto es lo que deberías saber, en palabras de expertos

Atreverse con un corte o tono de pelo no es tarea fácil y menos cuando la transformación capilar es radical. De ahí la importancia de valorar todos los aspectos, empezando por el mantenimiento de este peinado.

[Cómo reparar el pelo después del verano: pasos para el cuidado de tu cabello]

¿Te estás planteando pasarte al moreno? Los expertos de Blondie Madrid nos dan algunas claves para realizar este cambio de tono capilar de forma exitosa: sin dañar el pelo y con el resultado a nivel cromático acertado.

¿Qué debe tener en cuenta una rubia que quiera pasarse a morena? ¿Es un proceso de una sola sesión?

Principalmente, hay que tener paciencia porque el rubio sale con las lavadas. Por nuestra parte, siempre intentaremos conseguir un color parecido al color natural de la clienta, pero nunca será exactamente igual.

Depende del color de la base, el estado de salud del cabello y el resultado que se quiera conseguir, puede ser un proceso que conlleve varias sesiones. La parte buena de este proceso es que el cabello va a hacer un “detox” de la decoloración por lo que va a estar visiblemente más sano si se hace un buen cuidado y mantenimiento con los productos adecuados.

¿Cuál es el paso a paso en la peluquería?

Primero, es muy importante el previo diagnóstico con un estilista para determinar la calidad del cabello y, determinar el color al que podemos llegar y al que no podemos llegar.

Seguidamente, tenemos que hacer una pre-pigmentación, que es devolverle al cabello los tonos subyacentes naturales (que son tonos más cálidos) que son los que se retiran con la decoloración, y después aplicar el tono deseado. De esta manera, el color final será más duradero y se verá más natural.

¿Qué hacer para evitar la deshidratación del cabello después de un tinte?

Después de cualquier proceso de coloración es muy importante nutrir e hidratar el cabello a menudo, utilizando siempre un acondicionador hidratante tras lavar el cabello y aplicando una mascarilla nutritiva un mínimo de una vez por semana, durante un mínimo de 30 minutos.

¿Va desapareciendo el moreno con el tiempo?

Sí, como hemos comentado, cuando queremos pasar de un cabello decolorado a un tono más oscuro, hay que tener en cuenta que es un proceso que puede llevar varias sesiones hasta conseguir que el rubio no vuelva a salir.

¿Hay alguna manera de evitarlo?

Una vez el cabello se ha decolorado, el rubio va a seguir estando abajo, aunque pongamos pre-pigmentación y color encima, con las lavadas el color se va oxidando y perdiendo.

Se puede utilizar un champú con pigmento, pero la mejor opción para que el color se mantenga durante más tiempo, es utilizar siempre champús sin sulfatos, como los de Goa Organios, ya que siempre hay uno que se adapte a las necesidades de cada cabello, así no arrastramos el color con las lavadas.

También recomendamos no lavar el cabello en exceso y no usar agua muy caliente. Finalmente, es importante usar una mascarilla nutritiva como L'Essentiel Mask de Goa Organios para que el cabello no esté poroso. La porosidad es un factor muy fundamental en la durabilidad del color, ya sea rubio o moreno.

Sigue los temas que te interesan