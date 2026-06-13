La ciudad del siglo VI a.C. que debes recorrer a pie y alojarte en su impresionante castillo: Patrimonio Histórico-Cultural

En la provincia de Málaga, Ronda es una de esas ciudades que parecen pensadas para ser recorridas sin prisa. Colgada sobre un impresionante desfiladero y atravesada por el icónico Puente Nuevo, la localidad se ha convertido en uno de los grandes tesoros de Andalucía por su belleza, su historia y ese carácter único que mezcla tradición, paisaje y patrimonio.

Sus calles empedradas, sus miradores abiertos al Tajo y su arquitectura tan típica invitan a perderse por un casco histórico lleno de encanto. Ronda no solo presume de una de las estampas más reconocibles del sur de España, también ofrece una escapada perfecta para quienes buscan cultura, gastronomía, naturaleza y descanso en un mismo destino.

En este enclave privilegiado se encuentra el Parador de Ronda, uno de los alojamientos más especiales de la Red Nacional de Paradores. Situado junto al Puente Nuevo y sobre la antigua Casa Consistorial, permite disfrutar de la ciudad desde una ubicación difícil de igualar, con vistas espectaculares y el ambiente sereno que caracteriza a estos hoteles históricos.

Hospedarse aquí es una forma distinta de descubrir Málaga. La comodidad de un alojamiento de lujo, el atractivo de dormir en un edificio con historia y la posibilidad de vivir Ronda desde el corazón mismo de la ciudad.

Además, su piscina de temporada lo convierte en una opción ideal para disfrutar también de los meses más cálidos, especialmente ahora que en nuestro país estamos empezando a vivir con altas temperaturas.

Ronda y su Parador

La historia del Parador de Ronda está estrechamente ligada a la propia leyenda de este encantador municipio malagueño. No cabe duda de que es uno de los establecimientos hoteleros más emblemáticos de la ciudad.

El edificio originario donde se ubica el majestuoso Parador, fue durante muchos años el ayuntamiento de la ciudad. Del siglo XVIII, esta construcción tiene una ubicación privilegiada, justo al lado del puente más mítico de Ronda y con unas impresionantes vistas al desfiladero del río Tajo y sus alrededores.

Parador de Ronda, Málaga.

El edificio, pasó a ser Parador Nacional en 1994, restaurando cuidadosamente su espacio para conservar la esencia original de la arquitectura pero añadiendo un toque moderno y luminoso a las instalaciones.

El Parador de Ronda, a día de hoy, cuenta con cuatro estrellas, respaldada por la exclusiva panorámica que ofrece de la ciudad, además de por los servicios y las elegantes estancias que incluye.

Vistas únicas al Tajo

Las habitaciones del Parador, con gusto exquisito y de lujo para ofrecer la mejor estancia, o los impresionantes salones con una gran exposición de arte, que abarca múltiples épocas, hacen de este lugar un paraíso en el que hospedarse.

Si antes hablábamos de las impresionantes vistas que el Parador de Ronda ofrece de sus lugares más emblemáticos, no puedes dejar de disfrutar de los espacios al aire libre que incluye el hotel.

El jardín del parador es un espacio perfecto para disfrutar de una panorámica de Ronda única. Un lugar con un encanto exquisito en el que además, en verano, podrás bañarte en su agradable piscina, con vistas al río Tajo.

La gastronomía regional es otra de las cosas que no te puedes perder en el Parador de Ronda. Podrás degustar en sus instalaciones las especialidades de la serranía y los platos con toques taurinos, tanto en el restaurante del propio hotel como en El Manzel de Ronda, su segundo espacio gastronómico con una carta más informal.

Lo mejor de todo es que no tienes que agobiarte por las altas temperaturas a las que puede llegar Málaga en los meses de verano. La ciudad de Ronda rara vez sube de los 32 grados. Ello, sumado a su piscina y sus elegantes habitaciones que el parador te ofrece, te pondrá todo mucho más fácil para un viaje inolvidable.