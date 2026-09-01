Arranca la tercera temporada del Club de Lectura de la Comunidad de Magas con Rafa Tarradas como invitado

Rafa Tarradas, protagonista del Club de Lectura del 8 de septiembre, junto al libro que presenta 'El falsificador' Cedida

Ya hay fecha para el regreso del Club de Lectura de Magas, uno de los eventos más emblemáticos de la Comunidad de Magas y un espacio de encuentro, conversación y descubrimiento para nuestras lectoras, que despidieron la segunda temporada con ganas de más.

No es de extrañar. En apenas dos temporadas, este exclusivo Club ha reunido a más de una veintena de las voces más destacadas de la literatura española actual como Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Julia Navarro, Espido Freire, Nativel Preciado, Megan Maxwell, Marta Robles, Gervasio Posadas, Emilia Landaluce, Rosa Belmonte, Nazareth Castellanos, Ángela Banzas, María José Rubio, Daniel Ramírez y Elvira Roca Barea.

Por supuesto, por esta cita mensual también pasó Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, que protagonizó la última sesión de la segunda temporada, que reunió a más de 400 lectoras para hablar sobre Las gobernadoras, su novela más reciente y que ya alcanza su tercera edición.

La voz cantante de cada encuentro la puso Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL. Gracias a sus moderaciones, cada reunión se convirtió en un espacio de conversación cercano. Esta temporada volverá a ser la encargada de acompañar a lectoras y escritores en cada evento, guiando el diálogo y dando continuidad a este ciclo.

Ahora toca iniciar un nuevo camino en este Club de Lectura, con nuevas propuestas y un lugar en el que cada vez seamos más las que participemos y formemos parte de esto. Por eso no podíamos comenzar de otra manera que no fuera con el protagonismo de Rafael Tarradas y su última novela El falsificador.

Este acto de la Comunidad de Magas ya tiene coordenadas: el próximo 8 de septiembre a las 19:00 horas en el Espacio Dobble de Madrid. Como siempre, la asistencia es totalmente gratuita para todas nuestras lectoras registradas y puedes apuntarte aquí.

El falsificador

La novela que descubriremos en exclusiva será El falsificador, una historia que transporta a la Italia de 1938, en los meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Allí Hitler está a punto de visitar la península itálica y Mussolini, cegado por el orgullo y la ambición, sólo tiene un objetivo: impresionar a su principal aliado. Para lograrlo, prepara un regalo digno de un emperador: una obra maestra del Renacimiento arrebatada a la influyente familia Viel.

Pero para Flavia Viel ese cuadro es mucho más que una valiosa pieza de arte. Es el legado de su familia, el último vínculo con su pasado, y está dispuesta a hacer lo necesario para recuperarlo.

Incluso recurrir a un viejo amor al que creyó perdido y que ahora se gana la vida falsificando obras capaces de convertir una mentira en un acto de justicia.

Con esto, Rafael Tarradas Bultó firma un título de intriga histórica sobre el amor que no se resigna, la belleza que sobrevive al odio y el valor de quienes se atreven a desafiar al poder cuando todo parece perdido.

Si tú también quieres conocer todos los secretos que esconde El falsificador, estamos invitando a todas nuestras lectoras a una charla con Rafa Tarradas en el Espacio Dobble de Madrid el próximo 8 de septiembre a las 19:00 horas.

Además, la cita irá acompañada del cóctel de Magas por Fundador, una creación exclusiva para la revista, elaborada con Fundador Sherry Cask Doble Madera fusionado con el dulzor de la soda de pomelo y la escarcha de la sal azul.

¿A qué esperas? Dale al botón de abajo y vive toda la magia del Club de Lectura este próximo septiembre ¡Nos vemos!