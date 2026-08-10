Cómo conseguir gratis la nueva Huawei MatePad 11.5S con su funda original gracias a la Comunidad de Magas

Huawei MattePad 11.5S, la 'tablet' que ya puedes conseguir en la Comunidad de Magas. Cedida

Imagina llegar a casa después del trabajo, acomodarte en el sofá y disfrutar de un único dispositivo con el que ver tus series y películas favoritas, mantenerte al día de la actualidad, jugar o incluso dar rienda suelta a tu creatividad pintando o dibujando.

Ahora imagina que ese mismo dispositivo te acompaña cada día al trabajo o a la universidad para tomar apuntes, preparar presentaciones, organizar proyectos o anotar todas esas ideas que surgen cuando menos lo esperas.

No es una idea de futuro, sino una realidad. Huawei ha lanzado este año la nueva Huawei MatePad 11.5S, una tablet diseñada para adaptarse al ritmo de estudiantes y profesionales, ofreciendo un manejo completo tanto para trabajar como para disfrutar del tiempo libre.

Y como en la Comunidad de Magas queremos que nuestras lectoras cuenten con las mejores herramientas para su día a día, nos hemos unido a Huawei para sortear una Huawei MatePad 11.5S junto con su funda y teclado incluidos entre todas nuestras lectoras.

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La pantalla

La Huawei MatePad 11.5S incorpora una pantalla PaperMatte ultranítida y antirreflejos, diseñada para ofrecer una experiencia de uso a prueba de cualquier situación, especialmente en exteriores.

Mientras que muchas tablets pierden visibilidad por los destellos de la luz, dificultando la lectura, la reproducción de vídeos, la visualización de galerías o la toma de notas, esta tecnología minimiza ese problema para mantener una imagen clara y cómoda.

Otro de los grandes atractivos es su intensidad luminosa, ya que esta reduce hasta un 50 % el brillo en comparación con la generación anterior, lo que favorece una sensación visual más confortable durante sesiones de uso prolongadas y ayuda a reducir la fatiga ocular.

Huawei MattePad 11.5S, la tablet que puedes conseguir ya en la Comunidad de Magas. Cedida

A ello se suma una resolución 2,8K y una densidad de 291 ppp, que garantizan imágenes claras, precisas y con una excelente definición, situando a la Huawei MatePad 11.5S entre las tablets con mejor calidad de superficie táctil de su categoría.

Los accesorios perfectos

Tradicionalmente, la productividad se ha asociado a portátiles pesados y poco versátiles. Sin embargo, cuando una tablet integra funciones propias de un PC, se convierte en una alternativa mucho más práctica, al combinar un alto rendimiento con un diseño ligero y fácil de transportar.

Con esa idea, la Huawei MatePad 11.5S incorpora un teclado magnético inteligente que se adapta a diferentes formas de trabajar gracias a sus dos modos de uso: Portátil y Estudio. De esta manera, permite pasar de la escritura y la gestión de documentos a tareas más creativas con total comodidad.

Huawei MattePad 11.5S junto a su teclado inteligente, también lo sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

La experiencia se completa con herramientas pensadas para potenciar la productividad y la creatividad. Entre ellas destaca Filmora, ideal para editar vídeo y trabajar con contenido multimedia desde cualquier lugar, y Huawei GoPaint, una aplicación diseñada para que tanto aficionados como profesionales puedan dar rienda suelta a su creatividad.

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