¿Te gustan los cócteles? Magas y Fundador te invitan a la escuela de coctelería más exclusiva de Madrid

¿Sabías que una buena combinación de coctelería puede hacer que las personas quieran quedarse durante horas en un mismo lugar?

Esto no es algo demostrable sólo por expertos en gastronomía, sino que hay un estudio psicológico que destaca cómo una experiencia cuidada influye directamente en el tiempo que compartimos alrededor de la mesa.

Seguro que tienes más de un encuentro con familiares y amigos en casa y, como siempre, buscas sorprenderles con las mejores propuestas. Por eso, desde la Comunidad de Magas, te proponemos el plan clave para ello de la mano de Fundador.

Y es que aprender a hacer combinados en un exclusivo taller de coctelería es, sin duda, la forma de que tus invitados no quieran marcharse.

El próximo 15 de septiembre, a las 19:30 horas, en la planta 28 de la Torre Emperador de Madrid, invitamos a 10 lectoras a vivir esta experiencia exclusiva.

¿Te gustaría asistir? Participar es gratuito y muy sencillo: inscríbete aquí y entrarás directamente en el sorteo de 10 pases dobles.

Por la propuesta, en la que la degustación y el aprendizaje son los grandes protagonistas, ya han pasado más de 250 personas. Y todas coinciden en sus ganas de repetir.

En la 28.ª planta de la Torre Emperador descubren cómo crear combinaciones únicas y exquisitas que, por supuesto, también tienen la oportunidad de probar. Pero la auténtica estrella de la actividad permanece con nosotras: el cóctel Magas por Fundador, una creación que ya se ha convertido en un imprescindible de todas nuestras ceremonias.

Nuestro cóctel

Hace ya más de un año que Bodegas Fundador creó en exclusiva para esta revista el mencionado combinado. Lo que comenzó como una colaboración especial ha ido mucho más allá: ha traspasado esa barrera para consolidarse como una mezcla que ya se puede encontrar en numerosos locales de toda la geografía española.

Magas por Fundador, el cóctel estrella de 2026. Esteban Palazuelos

Cada vez son más las personas que deciden maridar sus citas más especiales con esta propuesta. La misma se elabora con BrandyFundador Sherry Cask Doble Madera, producido en las Bodegas Fundador de Jerez, y con zumo de lima, soda de pomelo y sal azul.

La experiencia

Desde septiembre de 2025, la emblemática bodega jerezana celebra cada mes encuentros exclusivos para las lectoras de la Comunidad de Magas.

La experiencia comienza con la elaboración de una original reinterpretación del mojito. En la misma, el tradicional ron deja paso al brandy, aportando al cóctel una personalidad completamente nueva, marcada por las notas de madera, los matices del vino de Jerez y un dulzor elegante que evoca la tradición.

A continuación, las asistentes preparan una segunda propuesta: La Fundador, una versión inspirada en el clásico Margarita en la que el brandy —una vez más— se convierte en el gran protagonista, ofreciendo un equilibrio sorprendente entre frescura y carácter.

Foto de familia durante la celebración de un taller pasado en Torre Emperador, Madrid. Esteban Palazuelos

El broche de oro lo pone Magas por Fundador, el cóctel creado en exclusiva para esta revista y convertido ya en todo un emblema de estas citas. Una forma perfecta de culminar una jornada en la que aprendizaje y degustación se dan la mano.

En la Comunidad de Magas queremos que tú seas la próxima en vivir esta actividad, por eso sorteamos 10 pases dobles para asistir a este exclusivo taller de coctelería.

¿Te gustaría venir? Si ya formas parte de la Comunidad de Magas, sólo tienes que hacer clic aquí para participar en el sorteo. Si todavía no estás registrada, puedes unirte de forma completamente gratuita y, una vez completes el registro, participar desde este enlace.