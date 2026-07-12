Sánchez de Lara clausura el curso del Club de Lectura de Magas: 18 autores han sido ya protagonistas Desde que se pusiera en marcha en septiembre de 2024, los 18 autores que han pasado por él han presentado sus novedades literarias y han charlado con un público fiel y ávido de conocimiento. HAGA SCROLL

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Cruz Sánchez de Lara

Una madre y una hija toman asiento en el patio de butacas del salón de actos del Centro Cultural Eduardo Úrculo, en el barrio de Tetuán, en Madrid. Poco a poco, el resto del público ocupa sus localidades hasta superar los 400 asistentes. Fuera, el calor aprieta con intensidad y el cielo es de color naranja. Está cayendo fuego. Además, faltan apenas un par de horas para que la Selección Española de Fútbol juegue ante Portugal, en Dallas, un partido decisivo para el Mundial. Pero para ellas dos el plan de este pasado lunes era otro muy especial. El deporte podía esperar. También las terrazas, las amigas y el verano. Estas mujeres, —cultas, sensibles— habían reservado un hueco en sus agendas para asistir y participar activamente en la clausura de la temporada del Club de Lectura de Magas.

Fuensanta Salcedo, Daniel Muñoz, Germán Jiménez, María Porto y Samary Fernández Feito entre el público

Historia del Club de Lectura Esta iniciativa de la Comunidad de esta revista es un espacio común para todos los amantes de la literatura y de la conversación honesta. Desde que se pusiera en marcha en septiembre de 2024, con Cruz Sánchez de Lara y su novela, En la corte de la Zarina, los 18 autores que han pasado por él han presentado sus obras y han charlado con un público fiel y ávido de conocimiento. Carmen Posadas, Megan Maxwell, Rafael Tarradas, Julia Navarro, Paloma Sánchez-Garnica, Espido Freire, Nativel Preciado, Marta Robles Daniel Ramírez, Gervasio Posadas, Nazareth Castellanos, María José Rubio, Elvira Roca, Ángela Banzas y Emilia Landaluce y Rosa Belmonte forman ya parte de este equipo de escritores que transmite historias y, sobre todo, valores.

Gracias a estos encuentros, conducidos por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, los lectores pueden conectar con sus autores predilectos y ampliar el legado que deja una gran novela.

Ana Núñez-Milara - Adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL y presentadora del Club de Lectura

Ana Núñez-Milara

La próxima temporada será inaugurada el 8 de septiembre con el escritor Rafael Tarradas. Lo hará con su nuevo libro, El falsificador (Ed. Espasa), a la venta desde el 26 de agosto. Otra de las invitadas, ya en otoño, será Carmen Posadas. Ante los asistentes abordará todos los secretos de Las Mitford (Ed. Espasa), novela que verá la luz el 21 de octubre.

Rafael Tarradas

Carmen Posadas Paloma Sánchez-Garnica Espido Freire

Nativel Preciado Megan Maxwell

Julia Navarro, Marta Robles, Gervasio Posadas, Emilia Landaluce, Rosa Belmonte y Rafael Tarradas

Ángela Banzas Nazareth Castellanos

Daniel Ramírez Elvira Roca Barea María José Rubio

Cruz Sánchez de Lara y Ana Núñez-Milara

Sólo un "hasta luego" El broche de oro del Club de Lectura de Magas de este año lo puso el 6 de julio Cruz Sánchez de Lara con Las gobernadoras (Ed. Espasa). En el turno de preguntas, la madre anteriormente citada, agradeció a la autora que diera "voz y visibilidad a las mujeres en sus libros y fuera de ellos".

Cruz Sánchez de Lara y Ana Núñez-Milara

Sánchez de Lara respondió preguntando algo inesperado: el nombre de la adolescente que se sentaba a su lado. Y, refiriéndose a ella, dijo lo siguiente: "Sara, estos planes con tu madre, que hoy te parecen uno más, algún día serán uno de los recuerdos más espectaculares para ti. Te prometo que resonará en tu memoria". La joven, emocionada, no pudo evitar las lágrimas. Desde el escenario, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle prometió que le regalaría un ejemplar de su primera novela, Cazar leones en Escocia, "un libro que trata de las madres y las hijas".

"Sara, estos planes con tu madre, que hoy te parecen uno más, algún día serán uno de los recuerdos más espectaculares para ti. Te prometo que resonará en tu memoria" - Cruz Sánchez de Lara

A su vez, esta cita reunió a una amplia representación del ámbito político, institucional, cultural y empresarial. Entre los asistentes se encontraban Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y tercera teniente de alcalde de Madrid y Paula Gómez-Angulo Amorós, concejala presidenta del distrito de Tetuán.

Marta Rivera de la Cruz Paula Gómez-Angulo

Las primeras filas también reunieron a figuras de las letras como Carmen Posadas, Julia Navarro, Gervasio Posadas, Mari Pau Domínguez y Espido Freire, así como a representantes de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Entre ellas, Julia Sizova, Country Manager S-EMEA en Comscore; la galerista de arte María Porto; la escultora Ana Hernando; la campeona olímpica de kárate, Sandra Sánchez y la directora global de Control de Proyectos y Estrategia de Air Liquide, Milagros Méndez Montoya. Tampoco quisieron perderse el encuentro literario Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia; Rocío Mora, presidenta de APRAMP y Virginia Pozo, directora creativa de Coosy.

María Porto y Mari Pau Domínguez Diana Guzmán, Ester Morales, Julia Sizova, Celiana Carreño y Milagros Méndez Montoya

Marta Villanueva Fernández y Marta Manzano Sandra Sánchez

Asimismo, acudieron numerosas lectoras de la Comunidad de Magas. Todas ellas volvieron a confirmar que el Club de Lectura de esta revista está ya consolidado como una de las citas culturales imprescindibles del calendario.

Marta Rivera de la Cruz y Cruz Sánchez de Lara

Voces femeninas Con su nuevo libro entre las manos y una sonrisa que no abandonó en toda la tarde, Cruz Sánchez de Lara, junto a la presentadora, Ana Núñez-Milara, sintió el entusiasmo de sus lectores. Las gobernadoras, su cuarta obra, llegó al escenario precedida por un consenso firme: es su mejor novela hasta la fecha. La primera en expresarlo fue Marta Rivera de la Cruz, encargada de inaugurar el acto con unas palabras de admiración hacia la autora y su trabajo. Una valoración a la que después se sumaron otras voces del mundo de la cultura. Todas ellas coincidieron en destacar la madurez narrativa, la ambición de la obra y la solidez de una historia que posiciona a Cruz Sánchez de Lara en uno de los momentos más brillantes de su trayectoria literaria.

Cruz Sánchez de Lara

Para una ocasión tan especial, la autora eligió un diseño personalizado con la portada de Las gobernadoras . Un trampantojo —a simple vista parecía un vestido, aunque en realidad era un conjunto de dos piezas— largo hasta los tobillos y con delicados volantes en las mangas que evocaban, al mismo tiempo, Andalucía y Nueva Orleans. La creación llevaba la firma de Javier Delafuente, quien ya había convertido anteriormente en moda otras novelas la escritora, como Cazar leones en Escocia, Maldito Hamor y En la corte de la Zarina.

Cruz Sánchez de Lara y Julia Navarro Cruz Sánchez de Lara y María Marañón

Tras algo más de una hora de preguntas del público, el último Club de Lectura de esta temporada llegó a su fin con las palabras de Paula Gómez-Angulo. En su discurso, la concejala expresó que la lectura "está de moda" y que un 65% de los españoles reconoce que la practica en su tiempo libre. Recordó, por su parte, que las mujeres son mayoría en este tipo de encuentros, y aprovechó el micrófono para nombrar a autoras silenciadas por la historia, como Concepción Arenal o 'Las Sinsombrero', de la Generación del 27. Además, hizo una promesa pública: siempre que el Club de Lectura de Magas necesite el Centro Cultural Eduardo Úrculo, estará disponible.

Cóctel Una vez concluida la conversación, y después de adentrar a todos en los entresijos de la apasionante vida de las hermanas Isabel y Felicitas de Saint-Maxent, los 400 asistentes prolongaron la velada en un cóctel. Una reunión pensada para seguir compartiendo impresiones entre libros, conversaciones y reencuentros. Un final a la altura de una tarde dedicada a la literatura y a la historia de nuestro país. Allí las palabras dieron paso al placer de disfrutar sin prisas. Este momento de júbilo y celebración no habría sido posible sin el apoyo de El Corte Inglés y del Ayuntamiento de Madrid.

La propuesta gastronómica reunió algunos de los sabores más celebrados del momento: el toque dulce llegó de la mano de Manolo Bakes; el salado, con los exquisitos jamones de Enrique Tomás y las irresistibles focaccias de Focaccia Genovese; y los brindis tuvieron como protagonista el ya inconfundible cóctel de Magas por Fundador. El Club de Lectura de Magas regresará en septiembre, cómo no, dando espacio y voz a todas aquellas obras de autores nacionales e internacionales que nos invitan a mirar el mundo con otros ojos, a hacernos preguntas, a cuestionarlo todo, a emocionarnos y a conversar. Leer, y así se deja claro cada una de las ediciones, es, ante todo, una forma de encontrarnos con los demás y con nosotros mismos.

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