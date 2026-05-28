Elvira Roca: "Cornelia era una mujer adelantada a su tiempo. Intentó recuperar equilibrios institucionales y sociales"

Elvira Roca junto a Ana Núñez-Milara en el Club de Lecturas de Magas celebrado en la Fábrica de Cervezas Victoria de Málaga. Esteban Palazuelos

Cornelia fue la mujer que educó a héroes y desafió al Senado romano. Su historia podría haber quedado en el olvido de muchos, pero no para la escritora Elvira Roca Barea.

En su obra Ingrata Patria (Espasa, 2025) transporta a sus lectores hasta la Roma Imperial y trata de hacer justicia con Cornelia y sus hijos, Tiberio y Cayo Graco.

La escritora ha sido la protagonista del último Club de Lectura de la Comunidad de Magas, capitaneado por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, que se celebró el pasado miércoles 27 de mayo en Málaga.

Elvira Roca y Ana Núñez-Milara en el Club de Lecturas de Magas celebrado en la Fábrica de Cervezas Victoria de Málaga. Esteban Palazuelos

El evento está enmarcado en la Semana del Liderazgo Femenino que organiza EL ESPAÑOL y Magas en la ciudad andaluza y durante la que también se ha celebrado la gala Málaga made America, la fiesta de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Además, la capital malagueña ha acogido la presentación del nuevo libro de Cruz Sánchez de Lara, Las gobernadoras (Espasa, 2026); el Foro de Incidencia y Liderazgo de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', marcado en la agenda el jueves 28 de mayo; y la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino, una velada organizada junto al Grupo LVMH en el Castillo de Gibralfaro.

Cornelia llegó a la vida de Roca cuando estudió en la universidad la historia de Roma y conoció a su padre, el héroe Escipión el Africano. En ese momento se percató de que había poca información sobre ella, en aquel entonces pensó que era "un descuido" porque no habían dado con el personaje y que pronto cambiaría la situación.

"Pasaron los años, pasaron las décadas y esto nunca ocurrió", explicó la autora, que señaló que esto la llevó a hablar con el escritor Santiago Posteguillo y pedirle que contara la historia de esta figura femenina. Él no podía y, finalmente, unos años más tarde, Roca decidió tomar la iniciativa al respecto.

Cornelia era "una mujer interesantísima, adelantada a su tiempo, muy formada gracias a todas las enseñanzas que le dieron su padre y su tío. Además, estaba enterada de las políticas y le apasionaba la filosofía, Aristóteles. También le enseñaron el arte de la guerra, a formar legiones".

Parte del público presente en el Club de Lectura de Magas protagonizado por Elvira Roca y conducido por Ana Núñez-Milara. Esteban Palazuelos

A través de un recorrido por su vida y la de sus hijos, Tiberio y Cayo Graco, Roca remarcó que la huella de esta familia en el mundo evidencia que la República ya era un régimen político sin sabiduría; un declive visible cuando ellos intervienen en esa fase crucial del Estado romano.

Para Roca, el momento clave de la caída fue el asesinato de Tiberio, tribuno de la plebe. Además, lo calificó como "el punto de no retorno", porque fue asesinado y matar a un tribuno en aquella época no era un crimen político, sino un sacrilegio, ya que eran declarados sagrados por la asamblea.

La escritora también aseguró que los hermanos Graco no fueron revolucionarios. "No lo es quien pretende restaurar, quien quiere reformar un régimen político. Por definición lo es el que tiene como objetivo cargárselo. Luego ellos no lo eran", explicó.

La última edición del Club de Lectura de Magas se celebró este miércoles en la Fábrica de Cervezas Victoria de Málaga. Esteban Palazuelos

Lo que Tiberio y Cayo propusieron, según Roca, fue una reforma para recuperar tierras públicas que grandes familias habían ido acumulando de forma ilegal a lo largo de décadas, mientras miles de pequeños propietarios se arruinaban. Esos campesinos empobrecidos eran también los legionarios que habían hecho grande a Roma.

Al hacer un repaso por la historia de la familia, hay quien tiene la sensación de que Ingrata Patria (Espasa, 2025) habla tanto del pasado como del presente, pero su autora hizo hincapié en que eso no es así.

La malagueña explicó que cuando comenzó a escribir la novela su "preocupación máxima era que no transparentara los malos momentos que estaba pasando personalmente y no era consciente de si realmente en el libro da la sensación de que está hablando del presente".

Sin embargo, señaló que tras haber respondido a esta cuestión en varias ocasiones, llegó a la conclusión de que "es muy posible que todos los momentos de grave crisis institucional en un régimen político cualquiera se parezca mucho a este"

"Cuando el sistema en sí mismo se ha convertido en la corrupción, ya no puedes reconstruirlo desde dentro", apuntó.

Igualmente añadió que lo que ella quería mostrar era que Cornelia y sus hijos "hicieron lo que tenían que hacer, que fue ser leales a la República Romana. Intentar evadirse en el tiempo político que había sido tan beneficioso, recuperando los equilibrios institucionales y sociales para evitar que hubiese una gran desestabilización".

Más allá de ese plano y de la guerra, el encuentro también tuvo un espacio para poder reflexionar sobre cuánto hay de Roma en la vida cotidiana actual de la que la población no es consciente. "Uno se levanta por la mañana y va anotando todas las cosas siguiendo las costumbres de los romanos", expuso Roca.

Tras el encuentro, Elvira Roca tuvo la oportunidad de charlar con algunos de los asistentes a la Fábrica de Cervezas Victoria de Málaga, que además pudieron disfrutar durante la velada de la bebida dorada, un auténtico emblema de la ciudad que ha estado presente en los diferentes actos de la Semana del Liderazgo Femenino.

La escritora se suma así a la lista de figuras del panorama literario actual que han visitado el Club de Lectura de Magas, entre los que se encuentran Megan Maxwell, Julia Navarro, Nazareth Castellanos y Ángela Banzas.