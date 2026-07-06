Cruz Sánchez de Lara, en el Club de Lectura de Magas: "Lo que nos hace potentes es llorar y reír con verdad"

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, durante el Club de Lectura. Esteban Palazuelos

"Ser hija póstuma de un virrey, no te convierte en princesa", esta es la enigmática frase con la que empieza la historia de Las gobernadoras, el último libro de Cruz Sánchez de Lara. Una frase que ha conquistado a miles de personas y que ha hecho que el libro ya vaya por su segunda edición.

Esta novela que une la historia de Málaga y Estados Unidos desde una mirada femenina está calando muy hondo entre el público.

Por eso, no es de extrañar que la autora haya completado el amplio aforo del Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid, donde este 6 de julio se ha celebrado el Club de Lectura de Magas, que cierra temporada con esta excepcional visita.

Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, ha sido la conductora del Club de Lectura de Magas con Cruz Sánchez de Lara. Esteban Palazuelos

Alrededor de 425 lectores han acudido a la cita para escuchar a la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle desgranar su obra en una vela capitaneada por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección del periódico.

Entre el público, muchos rostros conocidos, como Carmen Posadas, Gervasio Posadas, María Porto, Julia Navarro, Sandra Sánchez... que han querido arropar a la escritora en una noche especial.

La sala del centro cultural abarrotada para recibir a Cruz, vestida con el diseño en el que reproduce la portada de su obra. Marta Rivera de la Cruz, tercera teniente de Alcalde y delegada del área de gobierno de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid, ha sido la encargada de abrir el acto con unas palabras de bienvenida.

Define a la protagonista como una escritora consagrada y añade que lograr reunir a esa cantidad de personas en un club de lectura "es una heroicidad".

La autora charla con Carmen Posadas y Gervasio Posadas a su llegada. Esteban Palazuelos

"Nadie puede dudar de que Cruz es una ciudadana de este mundo de las letras con una forma de escribir muy personal. Las gobernadoras es su mejor novela; se nota el oficio, la experiencia y el entusiasmo de contar una historia propia íntima y personal", asegura.

Y esa frase sobre la brillantez que rodea este libro será repetida por varias asistentes a este encuentro. La propia Sánchez de Lara admite que para ella también lo es y provoca un pequeño revuelo al asegurar que no va a publicar ninguna más; está agotada...

Marta Rivera de la Cruz, tercera teniente de Alcalde y delegada del área de gobierno de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid, ha abierto el encuentro. Esteban Palazuelos

Son muchos los que desean que no sea así, entre ellos la escritora Julia Navarro, presente en el auditorio, que participará de forma activa.

La charla en sí la inaugura la conductora de la velada diciendo: "La que has liado otra vez Cruz", a lo que ella responde: "No puede haber nada más bonito que defender la cultura. Un libro da de comer a mucha gente, leer es una forma de vivir, hay que crecer en torno a la lectura".

Las gobernadoras llega a las librerías en el 250 aniversario de EEUU, quizá como una revisión del relato, para poner en valor el papel de los españoles, y en especial de las mujeres, en esa parte de la independencia americana.

Club de Lectura con Cruz Sánchez de Lara que presenta su nuevo libro: 'Las gobernadoras'

Cuenta la propia historia de la familia de Sánchez de Lara, de su séptimo abuelo, que fue gobernador de Louisiana. Ha sido mucho tiempo de estudio, de redescubrir los entresijos de su árbol genealógico, con sus luces y sus sombras.

Un trabajo muy emocional... "Con este libro lo he pasado muy mal, tuve que enterarme de todo y comprenderlo. Y luego pensé, '¿ahora cómo cuento eso para que no sea un libro que no vaya al ensayo? Le di muchas vueltas".

Reconoce que hubo momentos desmoralizantes, pero aun así, reconoce: "Creo que es el mejor que he escrito y tengo un sentimiento de responsabilidad con él".

La autora asegura: "Yo escribo por necesidad personal, porque me hace feliz. Salvo los grandes autores, muy poca gente vive de la literatura, no se hace por dinero...". Y por eso considera crucial la labor de divulgación de las obras, como lo es este Club de Lectura de Magas.

"Me da una pena que este libro pueda quedarse almacenado en los archivos de Espasa, así que me estoy dejando la piel en esto para mostrar todo lo que yo he aprendido. Mi abuela hubiera estado muy orgullosa", confiesa.

Consciente de la complejidad de lo que ha escrito, pide que le den un margen de confianza en las 50 primeras páginas, porque luego la trama se aligera, pero son necesarias para poner en contexto todo lo que hay detrás de Las gobernadoras.

Núñez-Milara quiere saber qué ha descubierto mientras buceaba por ese legado familiar. "Las familias normales no somos aristocráticas. Me quedé muerta al enterarme de que mi séptima abuela había fundado una de las primeras asociaciones de mujeres en Málaga", dice.

Y seguramente ha heredado de ella su defensa por los derechos femeninos; se lleva en el ADN. "He descubierto muchas cosas sobre mí, ha sido un viaje emocional profundo".

La autora de 'Las gobernadoras' con Mari Pau Domínguez. Esteban Palazuelos

De emociones y de lo difícil que es poner sobre la mesa cosas tan personales sabe mucho la exkarateca y campeona olímpica Sandra Sánchez, que no quiso perderse el encuentro. Ella también prepara una película sobre su vida y le pide consejo,

¿Se debe contar todo? La autora responde contando una anécdota con Luz Gabás: "Me dijo 'tienes que tomar una decisión, si vas a contar la verdad o si vas a dulcificar las cosas de tu familia'". Ella se decantó por lo primero.

Recuerda también sus anteriores novelas, donde había mucha verdad pese a que eran ficción. Con Maldito hamor asegura que intentó devolver a las víctimas de violencia de género lo mucho que ha aprendido de ellas.

Y, sin embargo, admite que no supo comunicar bien todo lo relacionado con aquel libro. "Había sufrido tanto escribiéndolo.... pero no fui capaz de contar eso en los medios. Tuvo una salida discreta, hasta que Sara Carbonero la recomendó y tuvimos que sacar otra edición", revela.

Y añade: "Cuando algo te destroza escribiendo, luego no lo sabes vender".

Volviendo a Las gobernadoras, una de las asistentes quiere saber qué ha desaprendido escribiéndola. Tiene que ver con el silencio, con "no callarse".

"No hay que tener miedo a contar una historia, porque las nuestras no tienen que ser preciosas, son historias de vida. No todo es blanco o negro. La gente que sólo te cuenta lo bueno es postureo, ese que tanto daño va a hacer a las nuevas generaciones", confiesa.

Si de algo puede 'presumir' es de no ser una persona impostada: "No me da la gana no ser natural, el día que deje de ser yo, seré una más. Lo que nos hace potentes es llorar y reír con verdad".

Una pregunta llega para cambiar el foco. "¿Habría sido posible esta historia escrita por un hombre?". Sánchez de Lara asegura que sí, "pero lo hubiera hecho desde otro lado". Y reconoce que hay mucho público masculino al que le "está encantado la novela". Hay quien le pide ya una segunda parte...

Cruz Sánchez de Lara, durante la firma de libros con la escritora Julia Navarro. Javier Carbajal

En el libro está presente la maternidad y el amor, por supuesto, en su vertiente más práctica y menos romántica. Y la autora se permite una pequeña broma: "Si hubiéramos sido capaces de elegir y luego enamorarnos.... cuantos problemas nos hubiéramos quitado".

El liderazgo no podía no estar presente en la charla. ¿Qué es este concepto para ella? Lo tiene claro: "Es vivir hiperalerta, ser responsable y, sobre todo, tener disciplina. No conozco a ningún líder sin disciplina y esfuerzo".

Reflexiona sobre la evolución de este concepto en las mujeres: "Ahora lo ejercemos en todos los sitios y antes donde nos dejaban, Una buena líder puede ser la que hace un cesto de mimbre para que ese oficio no se pierda, no hace falta ser directiva de una empresa para serlo".

Con cuatro novelas publicadas, su cargo como vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle y una frenética agenda llena de compromisos, su capacidad de trabajo está fuera de toda duda.

En el auditorio han querido saber cómo hace para que le dé tiempo a todo. ". No hay secretos ni una fórmula mágica. Lo que sí sucede es que quito mucho tiempo de ver a mis amigos, de gente que quiero", admite.

"¿Te sientes una gobernadora?", le espetan parafraseando el título del libro. "Me siento una pringada todos los días de mi vida", responde entre risas.

Paula Gómez Angulo, concejala y presidenta del distrito de Tetuán, ha cerrado el acto. Esteban Palazuelos

Después de más de una hora de charla e intervenciones, el Club de Lectura llegaba a su fin con las palabras de Paula Gómez Angulo, concejala y presidenta del distrito de Tetuán, donde se ubica el Centro Cultural Eduardo Úrculo.

Lanzaba el mensaje de que la lectura "está de moda" y que un 75% de españoles reconoce que lee en su tiempo libre. Además, recordaba que las mujeres son mayoría en este tipo de encuentros y nombraba autoras silenciadas por la historia como Concepción Arenal o 'Las sinsombrero' de la generación del 27.

La velada no terminaba ahí, los asistentes tenían la oportunidad de adquirir el libro firmado por Cruz y seguir conversando sobre literatura durante el cóctel, donde los brindis con Magas por Fundador han sido una vez más testigos de momentos inolvidables.

Los asistentes han disfrutado del cóctel Magas por Fundador. Javier Carbajal

Las gobernadoras es el libro quizá más íntimo de Sánchez de Lara, con él ha buceado en la historia de sus ancestros descubriendo muchas cosas de su pasado y también entendiendo otras de su presente. ¿Su mejor regalo? Que su familia le haya dado la enhorabuena y se muestre feliz con el resultado.

La pregunta que queda en el aire... ¿habrá una continuación?, ¿para cuándo su próxima novela? Habrá que esperar.