Marta Robles, en el Club de Lectura de Magas, sobre el robo de bebés: "Continuó en democracia como negocio"

No necesita presentación: periodista, presentadora y una de las escritoras de novela negra más leídas de España. "Que estéis hoy aquí me hace inmensamente feliz", dice Marta Robles en cuanto se sienta como invitada en el nuevo Club de Lectura de Magas.

Vestida con un traje burdeos, llega dispuesta a desgranar todos los secretos de su nueva novela Amada Carlota, donde narra uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España.

Ana Núñez-Milara, directora de la revista femenina de EL ESPAÑOL, ejerce de nuevo de anfitriona y pone en valor el hecho de que, para muchas de las personas que ya lo han leído, este libro es uno de los más poderosos y conmovedores que han pasado por sus manos.

Ana Núñez-Milara, directora de Magas, modera el encuentro con Marta Robles. Rodrigo Mínguez

Es fácil imaginar por qué: la cuarta entrega de las andanzas del inspector Roures centra su trama en el robo de bebés del franquismo... que no acabó con la llegada de la democracia, como Marta se encarga de recordar.

"Este es un asunto sobre el que tenemos que reflexionar, porque nunca se consigue reparación", recuerda la autora. La teoría del gen rojo del doctor Vallejo-Nájera que hablaba de una supuesta predisposición genética de las personas de izquierdas, republicanas o marxistas a ser inferiores y peligrosas fue la base para justificar el hecho de quitarles a sus hijos por considerarlas no aptas para la maternidad.

"En los conflictos armados hay un arma aterradora que es la violación, que funciona como un reloj porque afecta de manera global. Y en tiempos de paz, cuando se llega al poder a través de violencia, hay otra que es el robo de bebés. Se ampara en la supremacía moral", explica.

Robles asegura que nunca "vamos a saber la cifra exacta, pero vas por los pueblos de España y conoces historias... En democracia continuó esta práctica convertida en negocio, porque hasta 1987 no se cambió la ley de adopciones que empezó a dificultar las cosas a los malos".

Considera que es difícil hacer justicia en este tema porque es un delito que prescribe. Dice que ha habido pocos culpables "y eso que hubo hospitales en los que en una semana había siete niños 'muertos' por otitis, y no solamente dentro de las familias desfavorecidas, que luego por las apariencias había sitios donde a otras se las ocultaba mientras estaban embarazadas. Pagaban 25.000 pesetas al mes y después al niño literalmente lo vendían. Han pasado muchas cosas y es imposible que haya reparación".

La escritora firma su libro a una de las lectoras. Rodrigo Mínguez

Por eso, considera que es una novela "de reconstrucción, en la que es importante saber que cuando las mujeres nos atrevemos a hablar somos capaces de cambiar el mundo". Admite que en todas sus novelas hay un poso importante de "reivindicación" y reconoce que esta en concreto, además, tiene una estructura algo distinta, más inspirada en las películas de Hitchcock, basada en el suspense.

Para Marta Robles, el amor y la amistad son dos pilares fundamentales en su vida. Por eso, en los agradecimientos de Amada Carlota incluye a su pareja: "Me parece que poder querer es un privilegio en la vida. Quería dedicarle este libro a Luis, que muchas veces me aguanta y ahora está viniendo conmigo a un montón de viajes y no sé si me va a pedir el divorcio".

Y las palabras que le dedica son rescatadas por una de las asistentes al Club de lectura: "Al hombre que me dice te quiero cada mañana y cada noche, porque su amor y confianza me vuelven poderosa".

Ella, sonriente, contesta ocultando un atisbo de rubor. "Mi marido tiene la desgracia de vivir con una inseguridad crónica con dos piernas como soy yo. Entonces, todo lo que escribo lo tiene que leer el pobrecito. Y es verdad que además es un crítico feroz. Cuando le gustan las cosas me lo dice de verdad".

Y hablando de sentimientos, no puede faltar Sonia, a quien también cita en los agradecimientos. Robles explica su historia, que es muy trágica y que fue el germen del libro. Todo empezó cuando una compañera le pidió que escribiera la historia de su familia, pero entonces no le contó que su hermana había sido asesinada. La periodista lo descubriría haciendo un reportaje sobre la violencia de género.

"Su expareja la había acuchillado en una bañera. Ese es un malo cotidiano, como los de mis novelas; un piloto la había matado y luego se había suicidado. Además, a Sonia le habían robado un bebé con 16 años. A partir de ahí empecé a investigar sobre el robo de bebés", explica.

Ana Núnez-Milñara, Marta Robles y Begoña Barreda, de Espacio DOBBLE, brinda con el cóctel Magas por Fundador. Rodrigo Mínguez

La charla termina con una frase que lo resume todo: "La justificación de lo injustificable es aterradora". Al menos, Amada Carlota recupera un tema no resuelto y vuelve a poner sobre la mesa algo que aún causa mucho dolor.

Tras la charla, que resultó apasionante, autoras e invitados han disfrutado de un momento distendido en el espacio DOBBLE, brindando con el Cóctel Magas por Fundador y compartiendo muchas confidencias.