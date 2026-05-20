España se une a Reino Unido y seis países para fundar una coalición internacional contra la violencia hacia las mujeres

Imagen de archivo de dos mujeres durante una manifestación del Sindicat d'Estudiants y Lliures i Combatives por la huelga del 8M, a 7 de marzo de 2025, en Barcelona. David Zorrakino Europa Press

En el mundo, 840 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja; de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas al menos una vez en su vida. Al mismo tiempo, aumenta el abuso en línea, como reflejo de que las agresiones siguen siendo un fenómeno de escala mundial que no desaparece con el paso del tiempo.

Igualmente, se trata de una problemática que viene marcada, entre otros factores, por el código postal: aunque afecta a la población femenina en todas partes, existen disparidades entre regiones y países. Las víctimas que viven en lugares de ingresos más bajos, en conflicto o vulnerables al clima se ven afectadas de forma desproporcionada.

Con este escenario como telón de fondo, este miércoles, 20 de mayo, el Gobierno británico ha anunciado la creación de una nueva coalición internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, con el objetivo de reforzar la cooperación entre Estados miembros en la prevención, protección y respuesta frente a la misma.

La iniciativa, como ha podido saber esta revista, estará liderada por la ministra de Asuntos Exteriores, YvetteCooper, que busca trasladar al plano internacional la estrategia que el Gobierno de Reino Unido ya ha puesto en marcha en el ámbito interno: reducir a la mitad la violencia contra las mujeres y las niñas en una década.

Una alianza global

Según el Ejecutivo británico, la coalición servirá para que los países miembros compartan experiencia, desarrollen planes de acción nacionales y amplíen las medidas de prevención. Además de España, se sumarán Sudáfrica, Brasil, Marruecos, Jamaica, Bosnia y Herzegovina y Australia.

Todos ellos trabajarán de forma coordinada para impulsar acciones concretas contra la violencia doméstica y la violencia sexual, que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo, así como para hacer frente al abuso en línea, una forma de agresión que ha ganado peso en los últimos años y a la que quieren poner coto cuanto antes.

La alianza pondrá el foco en la violencia sexual en conflictos y en otras crisis humanitarias, un ámbito en el que las mujeres y las niñas quedan especialmente expuestas. Así, en el actual contexto marcado por el aumento de las guerras, los Estados pretenden reforzar la respuesta frente a una realidad denunciada en numerosas ocasiones por Naciones Unidas.

Como parte de esta estrategia, el próximo año el Gobierno británico convocará una gran cumbre en la que los países participantes podrán presentar nuevos compromisos y dar cuenta de los avances logrados. Londres aspira así a mantener la presión política sobre una cuestión que considera de primer orden.

La coalición se enmarca, además, en una política más amplia de su Ejecutivo, que ya ha prometido la mayor ofensiva contra la violencia de género en la historia del país. Entre las medidas anunciadas figura la Ley de Raneem, que ha permitido incorporar especialistas en violencia doméstica a las salas de control del servicio de emergencias 999.

Yvette Cooper defiende la creación de esta alianza como una respuesta colectiva a una "emergencia global, no sólo nacional", ha señalado en un comunicado, subrayando la necesidad de trabajar de forma conjunta para convertir la seguridad de la mitad de la población en una prioridad mundial.

La ministra también ha recordado su visita el pasado mes de febrero a la frontera sudanesa, donde escuchó testimonios de niñas que hablaban de violaciones, secuestros y otras agresiones extremas. "Me aseguraré de que sus voces sean escuchadas y lucharé para poner fin a la violencia para cada una de ellas", ha afirmado.

La ministra británica ha añadido que le satisface lanzar esta iniciativa junto a países de todo el mundo que comparten la misma ambición. "Desde Reino Unido hasta Brasil, pasando por Sudáfrica y más allá, ellas merecen vivir sin temor", ha dicho. Y ha concluido que no podrá haber paz, seguridad ni prosperidad mientras esa realidad no cambie.

El anuncio llega en medio de una tormenta política en Reino Unido. Hace unos días, la ministra de Salvaguardia, JessPhillips, una de las voces más activas en la lucha contra la violencia de género y la protección de la infancia, presentó su dimisión con una carta dirigida al primer ministro, Keir Starmer, en la que no ocultaba su frustración por la falta de avances.

La responsable de la cartera llevaba más de un año impulsando medidas tecnológicas para impedir que los menores compartan imágenes explícitas de sí mismos en sus dispositivos móviles, porque, según defendió, el 91% del abuso sexual infantil en internet es autogenerado por ellos una vez son "engañados, acosados y explotados" a través de la tecnología.

A su dimisión se suma la de la ya exsecretaria para Víctimas y Violencia contra Mujeres y Niñas, Alex Davies-Jones. Pero no sólo eso: también coincide con un clima de desafección en la opinión pública en el que han pesado también las controversias que afectan a la Familia Real, especialmente por los vínculos del príncipe Andrés con el caso Epstein.

Ambos episodios contribuyen a dibujar un escenario de pérdida de confianza institucional y de creciente exigencia hacia las autoridades políticas y públicas. En ese contexto, la creación de una gran alianza contra la violencia hacia las mujeres puede leerse como un intento de Downing Street por reafirmar su compromiso social en plena crisis social y política.

Mientras tanto, Reino Unido continúa acercándose a España para gestionar un problema que ambos países consideran prioritario. Esta semana, la ministra Cooper visitó la comisaría de Lewisham junto a la ministra británica de Salvaguardia, Natalie Fleet, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional española, Eva Granados.

Allí conocieron el programa V100 de la Policía Metropolitana de Londres, un sistema pionero de evaluación digital de riesgos que utiliza técnicas inspiradas en la lucha antiterrorista para identificar y gestionar a los agresores más peligrosos.

La igualdad en el mundo

La magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas queda reflejada en los propios datos de UN Women, que muestran que esta no responde a un único patrón, sino a realidades muy distintas según el país, el nivel de renta, la estabilidad política o la capacidad institucional para prevenirla y sancionarla.

En el caso de los fundadores de la coalición, las cifras dejan claro que la iniciativa nace de una urgencia compartida. España ocupa el puesto 15 de 172 en el Gender Inequality Index Rank, Australia el 20, Reino Unido el 31, Bosnia y Herzegovina el 43, Sudáfrica el 95 y Marruecos el 113.

Esa fotografía general se complementa con los datos sobre violencia física o sexual. Los británicos, padres de esta alianza, registran una prevalencia del 29% de violencia física o sexual por parte de la pareja a lo largo de la vida y del 5% en los últimos 12 meses, además de un 7% de la que se produce fuera de la pareja.

España aparece en la base de datos con un 14% de violencia física o sexual de pareja a lo largo de la vida, un 1% en los últimos 12 meses y un 6,5% fuera de la pareja. Son cifras que muestran que, incluso en países con marcos legales avanzados, esta sigue siendo un problema estructural.

En Brasil, la prevalencia de violencia física o sexual de pareja alcanza el 16,7% a lo largo de la vida y el 3,1% en el último año, mientras que en Sudáfrica el dato asciende al 21,3% de por vida y al 8,7% en los últimos 12 meses. Jamaica presenta uno de los registros más elevados del grupo, con un 27,8% de violencia de pareja a lo largo de la vida, un 7% en el último año y un 23% de violencia sexual fuera de la pareja.

En Australia, las cifras también son llamativas: 22,8% a lo largo de la vida en violencia de pareja, 2,2% en los últimos 12 meses y 10% en violencia sexual fuera de la pareja. Los datos de Marruecos y Bosnia y Herzegovina, aunque incompletos en algunos indicadores, también confirman que el problema atraviesa geografías y contextos muy distintos.

La diversidad de estas cifras refuerza una idea central: las agresiones contra las mujeres adoptan formas distintas, pero en todos los casos requieren respuestas públicas sostenidas, coordinación internacional y recursos específicos. La coalición pretende precisamente responder a esa brecha entre diagnóstico y acción.

Una mujer porta un cartel contra la violencia que sufre la población femenina. EFE

Así, con informes que constatan que la violencia machista sigue dejando cifras alarmantes en todo el mundo, la coalición busca convertir la cooperación política en medidas concretas y medibles. Esa es, al menos, la promesa con la que Londres quiere situar esta iniciativa en el centro del debate internacional.