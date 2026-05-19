El Club de Lectura de la Comunidad de Magas se traslada a Málaga para recibir a Elvira Roca Barea

El Club de Lectura de la Comunidad de Magas es uno de esos planes a los que no faltan nuestras seguidoras: cada mes un escritor referente charla con ellas.

El evento está enmarcado en la Semana del Liderazgo Femenino que organiza EL ESPAÑOL y Magas en Málaga y en el que también se celebrará la gala Málaga made America, la fiesta de los 250 años de la independencia; la presentación del nuevo libro de Cruz Sánchez de Lara, titulado Las gobernadoras; el Foro de incidencia y Liderazgo de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'; y la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino.

Tras el éxito de nuestro primer evento el año pasado a Granada, en una edición en la que Nativel Preciado fue la protagonista del encuentro literario, esta temporada nos movemos a la citada ciudad para recibir a una invitada cuya trayectoria es, sencillamente, admirable: Elvira Roca Barea.

La cita tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo de 2026 a las 12:00 h, en la fábrica de Cervezas Victoria ¿Quieres ir? Apúntate en el botón de abajo.

Ingrata patria

La estrella de la cita será la última novela de la investigadora malagueña, Ingrata Patria, un título que transporta a sus lectores hasta la Roma Imperial.

Su protagonista es Cornelia, una mujer que educó a héroes, desafió al Senado romano y dejó una huella decisiva en la historia del imperio.

Tras su muerte, será uno de sus siervos quien se encargará de relatar su vida con el propósito de hacer justicia tanto con ella, como con sus hijos.

Porque para Antígota de Mileto, su antiguo esclavo, si la República estaba a punto de perecer era porque Cornelia y sus descendientes fracasaron en su empeño por mantener los valores sobre los que se fundó y que la hicieron fuerte.

Si quieres conocer los secretos que esconde esta novela, estás invitada al Club de Lectura con su autora, puedes apuntarte aquí.

Roca Barea también firma otros libros como Las brujas y el inquisidor, Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español y Fracasología: España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días; este último galardonado en 2019 al Premio Planeta.

La cita

En esta temporada del Club de Lectura ya nos han visitado figuras del panorama literario actual como Espido Freire, Nativel Preciado, Megan Maxwell, Julia Navarro, Marta Robles, Gervasio Posadas, Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, Rafael Tarradas, Nazareth Castellanos y Ángela Banzas, entre otras. Ahora, le toca el turno a Elvira Roca Barea.

Si estás en Málaga y quieres conversar con uno de los nombres más importantes del ensayo actual, esta es tu oportunidad perfecta: invitamos a todas las lectoras que pertenezcan a la Comunidad de Magas al Club de Lectura con Elvira Roca Barea el próximo 27 de mayo de 2026 a las 12:00 h en la fábrica de Cervezas Victoria ¿Quieres ir? ¡Apúntate en el botón de abajo!