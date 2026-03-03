Jordi Arrufi, director de talento digital de MWCapital: "Hay que tener desarrolladoras de videojuegos también"

España, que en los últimos años ha consolidado su posición como hub tecnológico en Europa, afronta ahora nuevos retos vinculados a la inteligencia artificial, la evolución de los perfiles profesionales y la necesidad de avanzar hacia una mayor paridad de género en el sector.

En el marco de Magamers 2026, conversamos con Jordi Arrufi, director de talento en Mobile World Congress (MWC), sobre el estado actual del talento digital en España, el impacto de la IA en el mercado laboral, la presencia femenina en tecnología y el papel del gaming y los eSports como palanca de futuro.

¿Cómo definirías hoy el estado del talento digital en España?

Creo que está en buena salud. Según los últimos datos publicados, España cuenta con más de un millón de profesionales IT, lo que nos sitúa como la tercera potencia europea, sólo por detrás de Alemania y Francia, y por encima de países como Italia, que tienen mayor volumen de población.

Tenemos mucho talento digital y eso está atrayendo inversión de empresas tecnológicas y proyectos internacionales que buscan, principalmente, acceso a talento. De hecho, uno de los motivos clave para que compañías tecnológicas se instalen en España es precisamente la disponibilidad de profesionales cualificados.

España como el hub tecnológico de Europa. Unsplash

Además, el talento está muy distribuido territorialmente. No solo hablamos de Madrid y Barcelona, sino también de ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao o Murcia. El diagnóstico, en general, es positivo, aunque el mercado está transformándose por el impacto de la inteligencia artificial y la evolución de los perfiles demandados.

Ahora que mencionas la inteligencia artificial, ¿qué perfiles se van a demandar más?

Lo que cambia es la naturaleza del perfil. Se modera la demanda de programadores junior, porque la IA acelera ciertos procesos de desarrollo y reduce la necesidad de estos perfiles iniciales. Pero, al mismo tiempo, surgen nuevas profesiones vinculadas a la IA aplicada a la empresa y a tecnologías emergentes como el 5G, la computación cuántica, los chips o el sector espacial.

Estas nuevas áreas están compensando la menor demanda de perfiles junior tradicionales. Además, cada vez se solicitan perfiles más técnicos y especializados. El lenguaje de programación en sí, que no deja de ser un idioma, es más susceptible de automatización por los modelos de lenguaje.

¿Cómo ha evolucionado la presencia femenina en el sector tecnológico?

En nuestro informe hablamos de un 30% de presencia femenina en el ámbito digital, porque incluimos perfiles como marketing digital o experiencia de usuario, donde existe casi paridad. Sin embargo, en áreas como ciberseguridad o inteligencia artificial, la presencia femenina puede ser inferior al 15%.

La evolución es positiva respecto a 2018 y, de hecho, estamos por encima de algunos países europeos. Pero si el objetivo es acercarnos a la paridad en un sector bien remunerado y de alto valor añadido, todavía es insuficiente.

Además, en posiciones directivas la brecha es mayor. Un informe reciente sobre empresas tecnológicas en Barcelona indicaba que en capas directivas (C-level) la presencia femenina era del 20%. Aquí hay otra asignatura pendiente.

¿Qué barreras siguen impidiendo una mayor paridad?

Una de las principales tiene que ver con los referentes. Las vocaciones tecnológicas suelen generarse a edades muy tempranas, entre los 9 y 11 años. Si no hay suficientes modelos femeninos visibles —madres ingenieras, directivas tecnológicas o desarrolladoras reconocidas— es más difícil que las niñas encuentren inspiración.

También vemos diferencias por sectores. Muchos profesionales digitales trabajan fuera del sector puramente tecnológico: en salud, alimentación o cualquier industria en proceso de digitalización. En sectores como el sanitario, la presencia de mujeres digitales es mayor, probablemente porque se percibe como un ámbito más vocacional o de impacto social.

A medida que estos sectores se digitalicen más, es probable que también aumente la presencia femenina en perfiles tecnológicos.

¿Cómo se conecta el mundo gamer con el talento digital y la atracción de mujeres hacia la tecnología?

Existe una correlación entre la baja presencia femenina en competiciones de eGames y la baja presencia en el mundo IT, aunque eso no implica causalidad directa.

Ambos comparten entornos muy masculinizados. Visibilizar a mujeres en la competición ayuda a normalizar su presencia en ámbitos tecnológicos. No significa que una jugadora vaya a convertirse en desarrolladora, pero sí contribuye a generar familiaridad con la tecnología.

Más allá de la competición, el verdadero salto cualitativo está en el desarrollo de videojuegos. España debería aspirar no sólo a tener buenas competidoras, sino también a ser un país de desarrolladoras de videojuegos.

Hay que aspirar a tener más jugadoras y también programadoras. Unsplash

¿Siguen existiendo estereotipos en torno a la identidad gamer?

Es evidente que han existido y probablemente todavía haya trabajo por hacer. Sin embargo, desde el ecosistema empresarial vemos un consenso creciente: las compañías son conscientes de que necesitan más talento digital y que el mayor margen de crecimiento está en atraer más mujeres.

La diversidad está en la agenda del sector privado. Más allá de sesgos subconscientes difíciles de medir, existe una voluntad clara de avanzar.

¿Cómo pueden las empresas aprovechar el talento que viene del mundo gamer?

El gaming, más allá del entretenimiento, desarrolla habilidades técnicas y de lógica muy alineadas con el desarrollo tecnológico. Una persona familiarizada con los videojuegos suele tener mayor facilidad para integrarse en entornos tecnológicos.

En eventos como Talent Arena -donde tiene lugar el torneo Magamers- se combinan conferencias sobre desarrollo de videojuegos con competiciones. El siguiente paso es reforzar la parte de creación y desarrollo.

Además, en el ámbito del mobile gaming la participación femenina es mucho mayor que en competiciones tradicionales. Todo el mundo tiene un teléfono móvil.

Si el público es más paritario, lo lógico es que los equipos de desarrollo también lo sean. La innovación y la orientación al cliente indican que equipos diversos empatizan mejor con usuarios diversos. Por eso, incorporar más mujeres en el desarrollo tecnológico no es sólo una cuestión de equidad, sino también de competitividad y negocio.