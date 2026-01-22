Tenemos el secreto para conseguir un cabello fuerte: los consejos clave y la solución de Valquer Laboratorios

La gama de productos de Valquer Laboratorios que nuestras lectoras pueden conseguir gratis en la Comunidad de Magas. Cedida

Todas, en algún momento, nos hemos fijado en esas melenas largas, fuertes y llenas de brillo que parecen irreales. Y, casi sin darnos cuenta, surge la pregunta de qué podemos hacer para tener ese cabello y si realmente es alcanzable.

La buena noticia es que eso con lo que soñamos está mucho más cerca de lo que imaginamos. Y no, no se trata de un milagro, sino de constancia, una rutina capilar adecuada y, por supuesto, productos de calidad que abarquen el cabello desde la raíz hasta las puntas.

Además, en la Comunidad de Magas queremos ponértelo aún más fácil. Nos hemos unido a Valquer Laboratorios, una marca española experta en el cuidado capilar, para que nuestras lectoras puedan lucir pelazo sano con los productos que sorteamos.

Tu nueva rutina

Un buen método capilar es la clave para lucir un cabello lleno de vida. Y es que al igual que ocurre con la piel, el pelo necesita cuidados constantes y productos adecuados que respeten su estructura.

Por eso aquí te damos algunos tips que te pueden servir de ayuda. El primer paso es elegir un champú que limpie en profundidad sin agredir al cabello, seguido de tratamientos que reparen y lo fortalezcan desde el interior: fundamental para proteger la queratina, mejorar la elasticidad y prevenir la rotura.

Para completar la práctica os recomendamos llevar a cabo hábitos saludables como la reducción del calor, proteger el pelo de agentes externos y mantener una dieta equilibrada, que será, sin duda, lo que marque la diferencia.

El champú, acondicionador, mascarilla y tratamiento de Valquer Laboratorios que ya no falta en nuestras duchas. Cedida

Ciencia y naturaleza

En concreto, en la Comunidad de Magas estamos sorteando cinco packs de la gama Bioplex de Valquer Laboratorios, cuyas fórmulas se basan en un activo natural biotecnológico que actúa directamente en la arquitectura capilar.

Todos los productos que lo componen conseguirán penetrar en tu fibra capilar, reconstruir la queratina y mejorar la resistencia mecánica del cabello desde el interior. Nosotras los hemos utilizado y realmente repara en profundidad el cabello dañado.

¿Cómo hemos comprobado esto? Gracias a sus proteínas de trigo, queratina vegetal, vitamina B5 y aceites nutritivos, se logran resultados visibles a corto, medio y largo plazo.

Realmente la respuesta que da Valquer Laboratorios al cabello dañado, es de las mejores del mercado y nuestras lectoras pueden conseguirlo a través del sorteo de la Comunidad de Magas ¡Participa en el botón de abajo!