Andrés Pascual: "El entusiasmo celebra la rutina. Pierde tu actitud por la mañana y la buscarás el resto del día"

El escritor, conferenciante y abogado Andrés Pascual acaba de publicar su última obra, El poder del entusiasmo, un lanzamiento de autoayuda con una narrativa con toques novelísticos.

Y es que en él, el autor invita a mirar la vida con una actitud transformadora, capaz de convertir los retos en oportunidades y la rutina en motivo de celebración.

Tras obras como El árbol de las palabras, en las que ya exploraba el crecimiento personal desde otras perspectivas, ahora combina la reflexión, la ciencia y la emoción para recordarnos que esta predisposición no es un don, sino una práctica diaria que se entrena.

Hace poco has sacado tu último trabajo, El poder del entusiasmo, ¿en qué contexto surge su escritura? Aparentemente, es muy diferente a tus publicaciones previas.

Me encanta alternar la ficción con el desarrollo personal, porque en mi caso están muy conectados. Todas mis novelas tienen un componente de crecimiento. Cada página de El árbol de las palabras, por ejemplo, llevaba impresos los valores que sirvieron de guía a mis abuelos cuando vivieron en África.

Y, en el otro sentido, he escrito El poder del entusiasmo con ritmo de novela, porque además de compartir enseñanzas útiles para el día a día, quiero que los lectores se lo pasen muy bien.

¿Qué significa para ti el entusiasmo? ¿En qué se diferencia de la motivación o la felicidad? ¿Crees que están relacionados?

Es una actitud ante la vida que nos impulsa a actuar para conseguir nuestras metas, por lo que multiplica nuestra motivación. Y también nos hace disfrutar del camino y celebrar desde la gratitud lo que somos y podemos llegar a ser, lo que nos convierte en personas más felices.

No hablamos sólo de crecimiento. Podría decirse que intentar superarnos te ayuda a atravesar la peor tormenta, pero ser entusiasta te empuja a bailar bajo la lluvia… ¡y contagia a los demás para que bailen contigo! Por eso es tan importante, porque influye directamente en tu entorno familiar o de trabajo.

¿Y esto es algo que se puede trabajar?, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere encontrar entusiasmo, pero no lo consigue?

La mejor noticia es que es algo que se entrena. Y la que le sigue es que muchas de las palancas científicamente acreditadas para potenciarlo son sencillísimas y pronto pasamos del tener que hacerlas al querer hacerlas. Por ejemplo, la gente suele preguntarme cómo soy capaz de sonreír tanto. Yo contesto que es una decisión valiente y consciente.

Valiente porque cuando te levantas de la cama es más fácil ponerte el traje de víctima que las pinturas de guerra. Y consciente porque la sonrisa, como explican Fritz Strack y otros académicos, no sólo es un síntoma de estar entusiasmado, también es una forma de potenciar esa visión. Y lo mismo ocurre con otras rutinas posturales o de lenguaje.

En el libro hablas de la importancia de rodearnos de estímulos que nos nutran. ¿Cómo influyen los espacios, los objetos y las personas en nuestro nivel de entusiasmo?

La segunda palanca de mi decálogo al respecto, Nutre tu cuerpo y tu mente, se refiere a no meter basura en nuestro interior, ni física ni mentalmente. Por ejemplo, no puedes despertar y al minuto abrir las redes sociales, porque te instalarás en la comparación, la carencia y la frustración. Pierde tu actitud por la mañana y estarás buscándola el resto del día.

Y también hemos de cuidar nuestras relaciones. Por eso propongo otra palanca llamada Invita a personas entusiastas a comer, para conocer sus rutinas y herramientas. Somos seres maravillosamente imperfectos que venimos al mundo para completarnos con la ayuda de quienes nos acompañan en el camino de la vida.

¿En qué tipo de lector pensabas cuando escribías tu libro?

Entusiasmarse es importante y urgente para todas las personas de este mundo. Y no importa cómo seas. Yo mismo nací con cierta predisposición genética a ello, pero el verdadero beneficio ha llegado porque llevo tiempo trabajando esta actitud de forma consciente y sistemática.

Lo fundamental es celebrar cada paso, honrar el hecho mismo de estar caminando para convertirnos en la persona que queremos ser. Ese es el verdadero éxito y la clave para conseguir todo lo demás.

¿Afecta la falta de entusiasmo a nuestra salud emocional?, ¿y a la física?

Hace años creé el primer posgrado universitario de felicidad organizacional en español y lo basé en un modelo tridimensional del bienestar: físico, emocional y social.

Todo está siempre conectado y en términos de entusiasmo también. Tu cuerpo no es solo un trípode para tu cabeza.

Si el lector pudiera quedarse con una idea del libro, ¿con cuál te gustaría que lo hiciera?

Con que tu actitud no cambia las circunstancias, pero sí cambia lo que eres capaz de hacer con ellas. No te asegura los resultados, pero sí puede allanarte el camino hacia ellos.

No seré yo quien diga que sólo con esto se consigue todo, pero sé que sin ello no se consigue nada.

¿A quién le recomendarías este libro y qué le dirías antes de leerlo?

A cualquier persona, con independencia de edades o culturas, porque cultivar tu entusiasmo es una cuestión de responsabilidad.

Si eres madre, mánager o tienes al menos una persona que deposita en ti su confianza, debes potenciar esta actitud porque vas a ahorrar al resto mucho sufrimiento, vas a hacerles la vida más fácil.

Volviendo a la sonrisa, la madre Teresa de Calcuta decía que es el primer acto de amor, ya que no depende de que tengas o no un buen día, sino de tu compromiso con los demás.

