Autocuidado en la Comunidad de Magas en 2026: regalamos todos los meses 10 masajes en Japanese Head Spa

No hay nada más importante que cuidarnos a nosotras mismas. Da igual la temporada: el bienestar propio debería acompañarnos siempre. Sin embargo, cuando comienza un nuevo año, ese compromiso cobra un significado especial.

Y es que esa frase hecha que dice 'año nuevo, vida nueva' no son meras palabras bonitas que se juntan, sino que suponen una oportunidad para priorizarnos, escucharnos y volver a tratar con cariño nuestro cuerpo.

En la Comunidad de Magas lo sabemos muy bien y por eso, durante todo el 2026, nos hemos unido a Japanese Head Spa para regalaros momentos de calma absoluta: cada mes, 10 lectoras podrán disfrutar de sus exclusivos masajes capilares en distintos centros repartidos por España.

Japanese Head Spa

Seguro que algunas de vosotras aún os preguntáis qué es exactamente este tratamiento. Pues bien, pensad en un lugar donde el cuidado del cabello se convierte en un auténtico ritual de bienestar y no solo en una cita más de belleza.

La cadena nace en Málaga a finales de 2023 con una idea clara: transformar el momento del lavado y el masaje en una experiencia profunda, consciente y tremendamente relajante.

A través de su concepto pionero de Head Spa japonés, fusiona su propuesta de inspiración milenaria, aromaterapia y musicoterapia para acariciar los sentidos y calmar la mente.

Gracias a este universo sensorial han conquistado a miles de mujeres, expandiéndose por gran parte de España y traspasando fronteras hasta llegar a ciudades como París, Roma y Lisboa, además de varios destinos en Latinoamérica, donde su forma de entender el wellness sigue creciendo y enamorando.

Los beneficios

Un estudio llevado a cabo por médicos del Men's Health Clinic Tokyo observó que un masaje estandarizado del cuero cabelludo durante 24 semanas ayudaba a aumentar el grosor del pelo tanto en hombres como mujeres.

También se comprobó que estos pueden ayudar a reducir hormonas del estrés como el cortisol y la noradrenalina, además de bajar la presión arterial: lo que se traduce en una mejora del estrés físico y mental.

Asimismo, estos tratamientos son capaces de modular el sistema nervioso autónomo, aumentando la actividad parasimpática (la de relajación) y favoreciendo una sensación de calma y recuperación.

Así que ya sabéis, si queréis recibir todos los beneficios de estas técnicas es tan sencillo como acercaros a vuestro centro de Japanese Head Spa más cercano.

Sin embargo, en la Comunidad de Magas te lo ponemos aún más fácil: durante todos los meses de 2026 regalaremos a 10 de nuestras lectoras un masaje capilar en Japanese Head Spa. Si quieres disfrutarlo, ¡participa en el botón de abajo y suerte!