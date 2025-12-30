La Comunidad de Magas despide el año al ritmo de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana

Sofía Fierros, CEO y fundadora de MadRunners, ha sido la preparadora del equipo de la Comunidad de Magas. Cedida por Last Lap / @FFOTORODRI

Más de 40.000 corredores tomarán las calles de Madrid durante la tarde de este próximo 31 de diciembre para participar en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Esta queda dividida en dos pruebas. La primera es la popular y la más multitudinaria y está pensada para todos los niveles de los corredores.

Y, por otro lado, la internacional, con la que se finaliza la tarde y en la que solo pueden acceder atletas con marcas acreditadas y que está más orientada a la participación de profesionales.

Tradición

La Vallecana se ha convertido en la carrera más emblemática de España y en un ritual de fin de año, que reúne en Madrid a deportistas de toda España y de otros países, que cierran el año corriendo por las calles de la capital.

Sin duda, una gran fiesta deportiva a la que se ha unido este año la Comunidad de Magas, con la participación de su propio equipo.

Las 80 primeras lectoras que participaron en nuestra campaña de la San Silvestre van a poder finalizar el año viviendo la experiencia de correr en la mejor carrera de 10K del mundo, en La Vallecana.

Parte del equipo de Magas durante el entrenamiento presencial del sábado. Cedida por Last Lap / @FFOTORODRI

Todas ellas recibieron como regalo un dorsal para la carrera, un plan completo de entrenamiento de tres semanas diseñado por Sofía Fierros, entrenadora de running y fundadora del club MadRunners, y, además, pudieron disfrutar de una clase presencial con Fierros y una masterclass de Maybelline de maquillaje para runners.

Tras la sesión preparatoria presencial, Sofía Fierros se mostró así de encantada: "Empecé a correr apuntándome en todas las San Silvestres y vivir la experiencia de poder aconsejar al equipo de la Comunidad de Magas y, sin duda, es algo que repetiría y me ha encantado".

Secretos de maquillaje

La mañana fue muy especial ya que el equipo pudo conocerse y ultimar la preparación física, afinar ritmos y compartir sensaciones de cara a la carrera con Sofía Fierros.

También pudieron aprender todos los secretos de maquillaje de Maybelline para runners: ligero y de larga duración, en el que la máscara de ojos waterproof es la estrella.

María Lorain, la maquilladora de Maybelline, dirigió la clase en la que indicó también que lo más importante es llevar productos a prueba de "una San Silvestre".

Maybelline ofreció al equipo de Magas una clase de maquillaje para atletas. Cedida por Last Lap / @FFOTORODRI

Además, la experta en belleza femenina cuenta con varios años de experiencia y ha maquillado a las mejores modelos de las marcas de cosmética más valoradas del mundo, por lo que nuestras magas recibieron los consejos de una de las maquilladoras más importantes del panorama.

¿Los productos más recomendados por Lorain para una San Silvestre?: Como prebase el Grippy Serum Primer, de base la superstay lumi mate y, por último la máscara de pestañas Lash Sensational Body. Todos ellos productos de Maybelline New York para que nuestras lectoras puedan conseguir un maquillaje, natural y duradero a un precio al alcance de todas.

Atletismo, música, animación y un ambiente de celebración que convierten los diez kilómetros que separan la línea de salida del Estadio Santiago Bernabéu de la de meta en el madrileño barrio de Vallecas en una experiencia irrepetible para despedir el año corriendo y en la que el equipo de la Comunidad de Magas brillará.