Es cero turístico, pero este precioso pueblo medieval de 600 habitantes es perfecto para una escapada navideña

En España tenemos la enorme suerte de vivir rodeado de rincones idílicos que son admirados en el mundo entero.

Por ello, planear escapadas idílicas con quien más te apetezca y sin tener que salir de España es una de las grandes ventajas de residir aquí.

Si estás buscando uno de esos viajes express, pero que te hagan olvidarte de todo y disfrutar de un fin de semana fantástico, Rubielos de Mora es el lugar indicado.

Es uno de esos destinos que parece detenido en el tiempo, un pueblito amurallado lleno de historia, encanto y belleza natural.

Ubicado en la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre, este destino es considerado uno de los Pueblos Más Bonitos de España y, sin duda, una opción ideal para una escapada durante el invierno.

Pueblo de piedra

A solo 45 minutos de Teruel, este pueblecito ofrece un ambiente tranquilo, unas vistas espectaculares y una rica herencia cultural que cautiva a todos los que lo visitan.

Lo primero que llama la atención de Rubielos de Mora son sus imponentes murallas medievales, que han perdurado a lo largo de los siglos como símbolo de la fortaleza de la villa.

Estas murallas del siglo XIV, ofrecen una visión única del pasado medieval del pueblo, y lo mejor es que aún conservan dos de las puertas originales que formaban parte de su sistema defensivo: el Portal de San Antonio y el Portal del Carmen.

Estas estructuras, que mezclan sillería y mampostería, son auténticas joyas arquitectónicas que merecen ser admiradas.

Además de las murallas, las calles empedradas de Rubielos de Mora invitan a perderse en un recorrido lleno de historia.

Pasear por sus estrechas calles es como viajar en el tiempo, ya que cada rincón está impregnado de un aire medieval.

Las casas solariegas, que haces años fueron residencias de nobles, nos hablan de un pasado próspero. Edificaciones como la Casa de los Condes de Florida o el Palacio de los Marqueses de Villasegura son un ejemplo de esta arquitectura que define al pueblo.

Ideal en invierno

Rubielos de Mora no solo es un lugar perfecto para los amantes de la historia y la arquitectura, sino también para planes en familias, parejas o amigos que buscan disfrutar de unas vacaciones tranquilas en contacto con la naturaleza y la cultura.

Su tamaño, además de su ambiente seguro y relajado lo convierten en un destino perfecto para ir con niños.

Rubielos de Mora, Teruel. iStock

Visitar estas murallas medievales y los portales históricos, pero también tendrán la oportunidad de descubrir el Museo Salvador Victoria, que alberga una interesante colección de obras del pintor local Salvador Victoria Marz.

Además, el Centro Región Ambarina, que forma parte de Dinópolis, ofrece exposiciones interactivas sobre fósiles y otros hallazgos paleontológicos, lo que convierte la visita en una experiencia educativa para toda la familia.

Los que disfruten de la naturaleza encontrarán también un sinfín de rutas de senderismo en los alrededores de Rubielos de Mora, donde pueden hacer excursiones y admirar la belleza del paisaje de Teruel.

Durante el invierno, el entorno nevado ofrece un espectáculo único que hace de este pueblo un destino perfecto para desconectar.

Cultura aragonesa

Rubielos de Mora no es solo un pueblo increíblemente bonito, sino también un referente cultural en la región. La Fundación Museo Salvador Victoria se encuentra en un antiguo hospital y exhibe las pinturas y esculturas de este reconocido artista turolense, así como de otros amigos y colaboradores.

La cultura también se celebra a través del Festival Puerta del Mediterráneo, que reúne a las localidades de Rubielos de Mora, Mora de Rubielos y Alcañiz en una serie de eventos musicales, teatrales y artísticos durante el verano.

Patio de Rubielos de Mora, Teruel. E.E.

Además, Rubielos de Mora es parte de la red Cittaslow, una organización internacional que promueve la calidad de vida y la sostenibilidad.

Esto significa que el pueblo se caracteriza por una vida tranquila, donde se valora la calma y el respeto por el entorno.

Es el lugar perfecto para desconectar del estrés urbano y disfrutar de una experiencia única en la que la tradición y la modernidad conviven en armonía.

Gastronomía local

La oferta gastronómica de Rubielos de Mora también es uno de sus grandes atractivos. La cocina de la comarca de Gúdar-Javalambre es rica y variada, y en Rubielos de Mora se pueden degustar algunos de los platos más representativos de la región.

Destacan los embutidos artesanales, los quesos locales y, por supuesto, la trufa negra, que se utiliza en numerosos platos típicos del pueblo. No hay mejor forma de conocer la esencia de un lugar que a través de su comida, y Rubielos de Mora no decepciona.

Rubielos de Mora, Teruel.

Llegar a Rubielos de Mora es fácil desde Teruel. Se encuentra a solo 45 minutos en coche, recorriendo una distancia de 62 kilómetros por la A-23.

El viaje es cómodo y ofrece unas vistas preciosas del paisaje turolense, por lo que se convierte en una experiencia única desde el mismo momento en que se inicia.