Una de cada tres españolas ha sufrido violencia machista en su relación de pareja, alerta el Ministerio de Igualdad

Una relación convertida en un espacio de miedo, control y secuelas duraderas sigue siendo una experiencia común para millones de mujeres en España. Lo confirma la nueva Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que vuelve a poner cifras a una realidad que atraviesa generaciones y formas.

El estudio, elaborado a partir de 11.894 entrevistas en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), ofrece cada cinco años la radiografía más completa de las agresiones machistas en el país. En esta séptima edición, los datos dibujan un escenario difícil de ignorar: una de cada tres mujeres (un 30,3%) ha sido víctima de sus parejas o exparejas.

La estadística se traduce en más de 6,4 millones de afectadas de 16 o más años. Este 3 de diciembre se han presentado los resultados de la macroencuesta, que distingue entre las diferentes dimensiones en las que se presenta un fenómeno que el propio Ministerio de Igualdad ha calificado de "prevalente, transversal y estructural", recoge Europa Press.

En este sentido, en el capítulo de agresiones físicas y sexuales dentro de la relación, el estudio sitúa la cifra en el 12,7% de las residentes en España. Detrás de ese porcentaje hay golpes, empujones y otros ataques contra la libertad sexual que se producen en el seno de la intimidad, muchas veces durante años.

La violencia económica aparece también como una pieza central del engranaje del control. El 11,7% afirma haber padecido este tipo de maltrato. Bajo esa etiqueta se agrupan situaciones en las que la pareja decide sobre el dinero del hogar, limita el acceso a recursos básicos, impide trabajar o genera dependencia financiera para dificultar la salida de la relación.

Más extendida aún es la que se ejerce desde el plano psicológico, que alcanza al 20,9% de ellas. La macroencuesta incluye aquí conductas como humillaciones, insultos, amenazas, chantajes, control de amistades o de los tiempos de ocio. No deja marcas visibles en el cuerpo, pero impacta en la autoestima, la salud mental y la capacidad para tomar decisiones.

Fuera de la pareja, el 14,5% ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Agresiones que pueden producirse en el entorno laboral, en espacios de ocio o en contextos cotidianos en los que el agresor no es un compañero sentimental, a veces ni siquiera es un conocido, pero el resultado es el mismo: una vulneración directa de la libertad sexual.

La macroencuesta sirve también para poner el foco en un escenario que gana peso año tras año: el de internet. "Entra con enorme fuerza en la violencia machista la digital", ha subrayado Redondo en declaraciones recogidas por EFE, al mencionar un dato que alude al traslado de esta realidad a redes, mensajería y otras plataformas en línea.

Según el estudio, el 12,2% de las mujeres ha experimentado ciberacoso, con o sin connotaciones sexuales, a lo largo de su vida. Algunos ejemplos pueden ser los mensajes insistentes, el control a través del móvil, la vigilancia de los perfiles, la difusión de contenidos no consentidos o las presiones que trasladan el control a la esfera virtual.

El impacto es preocupante entre las más jóvenes. La macroencuesta cifra en el 34,5% el porcentaje de chicas de entre 18 y 24 años que ha sufrido esta nueva dimensión de la violencia misógina. Más de un tercio ha vivido algún episodio en un espacio que debería servir para relacionarse, pero que en algunos casos se convierte en un canal más para el maltrato.

Las consecuencias no siempre se agotan en el momento de la agresión. 1,6 millones de mujeres presentan secuelas físicas o mentales en su vida, lo que impacta a largo plazo en su salud, su vida social y sus trayectorias. Ansiedad, dificultad para confiar en nuevas relaciones o problemas para mantener un empleo son huellas que deja el maltrato.

La publicación de la macroencuesta se produce casi al término de un 2025 en el que se han producido 41 asesinatos machistas confirmados por el Ministerio de Igualdad, el último producido el pasado 30 de noviembre en Torrejón de Ardoz (Madrid). El número de feminicidios asciende a 1.336 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar estos datos.