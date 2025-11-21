Cómo las mujeres sufren las noticias que pretenden atacar a sus maridos

En política asistimos de manera demasiado frecuente a la mezcla de lo personal, ideológico y profesional como una táctica de descrédito o de generar inestabilidad en un determinado momento que, además, funciona como un reloj. En la era de las fake news, esto cobra relevancia, aunque no es un mecanismo nuevo.

Según señalan expertos en la materia, una información con tintes de familia o de pareja puede destruir en días una reputación forjada durante años. No importa si es cierta o no, los titulares y las redes sociales amplifican el ruido creando caos y desinformación. ¿El objetivo? Perjudicar al interesado afectando a su allegado de manera colateral: es la guerra mediática.

La actualidad, con la reciente condena del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz y los distintos casos de corrupción ponen al Gobierno en una situación complicada... y también a sus miembros. En este clima de incertidumbre e inestabilidad surgen noticias 'secundarias' publicadas en titulares de la prensa española, como la supuesta separación de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y la socióloga Fátima Rodríguez.

El MInistro, en el Congreso en una foto reciente. Gtres

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL desmienten esta ruptura. Y, sin embargo, se pone en primer plano a la mujer como mecanismo para atacar a sus parejas. Sucede a menudo en el mundo del fútbol —cuántas veces se las ha culpado a ellas del mal rendimiento en el campo de ellos—, pero la política también es un escenario proclive a ello.

Moisés Ruiz, experto en liderazgo político, analiza la cuestión: " Cualquier elemento que perjudique a Bolaños y que trastorne su comodidad social, lo van a utilizar, a pesar de que la persona que está a su lado no tendría por qué verse implicada en ningún tipo de acusaciones de este tipo. Pero el clima está tan enturbiado que vale todo".

No podemos pasar por alto y el profesor de la Universidad Europea no lo hace, el sesgo de género."Nunca debemos olvidar que, a pesar de los avances que se han dado y de las mejoras culturales en educación, sigue habiendo mucho machismo sociológico. Qué casualidad que sean las mujeres las más perjudicadas por él", asegura con cierta ironía.

El caso de Bolaños no es único. Recordemos que en 2008, algunos medios señalaron a José María Aznar como supuesto padre del hijo de Rachida Dati, entonces ministra de Justicia de Francia. El que fuera líder del Partido Popular negó los rumores, catalogándolos de "una total y completa falsedad" y emprendió acciones legales contra los diarios que difundieron ese rumor.

Casado con Ana Botella y de sobra conocida su ideología tradicional, se pretendía poner en duda su coherencia moral a través de esta política gala, que estaba embarazada y nunca reveló la identidad del padre de su bebé. Lo cierto es que entre Aznar y ella sólo había habido contactos puntuales derivados del ámbito político y público.

Cuando las noticias son sobre ellas

En estos dos casos que hemos mencionado, las fake news son sobre ellos, aunque ellas estén en el segundo plano, pero hay muchas otras ocasiones en que les afecta directamente. El objetivo es el mismo: buscar el descrédito o la mofa del actor principal.

Emmanuel y Brigitte Macron, en una foto de archivo. Gtres

Claro ejemplo de esto es lo sucedido con Brigitte Macron. El escrito francés Xavier Puossard y la influencer Candace Owens, entre otros, han sugerido de manera malintencionada que la primera dama era originariamente un hombre llamado Jean-Michel Trogneux.

Una información de calado con la que, además de señalarla a ella, se hacía lo propio con Emmanuel Macron en su esfera más íntima. Y todo esto en un clima muy difícil en Francia, con una estabilidad política totalmente quebrada —ha habido tres primeros ministros en lo que va de año— y un clima tenso de protestas y huelgas masivas.

La pareja inició acciones judiciales y el tribunal de París condenó este 2025 a los 10 acusados, ocho hombres y dos mujeres, por ciberacoso a la primera dama con penas entre tres y 12 meses de prisión, aunque ninguno de ellos ha entrado en la cárcel.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha recibido encarnizados ataques en redes del mismo tipo. Le han proferido calificativos como "travesti" o "Begoño", que al final son parte de una campaña de descrédito contra el propio presidente del Gobierno.

También podemos citar a Carla Bruni y Nicolas Sarkozy. Las críticas a la italiana por cuestiones físicas —su estatura mucho mayor que la de su marido llevó a insinuaciones de que él usaba alzas ocultas en los zapatos para ganar centímetros y estar a la altura—, su supuesta falta de apoyo al dirigente en momentos clave o sus actitudes displicentes con la prensa fueron constantes.

Tensión política

Este tipo de noticias de la esfera privada y bulos virales suelen aparecer en contextos donde la polarización política es alta, como sucede en estos momentos. Funciona como la trayectoria de una bala: hasta llegar al objetivo puede dañar víctimas colaterales que quedan afectadas sin remedio.

El entorno digital amplifica estas informaciones, que son usadas como herramienta ideológica y que en muchas ocasiones tienen a las mujeres como punta del iceberg. En algunos de los casos expuestos, los interesados han tomado medidas al respecto; por el momento, tanto Bolaños como su pareja, Fátima Rodríguez, prefieren callar.

Ella, que fue asesora en el Gobierno, se ha mantenido siempre en un segundo plano, huyendo de una exposición mediática que ahora ocupa de manera involuntaria. Y no hay que olvidar a otras víctimas colaterales de estas fake news, que son los menores. En el caso del ministro, tiene un hijo de 10 años.