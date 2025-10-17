'Cuidar más las palabras nos cuida a todas': Women’secret y Dexeus Mujer conciencian sobre el impacto del lenguaje

Gracias a los avances médicos, la tasa de supervivencia al cáncer de mama va en aumento. Sin embargo, muchas mujeres continúan enfrentando secuelas físicas, emocionales y psicológicas que afectan a su día a día.

Los cambios en la imagen corporal, disfunciones sexuales, alteraciones hormonales o dificultades afectivas son algunas de las consecuencias de la enfermedad.

En este contexto, la Women'secret y Dexeus Mujer ha trabajado en equipo este año 2025 para desarrollar una campaña solidaria bajo el lema 'Cuidar más las palabras nos cuida a todas'. A través de ella, ambas marcas pretenden concienciar a la sociedad sobre el uso del lenguaje.

Y es que las personas diagnosticadas con cáncer de mama no solo se enfrentan a las complejidades médicas, también se ven expuestas a la exigencia social de afrontar su diagnóstico con una actitud positiva y resiliente, lo que muchas veces condiciona su derecho al duelo y la vulnerabilidad.

Por eso, ahora el objetivo es evitar el uso de expresiones paternalistas o moralizantes como campeona, luchadora o heroína que ejercen presión y las convierten en guerreras obligadas a la batalla.

La marca de moda española especializada en lencería femenina lleva tres décadas colaborando con causas que afectan a las mujeres. En esta línea, 12 años atrás nació el proyecto #símeimporta con la intención de acompañar y ayudar a las pacientes.

La finalidad es contribuir a normalizar sus vidas mientras compaginan los tratamientos. Tratan de hacer su día a día más fácil y favorecen a su bienestar.

En 2025, además, la firma textil ha decidido apoyar también al programa 'Sentirte tú, otra vez. Porque tu vida va mucho más allá del cáncer de mama' de la Fundación Dexeus Mujer, que ofrece servicios personalizados dirigidos a cuidar la salud integral durante la enfermedad.

Para contribuir en la causa, Women’secret ha tomado la iniciativa de poner a la venta una tote bag solidaria cuyos beneficios serán donados al proyecto de la organización.

De hecho, en los últimos años, las maxi bolsas de tela se han convertido en un símbolo de moda consciente y participación social. Tanto es así que grandes marcas las han incorporado como piezas que combinan funcionalidad, diseño y compromiso a sus campañas, utilizándolas como lienzos para difundir mensajes de compromiso.

Tote bag solidaria de Women'secret

En esta ocasión, los fondos recaudados se invertirán en apoyo psicológico, preservación de la fertilidad, terapias de ginecología regenerativa, asesoramiento nutricional, fisioterapia especializada, talleres informativos y sesiones de grupo para recuperar funciones cognitivas afectadas por la quimioterapia como la memoria o la concentración.

Y es que, además de ofrecer tratamiento, la campaña busca acabar con los tabúes en torno a las secuelas menos visibles del cáncer de mama y visibilizar estas realidades para fomentar la empatía y el apoyo social.

Es necesario recordar que el cáncer de mama afecta a más de 35 millones de mujeres cada año en nuestro país, según la Asociación Española Contra el Cáncer. Además, la AECC alerta de que el 30% de las pacientes diagnosticadas sufre una recaída.

Ante esta realidad, es esencial concienciar sobre la prevención e impulsar la investigación médica para seguir avanzando en los tratamientos y reducir la tasa de mortalidad.