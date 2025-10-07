La Fundación Pequeño Deseo celebra su 25 aniversario: la Comunidad de Magas sortea 5 entradas dobles para la gala

Más de dos décadas de historia en las que han cumplido los deseos de niños y adolescentes con enfermedades graves y tratamientos complejos, ofreciéndoles apoyo anímico a través del cumplimiento de su mayor anhelo. Ahora, la Fundación Pequeño Deseo celebra todos los logros conseguidos en su 25 aniversario con un evento inspirador y de continuidad.

El próximo 27 de octubre tendrá lugar la tradicional gala en el Hotel Rosewood Villamagna de Madrid, que sirve de homenaje a su labor y en la que se recaudarán fondos para seguir cumpliendo objetivos. Al frente de tan importante acontecimiento, la periodista y escritora Marta Robles, embajadora de la institución, que conducirá la ceremonia.

Será una velada solidaria donde, un año más, tendrá lugar la llamada Subasta de Grandes Deseos, que este 2025 reúne 15 experiencias irrepetibles subastadas por Beatriz Ordovás, de Christie’s. "Más que viajes, son pasaportes a momentos extraordinarios que solo se pueden vivir gracias a la generosidad de quienes los donan", según explican desde la fundación.

Marta Robles

Uno de los lotes más especiales que se presentarán durante la gala benéfica es un viaje a Roma para seis personas con estancia incluida y una audiencia en el Vaticano con el Papa León XIV. Este es un privilegio al que muy pocos pueden acceder y que, sin duda, se convertirá en algo inolvidable. Para los amantes del deporte, la Fundación Rafael Nadal ha donado cuatro jornadas de clases en su academia, con vuelos a Mallorca y hospedaje incluido.

Otro de los benefactores de este 2025 ha sido Antonio Banderas, que recibirá personalmente a los ganadores de un lote que incluye además una estancia de lujo en el Hotel Cristine Belford, de Málaga. Suma y sigue, los asistentes podrán pujar por viajes al extranjero como Marrakech, México o Portugal. También pasar un fin de semana en Atrio (Cáceres) con un Maserati o conseguir un traje hecho a medida por la diseñadora Inés Martín Alcalde. ¡Será una noche mágica!

El objetivo es transformar cada puja en la oportunidad de cumplir nuevos sueños; es algo emocional no material. El año pasado la recaudación del evento permitió ayudar a 150 niños, así que en esta edición la Fundación espera batir nuevos récords por y para ellos. La misión es apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad.

Está demostrado científicamente que cumplir un deseo genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar y en su entorno más próximo. Hasta el momento, Pequeño Deseo ha hecho realidad más de 7.500.

