La fiesta del intercambio de moda: todo lo que vas a encontrar en la 'Swap Party' de Magas y Enclave ODS

Algunos de los momentos vividos en la 'swap party' de febrero. Esteban Palazuelos

En los últimos tiempos, la moda se ha convertido en uno de los grandes temas cuando hablamos de sostenibilidad. Y no es casualidad: la aparición de marcas que producen ropa de manera masiva, rápida y barata ha cambiado por completo nuestra forma de consumir.

Por eso, desde Magas y Enclave ODS celebramos una 'Swap Party' en la Mercedes-Benz Fashion Week para que puedas renovar tu armario de la forma más respetuosa con el planeta.

En este artículo te damos algunos de los puntos clave del evento de moda sostenible y los requisitos imprescindibles para que triunfes.

En qué consiste

La dinámica es muy sencilla: las asistentes podrán llevar las prendas que ya no utilicen e intercambiarlas por otras que les interesen.

De esta forma, esa camiseta 'olvidada' puede convertirse en la nueva estrella del armario de alguien más, y tú, mientras, renuevas tu vestidor sin necesidad de tener que comprar nada.

Además, el atractivo del evento de Magas y Enclave ODS no está únicamente en el ahorro, sino el valor que se aporta a la moda circular. Porque darle una segunda vida a lo que una vez adquiriste, significa prolongar su ciclo de uso y reducir el desperdicio textil.

Nuestras lectoras disfrutando de la anterior entrega de la 'Swapp party' de Magas y Enclave ODS.

¿Por qué asistir?

Renuevas tu armario ahorrando. En Magas estamos seguras de que tienes alguna prenda que ya no usas, incluso estando en perfecto estado. Y si vienes a nuestra swap party, te daremos la oportunidad de cambiarla por otro artículo que te enamore.

Cuidas el planeta. ¿Sabías que la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo? Por eso es fundamental alargar la vida útil de cada prenda, ya que, de esta forma, evitamos que termine en la basura y reducimos la necesidad de seguir produciendo piezas nuevas.

Un plan diferente. Esta cita no solo es un sitio en el que das y recibes ropa a cambio: supone un punto de encuentro entre las personas que aman la moda, las historias detrás de cada prenda y la creatividad para reinventar estilos.

Lo que no se intercambie... ¡Se donará! Queríamos dejar lo mejor para el final: los artículos que no encuentren nueva dueña no se tiran ni se pierden, se donarán a APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

¿Cómo participar?

Para garantizar que el intercambio es de la mayor calidad, tienes que traer las prendas que ya no uses lavadas y planchadas. Además, has de tener en cuenta que solo se aceptará ropa femenina, ni masculina o infantil, ni accesorios.

Estamos deseando ver todo lo que tu armario tiene para ofrecer al resto. Por eso, el equipo de Magas y Enclave Ods te espera en la Mercedes-Benz Fashion Week del 18 al 21 de septiembre de 11:00 a 19:00.

¡Aún puedes unirte al evento apuntándote en la Comunidad de Magas!