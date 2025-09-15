Silvia Carvalho lidera el futuro del cine y las series con ISII, la lanzadera de éxitos 'marca Ñ' que apuesta por las creadoras

En apenas un año, ISII Group ha pasado de ser una productora emergente a convertirse en un gigante que abarca toda la cadena de valor audiovisual: desde la idea inicial hasta que las películas y series llegan a nuestra pantalla. Al frente, Silvia Carvalho, la empresaria que ha dado vida a un proyecto con el que pretende "cambiar —promete— el rumbo de la industria".

La suya no es una meta improvisada. Ha diseñado un modelo inédito en España: un ecosistema único que combina cuatro productoras con identidad propia —Inefable Productions, Isora Films, Sinapsis Studios y SIA Servicios Audiovisuales—, una distribuidora y su propia agencia de comunicación (Deep Com Roots).

A estas se suman una consultora financiera y legal (KBCF Consulting) y la plataforma Divergente, especializada en contenidos de menos de 59 minutos. Un esquema pensado para que las ideas no mueran en la fase de guion, que lleguen a rodaje, postproducción, salas y público. Y todo ello con absoluto control y sin depender de terceros para cada paso.

19 producciones en un año

¿Está teniendo éxito? Las cifras hablan solas. Solo en 2025, ISII Group ha puesto en marcha 19 producciones, con 68 millones de euros comprometidos. De ellas, cuatro son largometrajes de ficción, ocho cortometrajes y siete documentales, en un catálogo que mezcla cine de autor, películas comerciales y formatos breves para plataformas digitales.

Entre los títulos destacados figuran:

Auri. La protagonista (Cristina Marcos) tiene 65 años y es ama de casa. Lleva toda la vida dedicada a los demás, hasta que recibe inesperadamente "su primer dinero propio”. Armada con su nueva tarjeta de débito, está decidida a dar rienda suelta a sus caprichos y se aventura a descubrir sus deseos. Mientras, su marido (Karra Elejalde) vive obsesionado con convertir a su nieto en un futbolista millonario para eludir su realidad de hombre jubilado, hasta que Auri desaparece y emprende una odisea en su búsqueda. Está saboreando una nueva forma de libertad. Rodaje de 'Auri', que se estrenará en salas en el primer trimestre de 2026. Cedida ISII Group Tal vez. Año 1968. La estrella mundial del Circo Price, Pinito del Oro (Adriana Ugarte), prepara su última actuación. Pero antes de su retirada, quiere elaborar sus memorias. En la poeta canaria Natalia Sosa (Tania Santana) encuentra a la biógrafa perfecta: pocos la conocen fuera de su isla, pero sus textos son desgarradores. Su magnetismo es tal que surge entre ellas una conexión profunda que levanta sospechas... hasta que el encargo se rompe. Quedan cosas por decir, pero su amistad se consolida durante décadas con cartas que sortean los obstáculos de la época. Lo que esas hojas guardan por fin saldrá a la luz. Fotograma de 'Tal vez'. Se estrenará en salas en el segundo trimestre de 2026. Cedida ISII Group Días de agosto. El verano promete ser idílico para Juan (Pau Simon) y Gabriela (Berta Galo), las clases de la universidad han terminado y van a tener el chalé familiar de la playa para ellos solos. Pero sus planes se tuercen cuando el padre de Juan, Fernando (Roberto Álamo), aparece sin previo aviso con su nueva novia, Mónica (Maggie Civantos). La tensión entre progenitor e hijo dificulta la convivencia, pero lo hace aún más la que surge entre este y la joven que ha desplazado a su madre. Los secretos, las pasiones prohibidas, el calor del sol y el mar traen consigo un agosto inesperado. Fotograma de 'Días de agosto'. Se estrenará en salas en el tercer trimestre de 2026. Cedida ISII Group Trinidad. A finales del siglo XIX una joven española llamada Trinidad (Gabriela Andrada) llega al salvaje Oeste acompañada de su madre (Paz Vega) y de su hermana (Sofía Allepuz), huyendo de la justicia que la persigue en su país. Desafiando los roles que la sociedad de la época impone a las mujeres, descubre su innata habilidad con las armas, un talento que le permite sostener a su familia, pero que también la convierte en blanco de prejuicios y enemigos, entre los que se encuentran la viuda Bronson (Karla Sofía Gascón). Cuando la joven pistolera es acusada injustamente de un crimen que no ha cometido, se verá obligada a convertirse en una fugitiva, liderando una banda de delincuentes que la ayudarán a planear su venganza. Fotograma de 'Trinidad'. Se estrenará en salas en el cuarto trimestre de 2026. Cedida ISII Group

Producciones que no solo apuestan por la calidad técnica, sino también por historias con perspectiva femenina, con protagonistas y creadoras. No es casualidad que muchas de ellas estén dirigidas o interpretadas por mujeres, y es que la compañía quiere abrir espacio a voces diversas en la industria y explorar nuevas narrativas.

El crecimiento de ISII Group ha sido exponencial en los escasos meses que lleva de recorrido. En 2024, la lanzadera había producido siete títulos con una inversión total de 16 millones de euros. En apenas un año, el goteo de éxitos ha sido tal que los de Carvalho han multiplicado por cuatro el presupuesto para dar forma a más obras.

Guion como punto de partida

Teniendo en cuenta que estas son su primera seña de identidad, no es de extrañar que ISII haya querido estar presente desde el principio, cazando las mejores historias. En 2024, organizaron 'Break On Time', un concurso internacional de guiones cuya primera edición contó con nombres como Marta Etura, Karla Sofía Gascón, Ernesto Alterio, Kike Maíllo, Jorge Coira y David Victori.

En su segunda edición, que ha cerrado convocatoria este verano, han recibido 679 candidaturas entre las categorías de ficción, documental, animación, series y proyectos de menos de 59 minutos, de guionistas de múltiples nacionalidades y perfiles, tanto emergentes como consolidados.

En él han participado creadores de países de Europa y América Latina. "Una iniciativa que da una oportunidad y un espacio de confianza a los creadores, además de consolidar la continuidad de las producciones sobre unas bases sólidas que marcan el futuro", aseguran desde la compañía.

Otro de los puntos que diferencian a ISII del resto de gigantes del audiovisual es su mirada hacia el contenido breve. Mientras Netflix o HBO apuestan principalmente por series y largometrajes, su plataforma OTT Divergente se centra en obras de menos de 59 minutos, un espacio que tradicionalmente no encontraba hueco en cines ni en televisión.

Aquí se han estrenado títulos rodados por el grupo como La farola del mar, y próximamente otros como Lo que no decimos, asegurando que el catálogo siga creciendo con producciones propias y colaboraciones con creadores emergentes. El objetivo es doble: ofrecer visibilidad a formatos que suelen quedar fuera del mercado y adaptarse a las exigencias del consumo digital.

De Canarias al mundo

La elección de las islas como sede no es casual. Además de sus paisajes y su clima, el archipiélago se ha convertido en los últimos años en uno de los principales epicentros de los rodajes internacionales en España. ISII ha levantado estudios en la zona y utiliza la isla como laboratorio de producción y postproducción, atrayendo proyectos nacionales y extranjeros.

En cualquier caso, el grupo no se queda en el ámbito local. Su presencia en mercados como Toronto, San Sebastián, Berlín o Cannes demuestra una vocación internacional que busca estrenos en salas europeas y latinoamericanas, además de acuerdos ambiciosos con plataformas globales.

Cara a cara con los gigantes

ISII no es una plataforma de streaming en el sentido tradicional. No busca replicar el catálogo masivo de Netflix, sino construir un modelo alternativo con marca Ñ y basado en tres pilares: producción propia, distribución independiente y apuesta por el talento emergente español. Esto le permite competir en diversidad y en la capacidad de dar salida a proyectos distintos.

Otra de las constantes en la estrategia del grupo es la presencia femenina tanto delante como detrás de la cámara. Directoras, guionistas y actrices participan en muchas de las creaciones. Con Silvia Carvalho al frente, el hub creativo se proyecta como uno de los actores clave en la próxima década del audiovisual español.

Su fundadora, que no duda en definirse a sí misma en redes como "una mujer que crea sin permiso", tiene claro cuáles son sus objetivos junto a la empresa: construir historias, estructuras y, sobre todo, dejar un legado. El plan es claro: crecer sin perder independencia, abrir camino a nuevas voces y demostrar que España puede competir en el mapa mundial de contenidos.

Por el momento, la compañía tiene mucho que celebrar. Uno de sus hitos más recientes ha sido el lanzamiento de su nueva imagen corporativa, que presentó el pasado 11 de septiembre en el espacio Cupra City Garage de Madrid. Un rebranding que "refleja solidez, innovación, fiabilidad y visión global", aseguran desde el grupo.