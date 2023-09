Rania de Jordania estrena el traje más sofisticado de su armario junto a sus "hombres más queridos"

La Reina de Jordania ha renovado su armario para la nueva temporada y sus estrenos sólo pueden calificarse con una adjetivo: perfectos. Siempre ocupada en sus labores institucionales, Rania ha asistido en Nueva York a la Cumbre Mundial de Oriente Medio junto a Abdalá II y sus dos hijos varones. No ha sido la única cita que ha tenido, pues también ha participado en un conocido programa de televisión.

Siempre fiel a su dress code cuando se encuentra fuera de su país, la esposa del soberano hachemita saca su lado más sofisticado con nuevas prendas que confirman que no hay tendencia que se le resista. En la ciudad de los rascacielos ha deslumbrado con un traje nuevo de la firma J Crew a la que últimamente también se ha abonado Meghan Markle.

En dos piezas en cuestión, de color azul eléctrico, tenía ese aire working que siempre funciona, pero con toques originales y muy sofisticados. La blazer, por ejemplo, es de corte desestructurado y va abrochada sólo con un botón arriba. Los pantalones tienen aberturas en los bajos: son los split pants que tanto se llevan.

La Reina, con traje de J Crew. Redes sociales

Lo combinó con unos salones en el mismo tono de Dior con el tacón de metacrilato, repetidos, y también llevaba un bolso de una de sus marcas españolas preferidas: Loewe. Un outift formal pero muy cool para un evento muy importante. Rania no estaba sola, la acompañaban el Rey y los príncipes Hussein y Hashem, a quien ella misma definió en sus redes sociales de la siguiente manera: "Ayer, con mis tres hombres favoritos". Todos ellos vestidos de traje, con llamativas corbatas que ponían un poco de color al conjunto. La soberana hachemita ha hablado largo y tendido de su familia en una entrevista concedida al programa The Today Show, donde admite que se siente algo sola tras la marcha de algunos de sus hijos.

"Sí, tengo el síndrome del nido vacío ahora mismo. Es una ola de emociones y fue una nueva experiencia para nuestra familia. Iman fue la primera en casarse y hubo tanta planificación que culminó en un día tan bonito y emotivo... Nada te prepara para el momento de ver a tu hija vestida de blanco. Fue una mezcla de emoción y orgullo por ver a la mujer fuerte e independiente en la que se ha convertido, pero nada puede prepararte para eso", dijo en su perfecto inglés.

Se siente especialmente orgullosa de su hijo pequeño, que ya tiene 18 años y se graduó hace unos meses en secundaria. "¡Asusta cómo vuela el tiempo! Nuestro trabajo es cuidar a nuestros hijos hasta que son lo suficientemente mayores como para salir al mundo. No es fácil cuando llega ese momento. En el espacio de tres meses, de marzo a junio pasados, tuve las bodas de dos hijos y dos graduaciones", confesó.

Luciendo un vestido midi en verde de la diseñadora Emilia Wickstead, Rania también explicó cómo es su relación con su nuera, Radjwa Al Said, esposa del heredero al trono y su sucesora en cuanto a estilo. "Antes de que mi hijo mayor anunciara su compromiso, una de las primeras cosas que hice fue llevarme a su prometida a un lado y le dije que no iba a tener el cien por cien de aprobación. Siempre vas a tener a gente en tu contra. El consejo que le di es que, por favor, no leyera todos los comentarios sobre ella, porque siempre vas a tener dudas. Siempre va a haber negatividad y esa negatividad no eres tú, es la otra persona", contó durante la entrevista.

